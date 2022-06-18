Сон на миллион: 10 самых дорогих кроватей в мире

Жуткого вида кровать существует в единственном экземпляре.

Цена: $177 600

А вот это — вовсе не дизайнерский ход. Модель кровати, напоминающей гроб, разработана на случай ядерной войны или еще какого-нибудь катаклизма. Причем не в качестве гипотетической модели! Кровать-бункер реально предлагают купить в США за $177,6 тысяч, а если повезет, то со скидкой 12% — «всего» за $156,3 тысяч. В случае покупки ее специально изготовят и доставят в пределах страны за 10–14 недель. Впрочем, ажиотажа и очереди из желающих не наблюдается. Изобретатель Джеф Воллинг придумал многофункциональный агрегат еще в 2001 году и дал ему красивое название Quantum Sleeper — «Квантовая спальня», однако почти за 20 лет был изготовлен единственный экземпляр, и тот деревянный — по сути, только прототип кровати, защищающей от всего: урагана, торнадо, наводнения, газовой или химической атаки, нападения грабителей…

Что же входит в комплектацию «самого безопасного места отдыха»? Стальная рама с пуленепробиваемым покрытием, система циркуляции воздуха с биохимическими фильтрами, средства защиты органов дыхания, сенсорные датчики движения, дыма и приближения, системы аварийной связи, внешнего и дистанционного управления, резервные батареи. А также механизм закрытия убежища в чрезвычайной ситуации, зеркальное покрытие над головой, обеспечивающее видимость только изнутри, места для хранения запасов еды и автономный санузел.

Закат сновидений