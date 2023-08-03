Эти знаменитости решили отказаться от славы

Все считали одиннадцатого чемпиона мира по шахматам очень эпатажной личностью. Интересно, что человек, который не был ни актёром, ни певцом, в 80-е был одним из самых узнаваемых людей в мире.

Многие любят "плохих парней", и именно этим Фишер привлекал публику: симпатичный и абсолютно плюёт на правила. Опоздания на матчи, игнорирование правил турниров, шахматист даже мог отменить партию за несколько часов до её начала.

Серьёзным переломом в его судьбе стала фраза, что Америка построена на крови коренного населения. В 2001 году США аннулировало гражданство Бобби и через несколько лет он получил в Исландии политическое убежище. Он отказался от общения практически со всеми и вел уединённый образ жизни до самой смерти.



