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В России захотели штрафовать за оскорбление учителей

В России захотели штрафовать за оскорбление учителей

Автор:
16 мая 2024 17:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   Яна Лантратова   депутат   инициатива   оскорбление   отвественность   статья   учителя   штрафы   
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В административном кодексе вскоре может появиться дополнительная статья.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести штрафы до 700 тысяч за оскорбление педагога. Как рассказала чиновница, она уже прорабатывает изменения в КоАП, куда планирует добавить статью 5.61.2 "Оскорбление педагогического работника".


"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть целесообразность инициативы по дополнению КоАП РФ новым составом, предусматривающим повышенную административную ответственность за оскорбление педагогических работников и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", - написала Лантратова в письме Мишустину.

Новая статья в административный кодекс необходима из-за роста случаев оскорбительного отношения к педагогам, считает депутат. Предложенные ей меры направлены не только против учеников, но и их родителей, блогеров, чиновников, а также СМИ, которые начинают травить и унижать учителя, получив однобокую информацию о конфликте с учащимся. Все знают, как и из-за чего это происходит — видеоролики с конфликтной ситуацией между педагогом и учеником записываются всегда последними. И зачастую в таких видео отсутствует начало конфликта, из-за чего, не разобравшись в причинах, всех собак начинают вешать на учителя.


Поэтому Лантратова считает, что в подобных конфликтах должны разбираться полиция и суд, а граждане, не разобравшиеся в ситуации, за публичное оскорбление педагога должны отвечать рублём.

Лантратова за публичное оскорбление педагога предлагает штрафовать граждан на сумму от 5 до 20 тысяч рублей, должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. А за оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, СМИ или интернете предусмотрен штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и для юридических лиц от 500 до 700 тысяч рублей .



"Педагоги признаются, что порой просто боятся идти в класс. Жалуются, что находятся иногда в уязвимом положении и никак не защищены от цифровых угроз со стороны учеников. Введение штрафов за оскорбление учителей позволит оградить их от провокаций, хулиганства и неуважительного поведения со стороны школьников, родителей, администрации учебного заведения, сотрудников органов местного самоуправления, а также от представителей СМИ, блогеров и т.д." — объяснила свою инициативу Лантратова.


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Метки: Госдума   Яна Лантратова   депутат   инициатива   оскорбление   отвественность   статья   учителя   штрафы   
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19  комментариев
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28k
Влад Полчаса назад
Вот всеми руками за. Пусть родители озаботятся моральным обликом чада.
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24k
hebpat 2 минуты назад
предлагаю ещё добавочно ввести меры, как раньше говорили проклятого царизма, ввести публичную порку
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10k
Роман 4 минуты назад
Какие штрафы... Розги!
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287
Ден 11 минут назад
А почему нельзя просто сделать видеонаблюдение в классах/школах(звук тоже)? Или может я чего-то не понимаю? Объясните
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3k
Игорь 13 минут назад
Давно пора!
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194
Denniss77 18 минут назад
В каждом классе установить камеры с фиксацией видео и звука,тех директоров кто против-нафиг из образования,а матерриалы вплоть до онлайн трансляций,учитель должен быть защищен от "малолетних де...в"
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384
Влад Denniss77 12 минут назад
Проблема в том, что согласно конституции,ВСЕ могут получать педагогические услуги бесплатно. И препятствовать этому противозаконно..
Что в первую очередь напоминают учителям "митрофанушки" и их родители..
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7k
Трям 18 минут назад
Обсосов надо писдить за поведение!
Но и учителей тоже, но за поборы!
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21k
Luc72 19 минут назад
Я давно уже про это писал... про необходимость изменений в АК. И здесь и на местном у нас уже года 2 или 3 назад, что это добром не кончится самотеком...
Мало того, надо не одну статью, а несколько, ну... или одну с "подстатьями", т.е. пунктами: мешал криками вести урок - 1000, орал матом - 3000, орал матом на учителя - от 5000-и...
Видеонаблюдение в классе, чтобы не оспорить. И обязательно "заочная" схема назначения штрафов, типа как по фоткам на дорогах. В конце месяца завуч собрал списки "назначенных штрафов" с учителей, взял на флешке видео и сходил к мировому судье "на утверждение". Ну и все...
А поскольку по малолетству платить будут родители, и при этом могут и судебные исполнители прийти описывать... то некоторыми точно займутся... Особенно если каждый месяц по 30 - 50 тысяч будет квитков приходить
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19k
MarkovAlexandr 20 минут назад
И аудио- и видеосъемку по всей школе, кроме туалетов и раздевалок.
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18k
a_komolow 21 минуту назад
Давно пора!
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41k
АнтонПолднев Полчаса назад
Отлично.
Как доказывать будете? С помощью свидетелей? Ну ну...
Итак имеем ситуацию. Ученик оскорбил учителя. Дело доехало до суда. Учитель скажет одно, 30 учеников другое. Каково будет решение суда?
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Burzum
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