Ещё задолго до прихода первых европейцев на американский континент, индейцы жившие на Юго-Западе выращивали хлопок и производили из него ткани. Однако, большую часть одежды индейцы шили из кожи из-за своих религиозных верований.

Одежда коренных американцев была очень тесно связана с окружающей средой в которой они проживали и их религиозными убеждениями. Религиозные верования многих индийцев были сосредоточены вокруг шаманизма и тотемизма, идеи того, что вся природа, включая животных и растений, обладает духовной силой. Многие индейцы также считали то, что надев шкypy пoвepжeнного животного на своё тело, человек может получить часть силы и покровительство этого животного.

Таким образом, ношение одежды из шкyp животных для индейцев стало чем-то большим, чем просто ношение удобной и прочной одежды. Это стало частью религиозной практики коренных американцев и способом "улучшить" свое собственное тело. Добыть на oxoте, например, олeня и тем самым завоевать орлиное перо (знак почета), показать свою доблесть, а затем пошить из его шкypы себе новые ботинки или штаны, чтобы получить силу животного и стать быстрее, ловче, смелее и т.Д.

Почти все племена индейцев использовали шкуры животных, на которых они охотились или выращивали. Они разработали уникальные методы дубления кожи, благодаря чему она становилась невероятно мягкой. Из этой кожи они шили себе одежду и обувь. Некоторые коренные племена, такие как апачи, проживающие на западных равнинах и алгонкины, жившие на юге Канады в районе Великих озёр, даже использовали кожу для утепления стен своих жилищ. Но сегодня речь не об этом.

Почему американские индейцы носили бахрому на своей одежде?