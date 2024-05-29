В Таиланде нашли двойника Киану Ривза

Мужчина, похожий на Киану Ривза, стал популярным в Таиланде. Герой видео подрабатывает торговцем уличной еды и фотографируется с фанатами.
Мужчина из Германии стал популярным в Таиланде благодаря тому, что похож на главного героя фильма «Джон Уик», пишет Oddity Central.
Одноименная серия фильмов про киллера Джона Уика в исполнении Киану Ривза обрела фанатов по всему миру. Любовь людей к этой франшизе в полной мере прочувствовал на себе мужчина из Германии, приехавший в Таиланд. Все благодаря тому, что он очень похож на главного героя картины.
Как пишут СМИ, немец подрабатывает торговцем уличной еды, а ведущие новостные агентства Таиланда усердно работали над его идентификацией. Узнав о своей популярности, мужчина сам вышел на связь и рассказал, что женат и приехал к родственникам супруги.
«Спасибо тайцам, что приняли меня. Тайцы прекрасны, особенно моя жена», — прокомментировал он.
Его жена тоже пообщалась с журналистами и рассказала, что еще в Германии заметила схожесть супруга с Киану Ривзом и предложила ему отрастить волосы и бороду, чтобы стать похожим именно на персонажа Джона Уика. Но женщина не ожидала, что возлюбленный будет иметь такую огромную популярность на ее родине.
Источник:
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