Удивительное внешнее сходство и близость сестёр

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Сёстры с самого рождения привыкли делиться всем: любовью родителей, общими чертами взглядов и характера и даже детской комнатой. Взросление с сестрой, без сомнения, одно из самых замечательных событий, которые могут когда-либо случиться с вами.
Между сестрами всегда есть сильная связь. Особенно ценно, как сестры поддерживают друг друга и находятся рядом в любые времена, как самые счастливые, так и самые сложные. Сестры растут рядом друг с другом, и с возрастом их связь не утрачивается, а в какие-то периоды жизни только укрепляется. Возможно, у всех героев фотопроекта Вики Шампань (Vicky Champagne) тоже когда-нибудь появится такая идея: повторить свои фото спустя годы. Вики бросила сама себе вызов: она решила во что бы то ни стало в течение месяца снимать каждый день сестер из разных семей, и вот что из этого вышло.
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С момента своего рождения они разделяют все: любовь родителей, игрушки, хобби и даже спальню
Источник:
АНТИФИШКИ
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