Отважная "Марийка"

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Девушка, которая поражала даже самых опытных бойцов: она абсолютно не берегла себя, перед каждым тяжёлым боем говоря: "Я иду с вами!" и мало кто мог бы ей возразить. По горящей земле и под пулями она выносила с поля боя раненых.
Мария Щербакова родилась в 1922 году на хуторе Неждановка. Красивая, всегда с улыбкой, но при этом с самых малых лет она знала, что такое горечь потери. Когда Маше было 11 лет - умерли её мама и отец, оставив девочку на попечении одного из братьев.
На хуторе девочку нежно звали Марийка и она с малых лет отправилась работать в колхозе, не чураясь самой тяжёлой работы. При этом девочка училась и училась хорошо. Соседи в один голос твердили, что Маша молодец - успевает и там, и там.
На судьбу Щербаченко жаловаться было некогда. После окончания семи классов школы она пошла работать помощником колхозного бухгалтера - у неё уже была репутация ответственного работника. Жизнь постепенно входила в колею и финансовое положение Маши тоже стало выправляться. Но началась война. Когда немцы стали подбираться к Неждановке, то Мария пошла, как и остальные подростки, строить оборонительные сооружения. Щербаченко вспоминала: "Руки – в сплошных волдырях. Спины не разгибались. А мы-то, девчушки, от ветра качались. Когда немец бомбил, земля на дыбы вставала!".
На судьбу Щербаченко жаловаться было некогда. После окончания семи классов школы она пошла работать помощником колхозного бухгалтера - у неё уже была репутация ответственного работника. Жизнь постепенно входила в колею и финансовое положение Маши тоже стало выправляться. Но началась война. Когда немцы стали подбираться к Неждановке, то Мария пошла, как и остальные подростки, строить оборонительные сооружения. Щербаченко вспоминала: "Руки – в сплошных волдырях. Спины не разгибались. А мы-то, девчушки, от ветра качались. Когда немец бомбил, земля на дыбы вставала!".
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Но Красной Армии пришлось отступить и хутор оказался в оккупации. Насмотревшись на ужасы, которые творили нацисты, девушка твёрдо сказала себе: дождусь возвращения наших войск и присоединюсь к ним.
Когда Неждановка была освобождена, то Мария первым делом пошла в военкомат - просилась на фронт кем угодно, только бы вместе с солдатами гнать врагов с родной земли. Марии повезло и её приняли медсестрой, отправив в 835 стрелковый полк.
Мария позже признавалась, что с самого детства боялась крови и даже на хуторе, когда курицу резали старалась уйти подальше.
Когда Неждановка была освобождена, то Мария первым делом пошла в военкомат - просилась на фронт кем угодно, только бы вместе с солдатами гнать врагов с родной земли. Марии повезло и её приняли медсестрой, отправив в 835 стрелковый полк.
Мария позже признавалась, что с самого детства боялась крови и даже на хуторе, когда курицу резали старалась уйти подальше.
На фронте некогда было перебарывать свои эмоции и уже во время зимних боёв в 1943 году Щербаченко оказала помощь своему первому солдату. Переживала, что делает что-то не так, но солдат улыбнулся и ободрил медсестру: "Хорошо меня перевязала, сестричка".
Когда вышли к Днепру Марийка спасла уже многих. Именно здесь она проявила своё бесстрашие: она одной из первых, вместе с солдатами, отправилась форсировать через реку. Заняв небольшую территорию солдаты отражали атаки немцев.
Подмога пришла лишь через сутки и бои начались с новой силой. За десять дней Щербаченко спасла 112 солдат. Марии и 12 солдатам, что из первой группы, было присвоено звание Героя Советского Союза.
Когда вышли к Днепру Марийка спасла уже многих. Именно здесь она проявила своё бесстрашие: она одной из первых, вместе с солдатами, отправилась форсировать через реку. Заняв небольшую территорию солдаты отражали атаки немцев.
Подмога пришла лишь через сутки и бои начались с новой силой. За десять дней Щербаченко спасла 112 солдат. Марии и 12 солдатам, что из первой группы, было присвоено звание Героя Советского Союза.
Когда война закончилась Мария Щербаченко решила не связываться больше с медициной и пошла по юридическому направлению.
Но именно то, что с ней происходило на фронте она считала главными событиями жизни. Мария получила множество наград, среди которых были ордена Отечественной войны, ордена Ленина, медали имени Флоренс Найтингейл (награда Международного комитета Красного Креста). Но самой важной считает медаль "За отвагу", которую получила через 10 дней после службы и очень гордилась ею.
Мария Захаровна Щербаченко скончалась 23 ноября 2016 года. Бесстрашная девушка, которая смогла преодолеть свои страхи и спасти больше сотни человеческих жизней.
Но именно то, что с ней происходило на фронте она считала главными событиями жизни. Мария получила множество наград, среди которых были ордена Отечественной войны, ордена Ленина, медали имени Флоренс Найтингейл (награда Международного комитета Красного Креста). Но самой важной считает медаль "За отвагу", которую получила через 10 дней после службы и очень гордилась ею.
Мария Захаровна Щербаченко скончалась 23 ноября 2016 года. Бесстрашная девушка, которая смогла преодолеть свои страхи и спасти больше сотни человеческих жизней.
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