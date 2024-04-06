На свалке брошенных "Побед"

Сегодня я хочу поделиться старыми фотографиями одной небольшой стоянки сломанных ретро-автомобилей, более походившей на свалку.
И первым делом хотелось бы показать эти два уставших легковых автомобиля среднего класса ГАЗ М-20 "Победа", которые было жалко больше всего.
Они производились на Горьковском автомобильном заводе с 1946 по 1958 гг.
А также с 1951-1973 гг. в Польше и вроде бы даже с 1957 г. Китае.
Также на территории был автомобиль среднего класса ГАЗ М-21 или просто ГАЗ-21, который производился на том же Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 гг.
Следующий легковой автомобиль 1-й группы малого класса это Москвич-402, выпускавшийся на Московском Заводе Малолитражных Автомобилей с 1956 по 1958 гг.
Ну этот легковой автомобиль 2-й группы малого класса Москвич-412 не являлся чем-то интересным.
С 1967 по 1976 гг. он производился на заводе МЗМА, а с 1967 по 1998 гг. на Ижевском Автозаводе.
Особый интерес представлял этот автомобиль, очень похожий на американский армейский автомобиль повышенной проходимости Willys MB, производившийся с 1941 по 1945 гг. на заводе Willys-Overland Motors.
Но возможно это его клон Ford GPW, производившийся на заводе Ford. Тут нет уверенности, т.к. мы не очень сильно разбираемся в автопроме, да и проверить уже не получится.
А ещё в закутке территории стояла одна из модификаций микролитражного автомобиля ЗАЗ-965, производившегося с разными двигателями с 1960 по 1969 гг.
Ну а на этом всё.
Источник:
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У деда был апгред Москвич-407, так вот для своего веса движок (не смотря на бешеные 33 кВт) резвой она не была, но благодаря коробке как трактор, тяга огромная, а вот разгон слишком медленный, обгон это не про эту машину. Но дизайн просто ох*енный
Нет, не производился. Потому что в 1968 году завод МЗМА был переименован в Автомобильный завод им. Ленинского Комсомола (АЗЛК) и начиная с 1968 года производился уже на этом заводе.
Собственно, если есть эта же фотография с хорошим разрешением, то название АЗЛК можно прочитать прямо на шильдике решетки радиатора.
прИемник. млять...