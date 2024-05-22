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Кто сыграет в новой экранизации «Буратино»

Кто сыграет в новой экранизации «Буратино»

Автор:
22 мая 2024 11:17
Сообщество : Кино
Метки: актеры   буратино   кино   роль   съемка   фильм   
1603
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Тренд на адаптации незабвенной классики продолжает расти в геометрической прогрессии: с каждым годом в отечественный прокат выходит всё больше и больше экранизаций старых историй «на новый лад».

А в мае этого года стало известно, что уже месяц ведутся съёмки новой картины для семейного просмотра. На этот раз за основу была взята повесть Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», по которой в 1975 году уже был снят детский музыкальный фильм «Приключения Буратино».

Режиссёром предстоящей адаптации выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Физрук» и «Ольга», а сценаристом — Андрей Золотарёв, работавший над сценариями к фильмам «Лёд», «Сто лет тому вперёд» и сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Давайте посмотрим, кто сыграет основные роли в новом фильме!

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В мюзикле 1975 года эту роль исполнил Николай Гринько, а в предстоящей экранизации папу Карло сыграет Александр Яценко. В 2023 году он снялся в «Мастере и Маргарите» в роли Алоизия, приятеля Мастера.

Голубоволосую всезнайку в «Приключениях Буратино» сыграла Татьяна Проценко, а в будущем фильме её роль исполнит Анастасия Талызина, известная по фильмам «Кентавр» (2023) и «Воздух» (2023).

Гриша Светлорусов известен только по этой роли в советском фильме, а вот Рузиль Минекаев уже стал суперзвездой после сериала «Слова пацана».

Томас Аугустинас тоже не стал продолжать карьеру в кино после роли Артемона в «Приключениях Буратино», а карьера Марка Эйдельштейна только начинает идти в гору. Недавно на экраны вышел фильм «Сто лет тому вперёд» (2024), где актёр исполнил одну из главных ролей.

Елена Санаева точно попала в образ хитрой и прыткой лисицы, что, по всей видимости, попробует сделать и Виктория Исакова. Актриса также сыграла в приключенческом фильме «Сто лет тому вперёд», но наиболее известна она по сериалу «Эпидемия» (2019-…).

Ролан Быков составил отличную компанию Елене Санаевой, получится ли сделать то же самое Александру Петрову? Кстати, они с Викторией Исаковой уже пересеклись на съёмках «Сто лет тому вперёд».

Кажется, что так, как сыграл Карабаса Владимир Этуш, не сыграет никто. Однако Фёдор Бондарчук решил осилить эту задачу.

Буратино в советском фильме сыграл Дима Иосифов, в российской же адаптации его роль исполнит девочка, Виталия Корниенко. Актриса, несмотря на возраст (14 лет), уже имеет обширную фильмографию. В 2023 году она исполнила одну из главных ролей в сериале «Папины дочки. Новые».

Актёрский состав предстоящего фильма разнообразен: сюда вошли как опытные актёры, так и юные артисты, как было и в советской версии «Золотого ключика». Но будет ли новый фильм столь же увлекательным и запоминающимся? Это мы узнаем только во второй половине 2025 года, когда состоится премьера.

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Метки: актеры   буратино   кино   роль   съемка   фильм   
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26  комментариев
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31k
Serg2001 49 минут назад
А что-нибудь свое снять, и чтобы так же остаться в истории отечественного кинематографа слабо? Риторический вопрос, если что.
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5k
Евгений Минуту назад
Какая разница кто сыграет, если все равно получится очередное гавнище
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20k
Bill 8 минут назад
Испортите жизнь девочке Буратине. Всю оставшуюся жизнь мужики будут дразнить её бревном.
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11k
Доктор 8 минут назад
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234k
Rusbond 9 минут назад
Зачем, нахрена и самое главное, [мат]. Очередная порча классики. Лучше точно не сделают. Буратино- девочка? Надеюсь не юная лесби?
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401
Maikl 10 минут назад
Зачем ?!?
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13k
Б.Касторский 11 минут назад
Я раньше возмущался всем этим идиотам, что портят советскую классику (фильмы моего детства). Но сейчас я понял, что можно просто не смотреть. Игнорировать.
Жаль конечно, что на это идут бюджетные средства. Но может когда-то мнение зрителя начнут учитывать.
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4k
Хрюн 14 минут назад
А что то новое придумать мозгов не хватает ? Ведь опять гавно на выходе получится.
«Выше головы не прыгнешь!»
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11k
SuperTroll 15 минут назад
МРАЗИ! Не трогайте КЛАССИКУ!
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20k
Алексей Полчаса назад
Ну если к Петрову ещё более менее вопросов нет, то Бондарчук явно не своим делом занимается. Я наверное не одного фильма с его участием не вспомню где бы он не переигрывал. Но при участии в распределении ролей, как не прикрутить себе немножко
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5k
Горожанин Полчаса назад
Какой толерастенький Буратино.
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7k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Уверен актерская игра а так же диалоги будут на уровне современного российского кино. Даже 3х метровой палкой это трогать не буду и своим детям не позволю.
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8k
Станислав Полчаса назад
Очередное позорище от российского кино.
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993
DuckTales 39 минут назад
2 вопроса... В классике роли играли реальные дети , нафиг брать взрослых актеров на их роли? И что за прикол с девочкой в роли Буратино ?
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36k
Fat Lynx 40 минут назад
Дуремар?
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7k
Бу 43 минуты назад
что же вы твари делаете(
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24k
hebpat 48 минут назад
состав артистов очень не дурён, правда вызывает сомнение, что дерзкого паренька - сорванца сможет сыграть девочка, неужели нельзя было найти мальчика
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664
Torvard 48 минут назад
Без Петрова и тут не обошлось...
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942
Дмитрий 51 минуту назад
Мальвина не старовата? Да и остальные "куклы" тоже. Получается, что единственным реальным ребенком в компашке будет Буратина?
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6k
Наталья 53 минуты назад
не люблю современные адаптации, но актерский состав неплохой
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3455 постов (3153 в горячем)

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