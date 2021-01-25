Самые известные сиамские близнецы СССР: жизнь и страдание

До зрелого возраста сестры часто конфликтовали друг с другом. Расходились они даже в вопросе поиска родной матери. Маша была против. В конце-концов они ее разыскали, обнаружив еще двух родных братьев. «Вместо радостных объятий нас встретил тяжелый взгляд совершенно чужой женщины. С порога на нас обрушились упреки, мол, где вы раньше были, почему сразу не разыскали», - вспоминала Маша. Братья, абсолютно здоровые, совсем отрицали родство. Отец сестер к тому моменту был уже мертв, в 1980 году он скончался от рака мозга.



В 1989 они переехали в Москву, где в доме престарелых им выделили комнату. Но травля продолжилась и там. В 90-е интерес к Кривошляповым появился у западных журналистов (с российскими близнецы общаться почти всегда отказывались). В 1993 сестры побывали в Германии, где про них снимали фильм, а потом посетили Париж. Автобиография Маши, обработанная Джульет Батлер, принесла им в итоге крупный гонорар, порядка 10 тысяч фунтов стерлингов, на которые близнецы покупали себе заграничную еду, компьютер, сигареты, а все остальное наличными складывали в сейф, что стоял в комнате (и исчез сразу после их смерти). «Это зависть» - объясняли они травлю.