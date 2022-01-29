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Для чего женщины в СССР носили комбинации

Для чего женщины в СССР носили комбинации (5 фото)

Автор:
29 января 2022 08:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: женщины   интересно   комбинация   одежда   факты   фото   
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Сегодня в таком наряде — атласном или шёлковом платье в бельевом стиле — вполне можно выйти на прогулку или отправиться в кафе. А прежде это называлось «комбинацией».

Тонкая сорочка на узких бретельках надевалась под платье или блузку, и редкая женщина позволяла себе без неё обходиться. Почему же в Советском Союзе комбинации были так популярны?

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Без комбинации советская женщина не позволяла себе выйти из дома. В шкафу хранились целые стопки самых разных сорочек — начиная от простеньких хлопчатобумажных «на каждый день» и заканчивая роскошными прибалтийскими или импортными, из нежного шёлка, с нарядной вышивкой и нежными кружевами.

Это было модно

Начнём с того, что комбинация — вовсе не изобретение советских модельеров: их носили и в других странах. Причём импортные «комбинашки» отличались в лучшую сторону. Их шили из шёлка или атласа, украшали кружевами и вышивкой, они лучше садились по фигуре. Отечественные изделия выглядели намного скромнее: они обычно были из простого хлопка или сатина, без особого декора. Но это действительно было модно! Если же удавалось раздобыть импортную комбинацию — их покупали у спекулянтов, заказывали тем, кто едет в Польшу, ГДР или Югославию, — то носили с гордостью. Не видно под платьем? Ну и что! При желании можно было как бы нечаянно приподнять подол, чтобы мелькнула полоска кружева: продемонстрировать окружающим, что ты в тренде.


Это было практично

Сегодня вряд ли кто-то задумывается о том, чтобы продлить срок носки одежды: к каждому сезону мы покупаем обновки, никто не носит платья по 5-6 лет. Советским женщинам приходилось «заморачиваться» и беречь свои платья, — они не имели возможности так часто приобретать новую одежду. Комбинация служила своеобразной «прослойкой» между телом и одеждой: она впитывала пот, так что платья можно было стирать не так часто, продлевая им «жизнь». Добавьте сюда ещё один момент: 40-50 лет назад большинство советских людей жили в коммуналках или в домах без удобств. О ежедневном душе не приходилось и мечтать: все ходили раз в неделю в баню. А вот комбинации можно было менять каждый день: надела свежую — и вроде как всё нормально.

Это было комфортно

Платья в то время часто шились из синтетических тканей, а это значит — сильно электризовались, некрасиво прилипали к ногам. А зимние свитера часто бывали колючими. Проблема решалась с помощью комбинаций: они выступали «антистатическим барьером», принимая всё накопившееся электричество на себя, и защищали от неприятных ощущений. Сегодня мы просто покупаем флакон антистатика и распыляем его, но 40 лет назад такие средства были большой редкостью.

Это было эстетично и «прилично»

Да, наши мамы и бабушки одевались достаточно скромно, но женщины всегда остаются женщинами: им хочется выглядеть привлекательно и соблазнительно. Чтобы добиться баланса между соблазнительностью и приличиями, под прозрачные блузки надевали комбинации. К такому наряду были прикованы взгляды всех мужчин, и в то же время модницу не могли  упрекнуть поборники морали: она же надела «комбинашку»! Особенно любили этот предмет гардероба дамы постарше: для них комбинация была неким символом «пристойности», барьером, защищающим женщину от неприличных взглядов. Такие дамы упорно продолжали носить комбинации даже в летнюю жару, даже в 80-х годах, когда большинство уже начало от них отказываться.

Скрывали некрасивое бельё

Найти красивую комбинацию было проще, чем купить красивое бельё. В магазинах лежали грубые, сшитые из простых тканей бюстгальтеры. Накинешь поверх такого «роскошества» невесомую шёлковую комбинацию, декольте которой отделано кружевами, — и кажешься себе если не принцессой, то, как минимум, фрейлиной!

Помогали визуально улучшить фигуру

На облегающую комбинацию из скользкого шёлка или атласа идеально садились узкие юбки и платья из плотных тяжёлых тканей. Под широкие юбки часто надевали комбинации со складками и оборками. Это помогало скрадывать недостатки фигуры, маскировать то, что не хотелось показывать. Были и комбинации без бретелек — их носили с декольтированными вечерними нарядами.

Доставляли удовольствие

Наконец, удачная шёлковая комбинация любимого цвета, украшенная кружевами, облегавшая фигуру, доставляла женщинам особое удовольствие, как любое красивое бельё. Пусть даже она была скрыта под платьем. А ещё многие девочки любили наряжаться в мамины комбинации, представляя себя принцессами или невестами, кружась в них перед зеркалом. И это тоже было огромное удовольствие! 

Сегодня о комбинациях прочно забыли: не носить же их с брюками и джинсами! Да и в остальном наша жизнь сильно изменилась. Но дамы старшего поколения вспоминают комбинации с ностальгией и благодарностью: они позволяли им чувствовать себя красивыми, модными и ухоженными.

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Метки: женщины   интересно   комбинация   одежда   факты   фото   
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rezus_44 Полчаса назад
"все ходили раз в неделю в баню" - чего хрень пишешь ? Во всех банях были мужские дни и женские , можно было через день ходить .
"Советским женщинам приходилось «заморачиваться» и беречь свои платья, они не имели возможности так часто приобретать новую одежду." - ну да , все голожопые ходили .... берегли только очень дорогостоящую одежду , либо привозную .У меня мать портнихой была , работы у неё было непочатый край , никто голожопым не ходил .
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29k
Альтист Данилов 43 секунды назад
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2k
Autumn2015 5 минут назад
Я, как советская женщина скажу, что большинство написанного так и есть. Платья и блузки без комбинации реально лежат плохо, редко кто имеет гладкие бока, спину и живот и все эти многоэтажные складки от бюстгалтера, пояса, трусов мы сейчас лицезреем воочию, а тогда комбинация все это сглаживала и даже полная женщина казалась "гладкой". К тому же советские бюстгалтера нередко были на пуговицах и шили их из толстого сатина , трусы на резинке топорщились, смотрелось все это грубо.
У меня и сейчас есть пару комбинашек, наша беларусская " Милавица" их шьет, это реально нужная вещь под платье или тонкую блузку.
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