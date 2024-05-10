14 человек, которые стали свидетелями грандиозных провалов

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Не зря говорят: “Если ты не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение”. Многие события в жизни не зависят от нас, а это значит, что к ним нужно относиться более спокойно. Персонажи этого поста оказались в неприятных и иногда забавных ситуациях, но они не сдались, и стали "королями невезения".
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