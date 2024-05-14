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Советский долгострой в Таджикистане, который считают опасней атомной бомбы

Советский долгострой в Таджикистане, который считают опасней атомной бомбы

Автор:
14 мая 2024 09:23
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   долгострой   интересно   стройка   таджикистан   фото   
2889
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Это практически географический центр Таджикистана, довольно труднодоступная горная местность с текущей по ней одной из мощнейших рек Центральной Азии.

Здесь с 1976 года длится и все никак не завершится гигантская стройка, которая впечатляет не только почти своей 50-летней эпопеей, но и масштабами, а также своей потенциальной опасностью, если инженеры допустили какую-то ошибку или однажды взбунтуется природа или «что-то пойдёт не так».

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Когда Рогунская ГЭС будет достроена, у нее будет самая высокая в мире плотина, 325 метров. Кроме того, это будет самая большая электростанция в Средней Азии.


На этом фото вы можете немного осознать масштаб строящегося проекта. Оно сделано во время торжественного запуска второго агрегата Рогунской ГЭС, которое осуществлял лично президент Таджикистана

И это лишь часть огромного каскада!

Потому что строящаяся гигантская Рогунская ГЭС — лишь одна их девяти(!) гидроэлектростанций на реке Вахш, стекающей из Памира в Пяндж, а затем в Амударью. Остальные объекты каскада плотин хоть и не такие исполинские, но все равно довольно крупные, ведь они перекрывают русло мощнейшей полноводной реки. Все вместе они образовывают гигантские водохранилища и вырабатывают гигаватты электроэнергии.

Но именно строящуюся Рогунскую ГЭС многие ученые сравнивают с потенциальной атомной бомбой, только природной.

Нужно понимать, что весь регион, в котором строят суперплотину чрезвычайно сейсмоопасный: за последние сто лет здесь произошло три землетрясения мощностью в 9 баллов.

Это риск номер один.

Второй риск заключается в том, что прямо под строящейся плотиной находится огромный Ионашский тектонический разлом, заполненный кубическими километрами каменной соли.

На этом чертеже сиреневым цветом отмечены контуры строящейся плотины, а красной пунткирной линией — границы тектонического разлома.

Третий риск — оползни. Окружающие плотину и русло реки Вахш гор имеют значительную высоту и очень крутые склоны, которые почти гарантировано грозят сходом селей и оползней в случае землетрясения. И плотина очень может оказаться на пути огромной массы камня, грязи и скальной породы.

Еще с советских времён, когда только задумывалась эта гигантская стройка, ученые высказывали опасения, что даже без землетрясений, даже из-за самого вмешательства в русло столь мощной горной реки, ее воды могут неконтролируемо постепенно размывать подземные соляные пласты. То есть делая «подкоп» под горные массы и плотину вместе с ними.

Представьте, если инженеры допустили ошибку или не учли какие-то важные из огромной массы факторов?

Ведь против масс горных пород или естественной стихии может не хватить никакого запаса прочности. И если прорыв рогунской плотины случится, это будет очень серьезная катастрофа. Затопленными окажутся просто гигантские области ниже по течению, начиная от Таджикистана и заканчивая соседним Узбекистаном.

И от потока воды скрыться будет просто невозможно, ведь это будет как цунами, только в узком горном коридоре.

Вот как описывает возможную цепочку разрушительных событий один из экспертов узбекского «Гидропроекта» Сергей Жигарев:

Прорыв плотины приведет к невиданной до сих пор катастрофе для всей Средней Азии...

… огромная масса воды устремится вниз со скоростью 130 метров в секунду или 468 км в час в сторону Нурекской ГЭС. Плотина Нурекской ГЭС будет полностью разрушена, высвобождая гигантские объемы воды из водохранилища. Город Нурек захлестнет водяной вал высотой 280 метров и скоростью 86 метров в секунду. Таким же образом будут разрушены все остальные ГЭС и гидроузлы Вахшского каскада и затоплены города Сарбан, Кургантюбе и почти весь Румий.

Эти города первыми примут удар водяного вала, который, продолжая свое разрушительное движение, затопит десятки других городов и населенных пунктов в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане...

И все бы могло казаться просто страшилкам, если бы регион действительно не был таким сейсмоопасным...

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Метки: в мире   долгострой   интересно   стройка   таджикистан   фото   
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8  комментариев
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17k
ss 2 часа назад
"Но именно строящуюся Рогунскую ГЭС многие ученые сравнивают с потенциальной атомной бомбой, только природной."
_______
Уж скоро сорок лет, как нет СССР, но он, проклятый, всё мешает нынешним князькам жить. Сами достросить не в состоянии. Кто виноват? Ну конечно же СССР, который обеспечивал электричеством каждый кишлак.
Идиоты! Следить надо за сооружениями. Поддерживать их в рабочем состоянии, а не доводить до аварийного...
А теперь... Спускайте воду и разбирайте всё. Нахрена вам электричество? Есть же китмень и арык. Они в XXI веке самое то для "эффективных собственников".
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9k
Гвоздь Полчаса назад
кажется, в этом ролике Марцинкевича о системе энергетики азии в целом (об афганистане в частности) - для тех кому интересно и для понимания масштабов.
Ссылка youtu.be
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329
Эрик Картман 42 минуты назад
Вот как им после этого СССР и Россию любить, понастроили всяких непонятных штук.
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11k
vasilykopkov 45 минут назад
Не нравится - спустите воду тихонько, за пару лет...
И оставьте все заслонки и шлюзы открытыми.
Всё, проблема решена...
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11k
Zhora 49 минут назад
Но ведь русских "оккупантов" прогнали больше 30-ти лет назад! Что же пошло не так?
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7k
Lexx Час назад
Ещё раз выяснилось, что мастурбеки тупее своих ишаков.
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9k
Гвоздь 2 часа назад
подозреваю, что инженеры что-то знают
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
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