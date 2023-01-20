Отважная "Марийка"

На хуторе девочку нежно звали Марийка и она с малых лет отправилась работать в колхозе, не чураясь самой тяжёлой работы. При этом девочка училась и училась хорошо. Соседи в один голос твердили, что Маша молодец - успевает и там, и там.

На судьбу Щербаченко жаловаться было некогда. После окончания семи классов школы она пошла работать помощником колхозного бухгалтера - у неё уже была репутация ответственного работника. Жизнь постепенно входила в колею и финансовое положение Маши тоже стало выправляться. Но началась война. Когда немцы стали подбираться к Неждановке, то Мария пошла, как и остальные подростки, строить оборонительные сооружения. Щербаченко вспоминала: "Руки – в сплошных волдырях. Спины не разгибались. А мы-то, девчушки, от ветра качались. Когда немец бомбил, земля на дыбы вставала!".