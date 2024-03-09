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Странная дорожная разметка на Мальте

Странная дорожная разметка на Мальте

Автор:
09 марта 2024 09:20
Сообщество : Автомир
Метки: авто   в мире   дорога   дорожная разметка   на Мальте   фото   
1780
5

Сначала можно подумать, что эту разметку либо рисовал какой-то пьяный местный Вася, у которого жутко дрожали руки, либо у разметочной машины что-то сломалось в направляющей пульверизатора, и она дёргалась влево-вправо.

Но эти предположения, конечно же, оказались полностью несостоятельными.

В некоторых местах разделительная полоса вдруг из сплошной прямой превращалась в ломаную линию, и параллельно им точно такие же ломаные линии были нарисованы и вдоль обочины.

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Вот только нигде больше, кроме улиц в Валетте и соседней Слиме, я такую разметку больше не встречал.

А вот в этих городах она встречается довольно часто на разных улицах.

И во время первой же пешей прогулки, мне быстро стала понятна ее необходимость.

Она нанесена в местах, где необходимо снижение скорости машин.

Таким образом водителям сигнализируют, чтобы они начинали сбрасывать скорость или готовы были остановиться.

Как правило, эта необычная ломаная разметка начинается за 50 метров до пешеходных переходов, которые на Мальте практически оборудованы кнопочным управлением: постоянно горит зелёный светофор для водителей, чтобы не останавливать поток попусту, а красный загорается только тогда, когда желающий перейти дорогу нажмет кнопку на столбе.

И вот по той причине, что водители на привычным им участках улиц обычно ездят без остановки, такая ломаная разметка призывает их быть внимательнее и посмотреть на светофор, чтобы не прозевать, если загорится красный и человек выйдет на дорогу.

Здесь ещё важно понимать два нюанса-особенности водителей на Мальте.

Во-первых, т.к. это остров, здесь нет массовых туристов на своих автомобилей, сам же остров небольшой, поэтому местные выучили все дороги наизусть, привыкая к их ритму движения и что светофоры обычно постоянно горят зеленым.

Второе — водители на Мальте часто ездят агрессивно, разгоняются даже в городе и не очень любят соблюдать правила.

Так что эти дополнительные меры предупреждения просто необходимы.

Интересно, кстати, почему они не додумались до привычных нам шумовых полос, которые наносят на дороги в подобных местах, где есть пешеходный переход, но используется он нечасто.

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Метки: авто   в мире   дорога   дорожная разметка   на Мальте   фото   
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7  комментариев
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1k
pitsilver 44 минуты назад
В таких случаях лежачий полицейский принесет больше пользы в сбрасывании скорости нежели какая то разметка
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7k
Progressor 10 минут назад
"водители на Мальте часто ездят агрессивно," - судя по малолитражкам коими забита улица, там жесть как агрессивно гоняют. Ни дай им Бог попадет к ним туда парочка наших "шахматистов" на больших седанах, или "орлы" на кроссоверах х5, лексусах и прочих, коими наши дороги забиты. Конец света наверное наступит.
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938
ZeroCross.ru Полчаса назад
Какие-то короткие сплошные. И сколько стоит нарушение разметки ?
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537
Шэльмавье фон Шольценко 2 часа назад
Передайте им там, что пора освежить разметку то.
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Anarasius

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