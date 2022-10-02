Удивительное внешнее сходство и близость сестёр

Между сестрами всегда есть сильная связь. Особенно ценно, как сестры поддерживают друг друга и находятся рядом в любые времена, как самые счастливые, так и самые сложные. Сестры растут рядом друг с другом, и с возрастом их связь не утрачивается, а в какие-то периоды жизни только укрепляется. Возможно, у всех героев фотопроекта Вики Шампань (Vicky Champagne) тоже когда-нибудь появится такая идея: повторить свои фото спустя годы. Вики бросила сама себе вызов: она решила во что бы то ни стало в течение месяца снимать каждый день сестер из разных семей, и вот что из этого вышло.