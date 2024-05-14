Советский долгострой в Таджикистане, который считают опасней атомной бомбы

Еще с советских времён, когда только задумывалась эта гигантская стройка, ученые высказывали опасения, что даже без землетрясений, даже из-за самого вмешательства в русло столь мощной горной реки, ее воды могут неконтролируемо постепенно размывать подземные соляные пласты. То есть делая «подкоп» под горные массы и плотину вместе с ними.

Представьте, если инженеры допустили ошибку или не учли какие-то важные из огромной массы факторов?

Ведь против масс горных пород или естественной стихии может не хватить никакого запаса прочности. И если прорыв рогунской плотины случится, это будет очень серьезная катастрофа. Затопленными окажутся просто гигантские области ниже по течению, начиная от Таджикистана и заканчивая соседним Узбекистаном.

И от потока воды скрыться будет просто невозможно, ведь это будет как цунами, только в узком горном коридоре.