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Отважная "Марийка"

Отважная "Марийка"

Автор:
20 января 2023 17:45
Сообщество : Военное
Метки: ВОВ   Прошлое   герои   девушки   интересное   история   фото   
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Девушка, которая поражала даже самых опытных бойцов: она абсолютно не берегла себя, перед каждым тяжёлым боем говоря: "Я иду с вами!" и мало кто мог бы ей возразить. По горящей земле и под пулями она выносила с поля боя раненых.
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Метки: ВОВ   Прошлое   герои   девушки   интересное   история   фото   
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