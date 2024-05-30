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Трагическая история одной фотографии

Трагическая история одной фотографии

Автор:
30 мая 2024 18:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   США   дети   документалистика   интересное   история   работа   фото   фотография   
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Этому кадру 110 лет и глядя на лица этих девочек сложно представить, что это самые настоящие работницы компании, только что отработавшие рабочую смену. Очень тяжёлую смену.

Девочек зовут Джози, Берта (по шесть лет) и Софи (ей десять лет). Фотография сделана в маленьком городке Порт Ройял (Южная Каролина), в котором даже сейчас живёт меньше 15 тысяч человек. Эти девочки - сотрудницы компании Maggioni Canning Co. Компания занимается устрицами и существует до сих пор и ей нередко могут припомнить про рабские условия труда 100 лет назад.

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В 1911 году Берта, Софи и Джози чистили на работе устриц и их рабочий день начинался с четырёх утра. Как и остальные дети, они работали по четыре часа до школы и три часа после. В среднем, дети зарабатывали от 9 до 15 долларов в неделю - всё зависело от количества кастрюлек с устрицами, которые им удавалось перебрать.
А детям платили ощутимо меньше, чем взрослым, даже если они выполняли и перевыполняли норму. И была ещё одна несправедливость - девочки получали меньше чем мальчики просто по факту того, что они девочки.

Софи, которой на фото 10 лет, уже оставила учёбу в школе. Ей было некогда и мама, работавшая с ней, поясняла, что девочке надо работать, да какая тут математика, после тяжёлой утренней смены? Дети были уставшие, вялые... Они понимали, что никакого отдыха после школы им не светит, ведь нужно спешить обратно к Maggioni Canning Co. Беднякам всегда было непросто и не только взрослым.

Фотографии сделал Льюис Хайн. Этот фотограф видел множество детей, изнурённых работой на фабриках и даже притворялся поставщиком оборудования или продавцом Библий, чтобы оказаться на производстве и сфотографировать то, в каких условиях работают сотрудники.
Люис делал фото и на улицах, и на внутри фабрики. И именно его фотографии оказали большое влияние на то, что отношение к детскому труду стало меняться.

Это исторический документ, демонстрирующий непарадную и некрасивую сторону эпохи. Стыдную. К сожалению, о дальнейшей судьбе Джози, Берты и Софи ничего не известно. Хочется верить, что они смогли выбраться из кабалы тяжёлого труда и обрести своё счастье. Если, конечно, они вообще смогли выжить.

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Метки: Прошлое   США   дети   документалистика   интересное   история   работа   фото   фотография   
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Alex 51 минуту назад
ПЛАЧ ДЕТЕЙ
Равнодушно слушая проклятья
В битве с жизнью гибнущих людей,
Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей?
«В золотую пору малолетства
Всё живое счастливо живет,
Не трудясь, с ликующего детства
Дань забав и радости берет.
Только нам гулять не довелося
По полям, по нивам золотым:
Целый день на фабриках колеса
Мы вертим вертим вертим!
Колесо чугунное вертится,
И гудит, и ветром обдает,
Голова пылает и кружится,
Сердце бьется, всё кругом идет:
Красный нос безжалостной старухи,
Что за нами смотрит сквозь очки,
По стенам гуляющие мухи,
Стены, окна, двери, потолки,
Всё и все! Впадая в исступленье,
Начинаем громко мы кричать:
Погоди, ужасное круженье!
Дай нам память слабую собрать!“
Бесполезно плакать и молиться
Колесо не слышит, не щадит:
Хоть умри проклятое вертится,
Хоть умри гудит гудит гудит!
Где уж нам, измученным в неволе,
Ликовать, резвиться и скакать!
Если б нас теперь пустили в поле,
Мы в траву попадали бы спать.
Нам домой скорей бы воротиться...
Но за чем идем мы и туда?..
Сладко нам и дома не забыться:
Встретит нас забота и нужда!
Там, припав усталой головою
К груди бледной матери своей,
Зарыдав над ней и над собою,
Разорвем на части сердце ей...»
(Николай Некрасов)
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12k
Дмитрий 9 минут назад
Современным детям такие фотографии показывать нельзя.
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43k
Сергей 56 минут назад
На кой нам Южная Каролина, мы в России живём, давай напиши про тяжкий труд детей из России.
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minimalism
  • Дата регистрации: 02.11.2020
  • 1272 поста (1194 в горячем)

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