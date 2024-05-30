3 сестры взбунтовались против строгих запретов религиозной семьи и ушли в секс-индустрию

Теперь семья ненавидит сестер, но Грейс, Мэдди и Харриет продолжают поддерживать друг друга. Кроме того, у них у всех появились понимающие друзья.

Девушки утверждают, что отлично зарабатывают. Грейс признается, что за совместное видео с Харриет, в котором они тверкали, им заплатили тысячи долларов. С тех пор фанаты просят трех сестер записать что-то вместе. Грейс понимает, что подобный контент принес бы массу удовольствий их поклонникам, однако подчеркивает, что девушки никогда не пойдут на подобное.

По словам Грейс, ее работа помогла ей сформировать собственные убеждения, не зависящие от веры родителей. «Я искренне верю, что это придало мне безумную уверенность, которой у меня не было бы вне этой профессии», — объясняет она.