Большой успех, а затем страшная трагедия: официантки из «Карнавальной ночи»

Когда состоялась премьера фильма «Карнавальная ночь», многие артисты, принимавшие участие в съемках, в одночасье проснулись знаменитыми. Не стали исключением и сестры Шмелевы, появившиеся на экране в образе милых поющих официанток.
Валентина, Ольга и Евгения родились в музыкальной семье. С раннего детства они проявляли тягу к творчеству, и вместе с родители устраивали небольшие концерты для гостей и родственников. В одном из интервью Шмелевы поделились вспоминанием:
- «В самом начале папа и мама пели народные песни, а затем мы, маленькие, исполняли забавные частушки».
После школы сестры начали заниматься в музыкальном училище и к середине 50-х уже давали собственные концерты. На одном из таких мероприятий их заметил режиссер Эльдар Рязанов и предложил сыграть в своей картине «Карнавальная ночь».
Рязанов доверял таланту сестер, поэтому не проводил никаких проб. Как показало время - режиссер не прогадал. После премьеры фильма Шмелевы вышли на новый уровень популярности, ко всему прочему получив гонорар в размере шести тысяч рублей. Правда это были далеко не все дивиденды от работы с Рязановым.
Например, Валентина смогла удачно выйти замуж за музыканта, который увидел ее на голубом экране и после на одном из концертов решил познакомиться.
- «Муж много раз пересматривал «Карнавальную ночь», выучил из фильма все песни. На одном из концертов он подошел ко мне и задал вопрос: «Это же вы пели «Танечку»? С этого и началось наше знакомство», - вспоминала Валентина.
К слову, мужья Евгении и Ольги также были связаны с музыкой и объездили с ними всю страну.
Валентина Шмелева вспоминает: - «В те времена нами восхищался весь Советский Союз. Мы давали десятки концертов и были невероятно популярны. Но старались оставаться скромными».
Всесоюзная слава, перспективы и удача в личной жизни - наверное о большем было невозможно мечтать. Но к сожалению в жизни сестер Шмелевых белая полоса стремительно сменилась черной...
В начале у Ольги диагностировали онкологию. Чтобы побороть заболевание, сестрам пришлось собрать большие деньги на операцию. Болезнь отступила, но оставила после себя последствия и теперь Ольга практически не может самостоятельно передвигаться. Вдобавок пока женщина была в больнице ей сообщили о гибели сына.
Спустя полгода случилась очередная напасть - не стало дочери средней сестры Евгении. Она не справилась с управлением мотоцикла и разбиралась. Страшной участи не избежал и сын Валентины, которого не спасли после отравления. Ужаса ситуации добавляет тот факт, что дети сестер Шмелевых ушли в 30-летнем возрасте. После такого невольно начинаешь задумываться над проклятиями и мистикой...
Шмелевы давно на пенсии. В бытовых вопросах им помогает дочка Валентины, которая считает, что судьба подарила ей сразу трех мам.
Несмотря на пережитые трагедии сестры Шмелевы стараются сохранять оптимизм и держаться друг друга. С приближением каждой новогодней ночи они по традиции собираются в одной квартире, накрывают стол и среди прочих фильмов смотрят «Карнавальную ночь». Шмелевы с особой теплотой вспоминают съемочный процесс и надеются, когда-нибудь смогут для зрителей спеть знаменитую «Ах, Таня, Танечка».
овичу Штилю ис
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АНТИФИШКИ
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