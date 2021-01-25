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Самые известные сиамские близнецы СССР: жизнь и страдание

Самые известные сиамские близнецы СССР: жизнь и страдание (15 фото)

Автор:
25 января 2021 09:18
Сообщество : Жизнь
Метки: СССР   братья   жизнь   сестры   сиамские близнецы   фото   
16477
15
Среди всех случаев неразделенных сиамских близнецов во всем мире Даша и Маша Кривошляповы прожили самую долгую жизнь. И, возможно, самую несчастную.
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Метки: СССР   братья   жизнь   сестры   сиамские близнецы   фото   
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65  комментариев
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73k
Броненосец Потелкам 17 часов назад
Голосую за добровольную эвтаназию.
Уже не раз вижу ситуации, когда человек, страшно страдая, ищет и желает закончить мучения.
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723
Art poison Час назад
Снились одинаковые сны? Почему никто не копает в этом направлении, как это возможно, а если возможно то как?
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15k
Ego sum qui sum 3 часа назад
блин, а мне иногда просто лень жопу поднять...
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3k
Lola 4 часа назад
"...Джульет Батлер, британская журналистка и биограф Маши(!!!!!), общалась с близнецами на протяжении 15 лет, пока жила в России с мужем, рассказывала: «Им вводили различные вещества, в том числе радиоактивный йод, чтобы посмотреть, как быстро это повлияет на другую сестру. Потом они снимали измерения счетчиком Гейгера»
...После смерти профессора Анохина близнецов хотели «перекупить» американские ученые, предлагая дать девочкам образование, реабилитацию и, впоследствии, работу..."

Всё ясно, расходимся...Англосаксы по другому не могут, это в крови. Всему миру они несут заботу и процветание.
Всему миру известно - неполживая каста.
"...Джульет Батлер, британская журналистка и биограф Маши(!!!!!), общалась с близнецами на протяжении 15 лет, пока жила в России с мужем, рассказывала: «Им вводили различные вещества, в том числе радиоактивный йод, чтобы посмотреть, как быстро это повлияет на другую сестру. Потом они снимали измерения счетчиком Гейгера» ...После смерти профессора Анохина близнецов хотели «перекупить» американские ученые, предлагая дать девочкам образование, реабилитацию и, впоследствии, работу..." Всё ясно, расходимся...Англосаксы по другому не могут, это в крови. Всему миру они несут заботу и процветание. Всему миру известно - неполживая каста.
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662
zu4ara 4 часа назад
не дай Бог ни кому...
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8k
noroutetohost 6 часов назад
я бы на их месте(не приведи господь) даже не кодировался бы
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1k
Vovan Petroff 7 часов назад
Кто бы этого придушил?
Кто бы этого придушил?
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6k
Славон Vovan Petroff 7 часов назад
а кто это?
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3k
AlcoVolk Славон 6 часов назад
присоединяюсь к вопросу, это кто и за что его придушивать?
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7k
Alexander Vovan Petroff 6 часов назад
Да ладно, пусть делает свою работу. Организму нужны несмертельные вирусы, чтобы он укреплялся.
В принципе тот же Навальный выгоден Путину, причём живой. Но Лёшка подставился, и теперь его нужно подержать в тюряжке даже из соображений его безопасности.
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7k
? ? ? Славон 4 часа назад
https://pikabu.ru/story/stalingulag_golovnogo_mozga_5756403https://pikabu.ru/story/stalingulag_golovnogo_mozga_5756403
или так https://www.google.com/search?q=это когда в жопу ебут&sxsrf=ALeKk01NsDjChWPH6KbXIBfAHnUkHRHSYg:1611603349754&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiTq7ip6rfuAhVGlosKHd-wApsQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1366&bih=652https://www.google.com/search?q=это когда в жопу ебут&sxsrf=ALeKk01NsDjChWPH6KbXIBfAHnUkHRHSYg:1611603349754&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiTq7ip6rfuAhVGlosKHd-wApsQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1366&bih=652
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6k
Rado Славон 4 часа назад
Сталингулаг
Ссылка www.youtube.com
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121k
Пельмень 8 часов назад
Интересно бывают ли сиамские близнецы мальчик и девочка...
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5k
Maximvs Пельмень 5 часов назад
не может быть. Только однояйцевые. а они всегда одного пола
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19
off1iner 9 часов назад
"Аппарат УЗИ в СССР появился лишь через восемь лет после рождения Маши и Даши, поэтому о патологии девочек известно ничего не было до самого последнего момента." Антисоветчина, так как первое клиническое использование аппарата УЗИ в 1956 году в Глазго. Дальше читать это "компетентное беспристрастное" произведение глупо.
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7k
Alexander off1iner 6 часов назад
Автор приправил пост "сталинским палачом" (который курировал развитие атома и высвободил из заключения миллион пострадавших от Ежовщины), "жестоким сталинским временем" и добрыми английскими журналистами.
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3k
max_wheel off1iner 4 часа назад
Да там весь текст "какашечкой по шву". Палачи, опыты, сгубили...
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89
Chaim Kushnir 10 часов назад
вот такая вот гримаса природы...
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7k
Maestro 11 часов назад
Проблема не в людях с неординарной внешностью или анатомией. Проблема в обществе. Для коммунистов, как и для нацистов инвалиды - обуза, а такие редкие случаи, как сиамские близнецы - это хорошее подспорье для нечеловеческих научных экспериментов. А о поломанной психики у сталина или гитлера не принято было думать вообще.
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9k
Трив Maestro 9 часов назад
А что, для капиталистов они - герои и их носят на руках, содержат? История знает немало примеров, когда в США проводились эксперименты не только над инвалидами, но и беременными женщинами. Что Вы так прицепились к политике?
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2k
Sam Backet Maestro 8 часов назад
У людей, как и у животных, в инстинктах заложено - боятся сородичей со странной внешностью. Это заложено эволюцией, и разумность человека этого не поборола до сих пор.
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7k
Alexander Maestro 6 часов назад
Ты свою психику проверь.
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max_wheel Maestro 4 часа назад
Ну ты про лоботомию почитай. И про её развитие, например, в США.
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3k
Lola Maestro 3 часа назад
Самые известные сиамские близнецы СССР: жизнь и страдание
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95
Семён Семёныч 14 часов назад
Сайт хорошего настроения
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−61
яблочный барон 15 часов назад
гордость России!
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3k
Кистень 15 часов назад
Мрак. Несчастные люди.
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21k
Inter 15 часов назад
а откуда алкашка у них была??
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9k
Василий Сургайло Inter 58 минут назад
Маша бегала, пока Даша спала
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2k
Outcast 15 часов назад
Самые известные сиамские близнецы СССР: жизнь и страдание
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172
WadDad Outcast 13 часов назад
Согласен. Есть в тексте несколько моментов, которые дают предположить, что всё, кроме факта существования этих близнецов, выдумка.
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−6
Игорь 15 часов назад
Добровольная эфтаназия, как думает это нормально или нет.
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30k
Haratemich Игорь 15 часов назад
В Вашем случае - ДА ! Дело нужное .
В Вашем случае - ДА ! Дело нужное .
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31k
Опаньки 15 часов назад
@Дожили мы до 50 лет благодаря сильным характерам@
Ну да, характерам ( не людям которые им зады подтирали 50 лет, стирали, кормили
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5k
Игорь 16 часов назад
как они могли пить? Не в магазин же они бегали. Кто о из персонала наливал
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172
WadDad Игорь 13 часов назад
Это одна из причин принять статью за чистую ложь.
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3k
AlcoVolk WadDad 6 часов назад
отчего же? в детских домах дети бухают только в путь, дома престарелых тоже не зона, а для многих просто место жительства. Иди гуляй, покупай, ни каких проблем.
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Игорь AlcoVolk 5 часов назад
Иди гуляй ..... ты их фото видел? Ты думаешь они были в состоянии придти в винный магазин и купить бухла?
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34
ekolog67 16 часов назад
тяжелый пост
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Lola ekolog67 3 часа назад
Лживый пост
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40k
6opbka 16 часов назад
а секс у них был?
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4k
ScorpioN Aqueronte 6 часов назад
Да вы тот еще извращенец...
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7k
Мэйсон Второй Aqueronte 5 часов назад
И тут мой друг сильно заинтриговался!
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4k
Искандер 6opbka 4 часа назад
Долго ждал я этого вопроса- кто же спросит?
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40k
6opbka Искандер 4 часа назад
ну и?
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3k
Сергей 6opbka 2 часа назад
Долго гуглил. Чпокались.. Лет в 18, у одной ужажер был, а другой он не нравился, ну она им там обоим жисть портила)))
Санта Барбара, не дай Бог..
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