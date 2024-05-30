Трагическая история одной фотографии

В 1911 году Берта, Софи и Джози чистили на работе устриц и их рабочий день начинался с четырёх утра. Как и остальные дети, они работали по четыре часа до школы и три часа после. В среднем, дети зарабатывали от 9 до 15 долларов в неделю - всё зависело от количества кастрюлек с устрицами, которые им удавалось перебрать.

А детям платили ощутимо меньше, чем взрослым, даже если они выполняли и перевыполняли норму. И была ещё одна несправедливость - девочки получали меньше чем мальчики просто по факту того, что они девочки.