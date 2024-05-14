Советский долгострой в Таджикистане, который считают опасней атомной бомбы

Это практически географический центр Таджикистана, довольно труднодоступная горная местность с текущей по ней одной из мощнейших рек Центральной Азии.
Здесь с 1976 года длится и все никак не завершится гигантская стройка, которая впечатляет не только почти своей 50-летней эпопеей, но и масштабами, а также своей потенциальной опасностью, если инженеры допустили какую-то ошибку или однажды взбунтуется природа или «что-то пойдёт не так».
Когда Рогунская ГЭС будет достроена, у нее будет самая высокая в мире плотина, 325 метров. Кроме того, это будет самая большая электростанция в Средней Азии.
На этом фото вы можете немного осознать масштаб строящегося проекта. Оно сделано во время торжественного запуска второго агрегата Рогунской ГЭС, которое осуществлял лично президент Таджикистана
И это лишь часть огромного каскада!
Потому что строящаяся гигантская Рогунская ГЭС — лишь одна их девяти(!) гидроэлектростанций на реке Вахш, стекающей из Памира в Пяндж, а затем в Амударью. Остальные объекты каскада плотин хоть и не такие исполинские, но все равно довольно крупные, ведь они перекрывают русло мощнейшей полноводной реки. Все вместе они образовывают гигантские водохранилища и вырабатывают гигаватты электроэнергии.
Но именно строящуюся Рогунскую ГЭС многие ученые сравнивают с потенциальной атомной бомбой, только природной.
Нужно понимать, что весь регион, в котором строят суперплотину чрезвычайно сейсмоопасный: за последние сто лет здесь произошло три землетрясения мощностью в 9 баллов.
Это риск номер один.
Второй риск заключается в том, что прямо под строящейся плотиной находится огромный Ионашский тектонический разлом, заполненный кубическими километрами каменной соли.
На этом чертеже сиреневым цветом отмечены контуры строящейся плотины, а красной пунткирной линией — границы тектонического разлома.
Третий риск — оползни. Окружающие плотину и русло реки Вахш гор имеют значительную высоту и очень крутые склоны, которые почти гарантировано грозят сходом селей и оползней в случае землетрясения. И плотина очень может оказаться на пути огромной массы камня, грязи и скальной породы.
Еще с советских времён, когда только задумывалась эта гигантская стройка, ученые высказывали опасения, что даже без землетрясений, даже из-за самого вмешательства в русло столь мощной горной реки, ее воды могут неконтролируемо постепенно размывать подземные соляные пласты. То есть делая «подкоп» под горные массы и плотину вместе с ними.
Представьте, если инженеры допустили ошибку или не учли какие-то важные из огромной массы факторов?
Ведь против масс горных пород или естественной стихии может не хватить никакого запаса прочности. И если прорыв рогунской плотины случится, это будет очень серьезная катастрофа. Затопленными окажутся просто гигантские области ниже по течению, начиная от Таджикистана и заканчивая соседним Узбекистаном.
И от потока воды скрыться будет просто невозможно, ведь это будет как цунами, только в узком горном коридоре.
Вот как описывает возможную цепочку разрушительных событий один из экспертов узбекского «Гидропроекта» Сергей Жигарев:
Прорыв плотины приведет к невиданной до сих пор катастрофе для всей Средней Азии...
… огромная масса воды устремится вниз со скоростью 130 метров в секунду или 468 км в час в сторону Нурекской ГЭС. Плотина Нурекской ГЭС будет полностью разрушена, высвобождая гигантские объемы воды из водохранилища. Город Нурек захлестнет водяной вал высотой 280 метров и скоростью 86 метров в секунду. Таким же образом будут разрушены все остальные ГЭС и гидроузлы Вахшского каскада и затоплены города Сарбан, Кургантюбе и почти весь Румий.
Эти города первыми примут удар водяного вала, который, продолжая свое разрушительное движение, затопит десятки других городов и населенных пунктов в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане...
И все бы могло казаться просто страшилкам, если бы регион действительно не был таким сейсмоопасным...
Источник:
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Уж скоро сорок лет, как нет СССР, но он, проклятый, всё мешает нынешним князькам жить. Сами достросить не в состоянии. Кто виноват? Ну конечно же СССР, который обеспечивал электричеством каждый кишлак.
Идиоты! Следить надо за сооружениями. Поддерживать их в рабочем состоянии, а не доводить до аварийного...
А теперь... Спускайте воду и разбирайте всё. Нахрена вам электричество? Есть же китмень и арык. Они в XXI веке самое то для "эффективных собственников".
И оставьте все заслонки и шлюзы открытыми.
Всё, проблема решена...