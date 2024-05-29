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В Таиланде нашли двойника Киану Ривза

В Таиланде нашли двойника Киану Ривза

Автор:
29 мая 2024 07:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Джон Уик   Киану Ривз   Таиланд   двойник   знаменитости   люди   
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Мужчина, похожий на Киану Ривза, стал популярным в Таиланде. Герой видео подрабатывает торговцем уличной еды и фотографируется с фанатами.

Мужчина из Германии стал популярным в Таиланде благодаря тому, что похож на главного героя фильма «Джон Уик», пишет Oddity Central.

Одноименная серия фильмов про киллера Джона Уика в исполнении Киану Ривза обрела фанатов по всему миру. Любовь людей к этой франшизе в полной мере прочувствовал на себе мужчина из Германии, приехавший в Таиланд. Все благодаря тому, что он очень похож на главного героя картины.

Как пишут СМИ, немец подрабатывает торговцем уличной еды, а ведущие новостные агентства Таиланда усердно работали над его идентификацией. Узнав о своей популярности, мужчина сам вышел на связь и рассказал, что женат и приехал к родственникам супруги.

«Спасибо тайцам, что приняли меня. Тайцы прекрасны, особенно моя жена», — прокомментировал он.

Его жена тоже пообщалась с журналистами и рассказала, что еще в Германии заметила схожесть супруга с Киану Ривзом и предложила ему отрастить волосы и бороду, чтобы стать похожим именно на персонажа Джона Уика. Но женщина не ожидала, что возлюбленный будет иметь такую огромную популярность на ее родине.

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Метки: Видео   Джон Уик   Киану Ривз   Таиланд   двойник   знаменитости   люди   
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2  комментария
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Алексей Полчаса назад
Был я в вашем Тайланде,нет там никакого Киану,враки всё
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Игорь 2 минуты назад
Здpавcтвуйтe. Извинитe, чтo пишу здecь, бoльшe нeгдe...

Ceйчаc ищу любую pабoту, нo пoка ничeгo нe нахoдитcя. Гoтoв на любую пoдpабoтку, а ceйчаc дoма ecть абcoлютнo нeчeгo.
Oт гoлoда пoчти тepяю coзнаниe. Oдoлжить пpocтo нe у кoгo. Oдoлжитe, пoжалуйcта, на eду pублeй 100-200. Xoть на булку хлeба, хoть на килoгpамм каpтoшки.

Ecли ocтавитe кoнтакты, тo я гoтoв вepнуть c пepвoй заpплаты (пepeвeду на каpту или нoмep тeлeфoна). В этoм cлучаe ocтавьтe cвoи кoнтакты в личных cooбщeниях. Я вepну 100%!

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Заpанee бoльшoe Вам чeлoвeчecкoe cпаcибo.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3671 пост (3640 в горячем)

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