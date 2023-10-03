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"Проблемы с психикой есть": как сейчас живёт Диана Иванова, которую истязала родная мать

"Проблемы с психикой есть": как сейчас живёт Диана Иванова, которую истязала родная мать

Автор:
03 октября 2023 17:31
Сообщество : Истории
Метки: дети   издевательства   интересное   история   мать   семья   фото   
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Диана Иванова из Алматы была старшей и самое нелюбимой дочерью в семье. Кроме Дианы в семье росли ещё две девочки, над которыми Анна не издевалась. Старшую дочь женщина ненавидела, избивала и даже прятала в шкаф.

Историю Дианы Ивановой рассказала Елена Погребижская, снявшая про девочку документальный фильм.

Жизнь Дианы была безрадостной. Мать девочки выпивала и употребляла запрещённые вещества. Однажды, придя домой с работы навеселе, Анна избила дочь из-за ошибок в тетради по русскому языку. Она ударила дочь о стену несколько раз головой, швыряла по всей комнате. Об этом приёмной матери Дианы рассказала бабушка. Два дня девочка лежала без сознания, а когда у неё начались судороги, увезли в больницу. Диане делали трепанацию черепа. Бабушка взяла вину на себя и её депортировали в Россию.

После этого у Анны развязались руки.

Когда бабушка переехала в Москву, мама сначала ремнем била несильно и руками, а потом, когда ей подсказала соседка, что можно инструментами бить, начала меня бить молотком, газовым ключом, всем, что попадалось под руку, - рассказывала Диана.

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Диана в документальном фильме рассказала много ужасных моментов. Мать била свою дочь молотком, ломала ей нос и уши, выбивала зубы. За свою недолгую жизнь ребёнок пережил много страшных ночей. Однажды Анна даже пыталась избавиться от ненавистной дочери, обратившись к собутыльнику. Когда тот услышал просьбу, сразу же отказался.

Периодически Диана была в таком состоянии, что мать прятала ее в шкафу, когда в дом приходил кто-то посторонний. Знакомым она говорила, что дочь в данный момент не дома, у родственников.
Периодически Диана была в таком состоянии, что мать прятала ее в шкафу, когда в дом приходил кто-то посторонний. Знакомым она говорила, что дочь в данный момент не дома, у родственников.

Надежда знала семью, в которой жила Диана и знала о том, что Анна плохая мать. Но женщина даже не подозревала, что творится в семье. Однажды Надежда решила помочь и пришла к Анне с пакетом продуктов. Тогда она встретила Диану.

Я пошла, набрала продуктов, сумки тяжелые. Звоню в дверь, Анна открыла с лицом недовольным, но видит, что я с сумками никуда не уйду. Заглянула — возле батареи гора тряпок. Это не одеяла, не простыни. „Тряпки“ зашевелились — и я в первый раз увидела ребенка. Так и у девочки не было глаз — одни щели, а все лицо было распухшее, - вспоминает Надежда.

Увидев это женщина уже не смогла жить по-другому. Она обратилась в полицию. Правоохранители не смогли сдержать слёз.

Судья плакала… Она не сразу поверила, просила показать спину. Мы открыли — а на Диане живого места нет, прям колотые раны. От молотка, от острия ножа, на каждом сантиметре шрам, - рассказала Надежда.

Анну посадили в тюрьму на шесть лет и лишили родительских прав. Недавно она вышла на свободу.

Сейчас Диана живёт в любящей семье, Надежда удочерила её. К тому моменту, как Диана попала в приёмную семью, её лицо было обезображено. Несколько самостоятельно сросшихся переломов носа, травмированная губа и ухо, выбитые зубы, покалеченные суставы рук и ног, сросшиеся переломы ключиц - это неполный список травм, которые были у Дианы.

История Дианы оказалась в СМИ. Надежда обратилась к людям и смогла собрать деньги на пластическую операцию для дочери буквально за неделю. В скором времени нашлись доктора, которые выразили готовность помочь со стоматологическим лечением и сделать Диане ряд пластических операций.

Диане исправили нос, прикус, восстановили губы и мочку уха. После реабилитации визажисты сделали девушке укладку и нанесли макияж, чтобы поднять настроение и самооценку девушке, которой уже исполнилось 18 лет.

Перед операцией было волнительно. Когда я проснулась после нее, немного все болело, а так все нормально. У меня все быстро зажило. Я четыре дня пролежала в больнице, но для меня время быстро пролетело. Домой очень хотелось сильно. Там я очень быстро поправилась. Когда впервые увидела себя в зеркало, не узнала. Даже сейчас себя не узнаю. После операции стала чувствовать себя уверенно, даже повзрослела, - рассказала Диана.

Сейчас Диана живёт спокойной жизнью. У неё есть друзья и сводные братья. Совсем недавно знакомый мальчик начал оказывать ей знаки внимания. Но тяжёлое детство не так просто забыть. Кроме увечий Диана в детстве приобрела психологическое заболевание, которое не исправить с помощью операций.

Психиатр мне давно говорил, что Диане надо пролечиться в диспансере. Потом произошел неприятный случай: Диана на улице избила маленького ребенка — это было снято на камеру. Тот просто задел ее словами, а она пришла и переврала, мол, папа этого ребенка ее ударил. Полиция показала мне ролик, где моя доча бьет свою малолетнюю жертву кулаками, а когда она падает, еще и пинает. Диана тогда сильно испугалась, что навредила другому, - рассказала Надежда.


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Метки: дети   издевательства   интересное   история   мать   семья   фото   
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evzhur 8 минут назад
Девочка выросла и начала бить людей. Вспоминается фильм "На цепи".
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Горожанин 23 минуты назад
Какая девочка была некрасивой и какой красавицей стала, повзрослев. Стресс - активизировал отделы мозга, запустил ответную активность и энергетику. Нервная система - это не только управление организмом, это трофика, питание всех органов и тканей. Увеличение нервной активности и энергетики благодаря стрессу и своевременное вмешательство судьбы, что не привело к истощению, дали такой прекрасный результат. Девушке - счастья!
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