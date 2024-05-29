В Таиланде нашли двойника Киану Ривза

Мужчина из Германии стал популярным в Таиланде благодаря тому, что похож на главного героя фильма «Джон Уик», пишет Oddity Central.

Одноименная серия фильмов про киллера Джона Уика в исполнении Киану Ривза обрела фанатов по всему миру. Любовь людей к этой франшизе в полной мере прочувствовал на себе мужчина из Германии, приехавший в Таиланд. Все благодаря тому, что он очень похож на главного героя картины.