Эти знаменитости решили отказаться от славы

Не каждый может пройти "медные трубы". Съёмочная площадка, вспышки фотокамер и постоянное преследование папарацци в любой точке мира. Ни расслабиться, ни выйти из дома, ни завести отношения...
Есть много примеров того, как всемирная слава вынуждала известных людей совершать странные и дикие поступки. Ну а кто-то решает отказаться от ковровых дорожек и закрыться в своём доме, только бы не видеть камеры, торчащие из-за каждого угла, и улыбаться поклонникам в тот момент, когда плохой день или присел поесть вкусный суп в кафе.
Участие во Второй Мировой войне стало для Сэлинджера главным и поворотным событием в его жизни. В конце 40-х годов прошлого века он начал писать. Роман "Над пропастью во ржи" подарил писателю всемирную славу и в частности стал причиной затворничества Сэлинджера. На писателя обрушилась огромная слава, что стало для него огромным стрессом. Фанаты, ассоциирующие себя с Холденом Колфилдом, осаждали Джерома куда был он не пошёл.
Он заперся в своём доме, продолжая писать и изучать самую разную литературу и философские трактаты. В 1965 году он удалился от цивилизации, последнее интервью дал в 1980-м, скончался в 2010-м, ему был 91 год.
Все считали одиннадцатого чемпиона мира по шахматам очень эпатажной личностью. Интересно, что человек, который не был ни актёром, ни певцом, в 80-е был одним из самых узнаваемых людей в мире.
Многие любят "плохих парней", и именно этим Фишер привлекал публику: симпатичный и абсолютно плюёт на правила. Опоздания на матчи, игнорирование правил турниров, шахматист даже мог отменить партию за несколько часов до её начала.
Серьёзным переломом в его судьбе стала фраза, что Америка построена на крови коренного населения. В 2001 году США аннулировало гражданство Бобби и через несколько лет он получил в Исландии политическое убежище. Он отказался от общения практически со всеми и вел уединённый образ жизни до самой смерти.
Все кинокритики пророчили этой голливудской актрисе величайшее будущее. Впервые она сыграла в кино в 24 года - это был фильм "Люби меня", где её партнёром стал сам Элвис Пресли.
Но в 1963 году Долорес поразила всех: она заявила, что прекращает свою кинокарьеру и не просто уходит на покой, а принимает постриг. В том же году Харт стала католической монахиней.
Этот актёр, трижды получивший "Оскар", однажды решил не продолжать свою актёрскую карьеру и уйти на покой. Вместе со всей семьёй он перебрался в Ирландию, где всерьёз увлёкся столярным делом.
Он, конечно, не планировал возвращаться к актёрству, но в 2002 году принял предложение Скорсезе о съёмках в "Бандах Нью-Йорка". Потом снова удалился и снова нарушил обещание, снявшись в "Линкольне" Спилберга, за который он получил свой третий "Оскар". Последний на сегодня фильм с актёром "Призрачная нить" вышел в 2017 году. С тех пор Дей-Льюис живёт обычной жизнью. Иногда его ловят в объектив папарацци. В конце июня актёра засняли в Нью-Йорке на костылях.
Один из самых известных красавцев Голливуда в 1950-е был важной фигурой мирового кинематографа. Но ни талант, ни "Оскары", ни красота так и не смогли подарить ему счастье.
Его жизнь с самого детства была полна лишений, а как иначе, когда родители больны алкоголизмом. О самом Брандо коллеги не раз говорили, что с ним непросто работать и что он склонен к вредным привычкам.
Вскоре после выхода "Крёстного отца" карьера актёра стала сходить на нет. Марлон почти полностью прекратил выходить в свет и променял весёлые вечеринки на одиночество. Он провёл 30 лет(до своей кончины) на Таити, ведя скромный образ жизни, а когда в 90-х умер его сын, то навсегда прекратил общение с Голливудом.
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При этом Фишер уже не жил в США с 1992 года. Потому что там ему грозил штраф за неуплату налогов и тюремный срок за нарушение бойкота Югославии.
Хотя, конечно, американские власти поступили с ним не по закону. Пендосы.
Отказался от Нобелевской премии, послал нахрен журналистов, и пропал из виду, живёт обычной скромной жизнью.
Если вкратце: наша Вселенная конечна и мы живём на поверхности четырёхмерной сферы.