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3 сестры взбунтовались против строгих запретов религиозной семьи и ушли в секс-индустрию

3 сестры взбунтовались против строгих запретов религиозной семьи и ушли в секс-индустрию

Автор:
30 мая 2024 09:59
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   девушки   новости   религия   секс-индустрия   сестры   фото   
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Сестры Грейс, Мэдди и Харриет никогда не ходили в школу, девочек на дому обучали их родители — верующие христиане. Все детство они переезжали из страны в страну, жили в Таиланде, Австралии, Латвии и Казахстане, но неизменно раз в неделю посещали церковь. Сестрам запрещалось вступать в романтические отношения, заводить аккаунты в социальных сетях и смотреть фильмы категории 12+.

В детстве девушки были послушными, тихими и застенчивыми, но, когда выросли, больше не могли терпеть строгость родителей. В 18 лет Харриет начала работать стриптизершей. В возрасте 21 года Грейс стала зарабатывать на публикации эротического контента. А 23-летняя Мэдди ушла в эскорт.


Грейс отмечает, что на выбор рода деятельности повлияло жестокое воспитание.

«Нам говорили, что секс до брака — это "грех", что если мы займемся им, то попадем в ад», — рассказывает она. По ее словам, они устали «быть идеальными христианскими девочками», им хотелось иметь собственное мнение.

Теперь семья ненавидит сестер, но Грейс, Мэдди и Харриет продолжают поддерживать друг друга. Кроме того, у них у всех появились понимающие друзья.


Девушки утверждают, что отлично зарабатывают. Грейс признается, что за совместное видео с Харриет, в котором они тверкали, им заплатили тысячи долларов. С тех пор фанаты просят трех сестер записать что-то вместе. Грейс понимает, что подобный контент принес бы массу удовольствий их поклонникам, однако подчеркивает, что девушки никогда не пойдут на подобное.


По словам Грейс, ее работа помогла ей сформировать собственные убеждения, не зависящие от веры родителей. «Я искренне верю, что это придало мне безумную уверенность, которой у меня не было бы вне этой профессии», — объясняет она.

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Метки: в мире   девушки   новости   религия   секс-индустрия   сестры   фото   
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16  комментариев
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31k
Serg2001 Час назад
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First-and-nine 8 минут назад
Не согрешишь не покаяшься, не покаяшься не спасёшься.
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8k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Скорее всего они сначала стали прошмандовками, а потом в оправдание своего бл****дства придумали религиозную семью.
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98k
Доктор Джонс Полчаса назад
Бл@дство не зависит от воспитания...
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9k
Тяжолый Орк Полчаса назад
вот и с обществом также: сначала запреты, а потом х*як - магия, экстрасенсы, религия, ультраправая идеология...
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26k
Сибиряк 46 минут назад
контент в студию!
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7k
livaneth 51 минуту назад
Возлюби ближнего своего.
Всё по заповедям
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9k
Колорад Час назад
"...жили в Таиланде, Австралии, Латвии и Казахстане..."
Сломал их Казахстан!
:D
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1k
surgy Час назад
Недопороли их родители…
Но судя по всему видео того, как их плохо или хорошо пороли можно найти в сети
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14k
Copycat 2 часа назад
А вот по тому что не нужно крайностей - чем больше ты что то продавливаешь в крайность, тем дальше оно отпружинит когда сорвётся
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
То рябинки не родятся апельсинки, что родители ёпнутые что дети . Но попахивает пистежом и саморекламой.
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1k
DuckTales 2 часа назад
Надеюсь родители довольны
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62k
dima423 2 часа назад
А это всегда так...чем больше у детей табу и запретов в детстве, тем сильнее они потом отрываются когда вырастают... У меня на даче был сосед помню в детстве, его гулять на улицу не выпускали лет до 13...мы с детства по улице бегали толпой, на великах катались, в разные игры играли, а он за забором сидел на нас смотрел и завидовал... Потом начал выходить, но мать за ним лет до 16 бегала уже по улице, где он, что он делает и тд... а потом как вырос на наркоту подсел)
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2388 постов (2342 в горячем)

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