Кто сыграет в новой экранизации «Буратино»

Тренд на адаптации незабвенной классики продолжает расти в геометрической прогрессии: с каждым годом в отечественный прокат выходит всё больше и больше экранизаций старых историй «на новый лад».
А в мае этого года стало известно, что уже месяц ведутся съёмки новой картины для семейного просмотра. На этот раз за основу была взята повесть Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», по которой в 1975 году уже был снят детский музыкальный фильм «Приключения Буратино».
Режиссёром предстоящей адаптации выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Физрук» и «Ольга», а сценаристом — Андрей Золотарёв, работавший над сценариями к фильмам «Лёд», «Сто лет тому вперёд» и сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Давайте посмотрим, кто сыграет основные роли в новом фильме!
В мюзикле 1975 года эту роль исполнил Николай Гринько, а в предстоящей экранизации папу Карло сыграет Александр Яценко. В 2023 году он снялся в «Мастере и Маргарите» в роли Алоизия, приятеля Мастера.
Голубоволосую всезнайку в «Приключениях Буратино» сыграла Татьяна Проценко, а в будущем фильме её роль исполнит Анастасия Талызина, известная по фильмам «Кентавр» (2023) и «Воздух» (2023).
Гриша Светлорусов известен только по этой роли в советском фильме, а вот Рузиль Минекаев уже стал суперзвездой после сериала «Слова пацана».
Томас Аугустинас тоже не стал продолжать карьеру в кино после роли Артемона в «Приключениях Буратино», а карьера Марка Эйдельштейна только начинает идти в гору. Недавно на экраны вышел фильм «Сто лет тому вперёд» (2024), где актёр исполнил одну из главных ролей.
Елена Санаева точно попала в образ хитрой и прыткой лисицы, что, по всей видимости, попробует сделать и Виктория Исакова. Актриса также сыграла в приключенческом фильме «Сто лет тому вперёд», но наиболее известна она по сериалу «Эпидемия» (2019-…).
Ролан Быков составил отличную компанию Елене Санаевой, получится ли сделать то же самое Александру Петрову? Кстати, они с Викторией Исаковой уже пересеклись на съёмках «Сто лет тому вперёд».
Кажется, что так, как сыграл Карабаса Владимир Этуш, не сыграет никто. Однако Фёдор Бондарчук решил осилить эту задачу.
Буратино в советском фильме сыграл Дима Иосифов, в российской же адаптации его роль исполнит девочка, Виталия Корниенко. Актриса, несмотря на возраст (14 лет), уже имеет обширную фильмографию. В 2023 году она исполнила одну из главных ролей в сериале «Папины дочки. Новые».
Актёрский состав предстоящего фильма разнообразен: сюда вошли как опытные актёры, так и юные артисты, как было и в советской версии «Золотого ключика». Но будет ли новый фильм столь же увлекательным и запоминающимся? Это мы узнаем только во второй половине 2025 года, когда состоится премьера.
Источник:
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Жаль конечно, что на это идут бюджетные средства. Но может когда-то мнение зрителя начнут учитывать.
«Выше головы не прыгнешь!»