FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7446 постов • 791 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Удивительное внешнее сходство и близость сестёр

Удивительное внешнее сходство и близость сестёр

Автор:
02 октября 2022 11:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: родственники   родство   сестра   сестры   фото   фотограф   
2585
16
Сёстры с самого рождения привыкли делиться всем: любовью родителей, общими чертами взглядов и характера и даже детской комнатой. Взросление с сестрой, без сомнения, одно из самых замечательных событий, которые могут когда-либо случиться с вами.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: родственники   родство   сестра   сестры   фото   фотограф   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Егор 8 часов назад
Сестры Давалос из Бразилии тоже чем-то неуловимо схожи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дмитрий 6 часов назад
Был братик...
Помер.
Фоткал отец на "Зенит Е".
И отца похоронил 20 дней назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
598
МаксимЪ 10 часов назад
Ага, все так и будет, связь, поддержка и любовь, пока дело не дойдет до дележки какого-нибудь имущества или квартиры, оставленных в наследство…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

165712



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
В момент создания этих удивительных существ мать-природа определённо была в ударе
В момент создания этих удивительных существ мать-природа определённо была в ударе
Набирающие популярность в сообществах
"Автослесарь-видеоблогер плакал в истерике". На российско-грузинской границе уклонистам вручили более 180 повесток
"Автослесарь-видеоблогер плакал в истерике". На российско-грузинской границе...
Знаменитые девушки, внешность которых приблизили к идеалу с помощью фотомонтажа
Знаменитые девушки, внешность которых приблизили к идеалу с помощью фотомонтажа
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Да как так-то?

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фотографии#Юмор#картинки#gif#сарказм#факты
#фото#история#прикол#комментарии#сатира#Россия
#интересно#животные#подборка#люди#СССР#интересное
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток Фотограф прождал 8 часов на жаре, чтобы сделать снимок льва Фотограф прождал 8 часов на жаре, чтобы сделать снимок льва Морские гиганты: фотограф делает завораживающие снимки скатов под водой Морские гиганты: фотограф делает завораживающие снимки скатов под водой Мать двоих детей включила фантазию - и нашла применение игрушечным фигуркам Мать двоих детей включила фантазию - и нашла применение игрушечным фигуркам Девушка смастерила мини-кафе для грызунов - и делает милейшие фото Девушка смастерила мини-кафе для грызунов - и делает милейшие фото 17 работ от фотографа из Нигерии, который создаёт фантастические снимки 17 работ от фотографа из Нигерии, который создаёт фантастические снимки

На что жалуетесь?

Вернуться