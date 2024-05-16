В России захотели штрафовать за оскорбление учителей

В административном кодексе вскоре может появиться дополнительная статья.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести штрафы до 700 тысяч за оскорбление педагога. Как рассказала чиновница, она уже прорабатывает изменения в КоАП, куда планирует добавить статью 5.61.2 "Оскорбление педагогического работника".
"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть целесообразность инициативы по дополнению КоАП РФ новым составом, предусматривающим повышенную административную ответственность за оскорбление педагогических работников и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", - написала Лантратова в письме Мишустину.
Новая статья в административный кодекс необходима из-за роста случаев оскорбительного отношения к педагогам, считает депутат. Предложенные ей меры направлены не только против учеников, но и их родителей, блогеров, чиновников, а также СМИ, которые начинают травить и унижать учителя, получив однобокую информацию о конфликте с учащимся. Все знают, как и из-за чего это происходит — видеоролики с конфликтной ситуацией между педагогом и учеником записываются всегда последними. И зачастую в таких видео отсутствует начало конфликта, из-за чего, не разобравшись в причинах, всех собак начинают вешать на учителя.
Поэтому Лантратова считает, что в подобных конфликтах должны разбираться полиция и суд, а граждане, не разобравшиеся в ситуации, за публичное оскорбление педагога должны отвечать рублём.
Лантратова за публичное оскорбление педагога предлагает штрафовать граждан на сумму от 5 до 20 тысяч рублей, должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. А за оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, СМИ или интернете предусмотрен штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и для юридических лиц от 500 до 700 тысяч рублей .
"Педагоги признаются, что порой просто боятся идти в класс. Жалуются, что находятся иногда в уязвимом положении и никак не защищены от цифровых угроз со стороны учеников. Введение штрафов за оскорбление учителей позволит оградить их от провокаций, хулиганства и неуважительного поведения со стороны школьников, родителей, администрации учебного заведения, сотрудников органов местного самоуправления, а также от представителей СМИ, блогеров и т.д." — объяснила свою инициативу Лантратова.
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Что в первую очередь напоминают учителям "митрофанушки" и их родители..
Но и учителей тоже, но за поборы!
Мало того, надо не одну статью, а несколько, ну... или одну с "подстатьями", т.е. пунктами: мешал криками вести урок - 1000, орал матом - 3000, орал матом на учителя - от 5000-и...
Видеонаблюдение в классе, чтобы не оспорить. И обязательно "заочная" схема назначения штрафов, типа как по фоткам на дорогах. В конце месяца завуч собрал списки "назначенных штрафов" с учителей, взял на флешке видео и сходил к мировому судье "на утверждение". Ну и все...
А поскольку по малолетству платить будут родители, и при этом могут и судебные исполнители прийти описывать... то некоторыми точно займутся... Особенно если каждый месяц по 30 - 50 тысяч будет квитков приходить
Как доказывать будете? С помощью свидетелей? Ну ну...
Итак имеем ситуацию. Ученик оскорбил учителя. Дело доехало до суда. Учитель скажет одно, 30 учеников другое. Каково будет решение суда?
У меня невестка учитель, тётя учитель и бабушка была заслуженным учителем. :)
Так что, я немного в курсе проблем.