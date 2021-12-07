В большинстве племен коренных американцев, мужчины (и многие женщины) носили одежду с набедренными повязками, заправленными поверх пояса так, чтобы лоскуты (бахрома) падали спереди и сзади.
Воины и охотники носили специальные боевые рубашки и штаны из оленьей кожи, украшенные хвостами горностая и висящей бахромой вдоль всех рукавов и брюк. Также индейцы украшали бахромой всё свое оружие: луки, томагавки, ножи и даже огнестрельное оружие.
Как вы могли догадаться, свисающая бахрома на одежде у индейцев была всюду, на рукавах, на поясах, на штанах и даже на обуви. Но зачем индейцы носили эти висящие лоскуты на своей одежде? Просто ради красоты или из-за каких-то практических целей?
Небольшой экскурс в историю
Ещё задолго до прихода первых европейцев на американский континент, индейцы жившие на Юго-Западе выращивали хлопок и производили из него ткани. Однако, большую часть одежды индейцы шили из кожи из-за своих религиозных верований.
Одежда коренных американцев была очень тесно связана с окружающей средой в которой они проживали и их религиозными убеждениями. Религиозные верования многих индийцев были сосредоточены вокруг шаманизма и тотемизма, идеи того, что вся природа, включая животных и растений, обладает духовной силой. Многие индейцы также считали то, что надев шкypy пoвepжeнного животного на своё тело, человек может получить часть силы и покровительство этого животного.
Таким образом, ношение одежды из шкyp животных для индейцев стало чем-то большим, чем просто ношение удобной и прочной одежды. Это стало частью религиозной практики коренных американцев и способом "улучшить" свое собственное тело. Добыть на oxoте, например, олeня и тем самым завоевать орлиное перо (знак почета), показать свою доблесть, а затем пошить из его шкypы себе новые ботинки или штаны, чтобы получить силу животного и стать быстрее, ловче, смелее и т.Д.
Почти все племена индейцев использовали шкуры животных, на которых они охотились или выращивали. Они разработали уникальные методы дубления кожи, благодаря чему она становилась невероятно мягкой. Из этой кожи они шили себе одежду и обувь. Некоторые коренные племена, такие как апачи, проживающие на западных равнинах и алгонкины, жившие на юге Канады в районе Великих озёр, даже использовали кожу для утепления стен своих жилищ. Но сегодня речь не об этом.
Почему американские индейцы носили бахрому на своей одежде?
Согласно традиции некоторых племен индейцев, если воин cкaльпировал своего врага, то ему разрешалось отделать рукава своей туники бахромой из человеческого волоса в дополнение к бахроме из оленьей кожи.
Коренным американцам часто приписывают то, что они были одними из первых народов на Земле, кто начал использовать бахрому при пошиве одежды, чтобы удерживать одежду в области швов, тем самым заменяя нитки. Кожа просто скреплялась кожаными лоскутами, которые закручивались и опускались, а не отрезались, тем самым создавая эффект свисающей бахромы.
Обычно бахрома изготавливалась из узких полосок кожи, которые затем скручивались или заплетались и специально пришивались к концу одежды, оружия или к другим важным предметам гардероба коренных индейцев. А поскольку индейцы издревле верили в шаманизм и энергию духов, то пришитая бахрома на одежде, на орудиях труда, оружии и даже на бытовых приборах, по их верованию - собирала и рассеивала негативную энергию, которая скапливалась на швах и углах одежды, тем самым защищая индейцев от злых духов. Об этом в своих трудах пишет историк Джо Кроу, исследующий древнюю историю индейских племён и сам являющийся индейцем.
Стиль свисающей бахромы отличался у индейцев от племени к племени. Например, племя Команчи носили длинные, скрученные полосы, связанные в пучки. Племена Великих равнин предпочитали длинные прямые бахромы, особенно свисающие вдоль рукавов к которым они также добавляли конские или чeлoвeческие волосы. Бахрома, которую на одежде носили лесные племена, были короче, чтобы длинные полоски нигде не цеплялись в подлесках (мелких кустарниках и т.Д).
И хотя изначально бахрома у индейцев предотвращала распускание шва ткани, когда не использовалась подшивка, а также из-за религиозных верований, то спустя длительное время она стала использоваться индейцами и для множества практических целей.
Практические цели использования бахромы
- Во многих американских источниках упоминается тот факт, что бахрома из кожи пришиваемая отдельно к одежде выполняла функцию водоотвода: когда по кожаным и замшевым лоскутам, украшавшим одежду, быстрее стекала вода во время сильного дождя и не позволяя одежде утяжелиться и промокнуть насквозь.
- Также свисающие полоски кожи индеец часто мог отрезать в любой момент и использовать для быстрого ремонта своих вещей (обуви, колчана, рукоятки и покрытия лука, рукоятки ножа, ремонта крепления томагавка, крепления наконечников стрел к древку, креплений вокруг наконечника копья, стяжек для седельных сумок и многих других вещей, не говоря уже о быстром ремонте одежды. Другими словами, ношение бахромы на одежде индейцев было похоже на ношение скотча, практично и удобно.
Также индейцы равнин и прерий носили мокасины со свисающей плотной щеточкой из кожаной бахромы на шве у пятки и по бокам обуви. И такая бахрома на обуви у индейцев тоже играла практическую задачу; помогала скрыть следы индейца. Свои мокасины индейцы обычно шили из мягких дубленых шкур oлeнeй, лocей или буйволов.
После прихода европейцев на американский континент, всего за сотню лет индейскую одежду из оленьей кожи с бахромой скопируют жители глубинки, пограничники, пионеры, ковбои и многие другие жители Запада, но уже чисто из-за декоративных целей.
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Кроме того, скальпирование было распространено среди древних скифов Евразии.