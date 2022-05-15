Большой успех, а затем страшная трагедия: официантки из «Карнавальной ночи»

Например, Валентина смогла удачно выйти замуж за музыканта, который увидел ее на голубом экране и после на одном из концертов решил познакомиться.

- «Муж много раз пересматривал «Карнавальную ночь», выучил из фильма все песни. На одном из концертов он подошел ко мне и задал вопрос: «Это же вы пели «Танечку»? С этого и началось наше знакомство», - вспоминала Валентина.

К слову, мужья Евгении и Ольги также были связаны с музыкой и объездили с ними всю страну.

Валентина Шмелева вспоминает: - «В те времена нами восхищался весь Советский Союз. Мы давали десятки концертов и были невероятно популярны. Но старались оставаться скромными».