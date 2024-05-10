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14 человек, которые стали свидетелями грандиозных провалов

14 человек, которые стали свидетелями грандиозных провалов

Автор:
10 мая 2024 21:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Грандиозные   люди   неудачи   персонажи   свидетели   ситуации   
2266
15

Не зря говорят: “Если ты не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение”. Многие события в жизни не зависят от нас, а это значит, что к ним нужно относиться более спокойно. Персонажи этого поста оказались в неприятных и иногда забавных ситуациях, но они не сдались, и стали "королями невезения".

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Метки: Грандиозные   люди   неудачи   персонажи   свидетели   ситуации   
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5  комментариев
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7k
Старичок Час назад
грандиозные провлы?!
идиот.
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7k
up2sun 44 минуты назад
все фотошопа
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1861 пост (1805 в горячем)

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