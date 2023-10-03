"Проблемы с психикой есть": как сейчас живёт Диана Иванова, которую истязала родная мать

Историю Дианы Ивановой рассказала Елена Погребижская, снявшая про девочку документальный фильм.

Жизнь Дианы была безрадостной. Мать девочки выпивала и употребляла запрещённые вещества. Однажды, придя домой с работы навеселе, Анна избила дочь из-за ошибок в тетради по русскому языку. Она ударила дочь о стену несколько раз головой, швыряла по всей комнате. Об этом приёмной матери Дианы рассказала бабушка. Два дня девочка лежала без сознания, а когда у неё начались судороги, увезли в больницу. Диане делали трепанацию черепа. Бабушка взяла вину на себя и её депортировали в Россию.

После этого у Анны развязались руки.