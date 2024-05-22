Обезьяны кусались, а режиссер обвинял актеров в непрофессионализме: как снимали «Здравствуйте, я ваша тетя»

Титов устроил тогда колоссальный разнос, что вообще случалось редко. Он очень любил артистов и действительно часами мог обсуждать с ними роли, но в тот раз его понесло. Он ругался, называл актеров непрофессионалами, говорил, как несерьезно они подходят к делу и многое другое, о чем, возможно, потом даже жалел. Но все как-то прониклись, собрались и отыграли сцену идеально. И тут уже не выдержал сам режиссер, – глядя на тот веселый балаган, который они все устроили, он неожиданно для самого себя тоже начал смеяться. Но это уже ни на что не влияло, и он скомандовал: «Стоп, снято!». Все выдохнули.