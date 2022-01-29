Для чего женщины в СССР носили комбинации

Без комбинации советская женщина не позволяла себе выйти из дома. В шкафу хранились целые стопки самых разных сорочек — начиная от простеньких хлопчатобумажных «на каждый день» и заканчивая роскошными прибалтийскими или импортными, из нежного шёлка, с нарядной вышивкой и нежными кружевами.

Это было модно

Начнём с того, что комбинация — вовсе не изобретение советских модельеров: их носили и в других странах. Причём импортные «комбинашки» отличались в лучшую сторону. Их шили из шёлка или атласа, украшали кружевами и вышивкой, они лучше садились по фигуре. Отечественные изделия выглядели намного скромнее: они обычно были из простого хлопка или сатина, без особого декора. Но это действительно было модно! Если же удавалось раздобыть импортную комбинацию — их покупали у спекулянтов, заказывали тем, кто едет в Польшу, ГДР или Югославию, — то носили с гордостью. Не видно под платьем? Ну и что! При желании можно было как бы нечаянно приподнять подол, чтобы мелькнула полоска кружева: продемонстрировать окружающим, что ты в тренде.

Это было практично

Сегодня вряд ли кто-то задумывается о том, чтобы продлить срок носки одежды: к каждому сезону мы покупаем обновки, никто не носит платья по 5-6 лет. Советским женщинам приходилось «заморачиваться» и беречь свои платья, — они не имели возможности так часто приобретать новую одежду. Комбинация служила своеобразной «прослойкой» между телом и одеждой: она впитывала пот, так что платья можно было стирать не так часто, продлевая им «жизнь». Добавьте сюда ещё один момент: 40-50 лет назад большинство советских людей жили в коммуналках или в домах без удобств. О ежедневном душе не приходилось и мечтать: все ходили раз в неделю в баню. А вот комбинации можно было менять каждый день: надела свежую — и вроде как всё нормально.