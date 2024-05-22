Кто сыграет в новой экранизации «Буратино»

А в мае этого года стало известно, что уже месяц ведутся съёмки новой картины для семейного просмотра. На этот раз за основу была взята повесть Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», по которой в 1975 году уже был снят детский музыкальный фильм «Приключения Буратино».

Режиссёром предстоящей адаптации выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Физрук» и «Ольга», а сценаристом — Андрей Золотарёв, работавший над сценариями к фильмам «Лёд», «Сто лет тому вперёд» и сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Давайте посмотрим, кто сыграет основные роли в новом фильме!