Странная дорожная разметка на Мальте

Сначала можно подумать, что эту разметку либо рисовал какой-то пьяный местный Вася, у которого жутко дрожали руки, либо у разметочной машины что-то сломалось в направляющей пульверизатора, и она дёргалась влево-вправо.
Но эти предположения, конечно же, оказались полностью несостоятельными.
В некоторых местах разделительная полоса вдруг из сплошной прямой превращалась в ломаную линию, и параллельно им точно такие же ломаные линии были нарисованы и вдоль обочины.
Вот только нигде больше, кроме улиц в Валетте и соседней Слиме, я такую разметку больше не встречал.
А вот в этих городах она встречается довольно часто на разных улицах.
И во время первой же пешей прогулки, мне быстро стала понятна ее необходимость.
Она нанесена в местах, где необходимо снижение скорости машин.
Таким образом водителям сигнализируют, чтобы они начинали сбрасывать скорость или готовы были остановиться.
Как правило, эта необычная ломаная разметка начинается за 50 метров до пешеходных переходов, которые на Мальте практически оборудованы кнопочным управлением: постоянно горит зелёный светофор для водителей, чтобы не останавливать поток попусту, а красный загорается только тогда, когда желающий перейти дорогу нажмет кнопку на столбе.
И вот по той причине, что водители на привычным им участках улиц обычно ездят без остановки, такая ломаная разметка призывает их быть внимательнее и посмотреть на светофор, чтобы не прозевать, если загорится красный и человек выйдет на дорогу.
Здесь ещё важно понимать два нюанса-особенности водителей на Мальте.
Во-первых, т.к. это остров, здесь нет массовых туристов на своих автомобилей, сам же остров небольшой, поэтому местные выучили все дороги наизусть, привыкая к их ритму движения и что светофоры обычно постоянно горят зеленым.
Второе — водители на Мальте часто ездят агрессивно, разгоняются даже в городе и не очень любят соблюдать правила.
Так что эти дополнительные меры предупреждения просто необходимы.
Интересно, кстати, почему они не додумались до привычных нам шумовых полос, которые наносят на дороги в подобных местах, где есть пешеходный переход, но используется он нечасто.
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Это демократичная разруха.
Также демократичный мусор и демократичные крысы.
Короче, райский сад