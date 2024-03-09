Странная дорожная разметка на Мальте

А вот в этих городах она встречается довольно часто на разных улицах.

И во время первой же пешей прогулки, мне быстро стала понятна ее необходимость.

Она нанесена в местах, где необходимо снижение скорости машин.

Таким образом водителям сигнализируют, чтобы они начинали сбрасывать скорость или готовы были остановиться.

Как правило, эта необычная ломаная разметка начинается за 50 метров до пешеходных переходов, которые на Мальте практически оборудованы кнопочным управлением: постоянно горит зелёный светофор для водителей, чтобы не останавливать поток попусту, а красный загорается только тогда, когда желающий перейти дорогу нажмет кнопку на столбе.