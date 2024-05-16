В России захотели штрафовать за оскорбление учителей

Новая статья в административный кодекс необходима из-за роста случаев оскорбительного отношения к педагогам, считает депутат. Предложенные ей меры направлены не только против учеников, но и их родителей, блогеров, чиновников, а также СМИ, которые начинают травить и унижать учителя, получив однобокую информацию о конфликте с учащимся. Все знают, как и из-за чего это происходит — видеоролики с конфликтной ситуацией между педагогом и учеником записываются всегда последними. И зачастую в таких видео отсутствует начало конфликта, из-за чего, не разобравшись в причинах, всех собак начинают вешать на учителя.

Поэтому Лантратова считает, что в подобных конфликтах должны разбираться полиция и суд, а граждане, не разобравшиеся в ситуации, за публичное оскорбление педагога должны отвечать рублём.