Сон на миллион: 10 самых дорогих кроватей в мире

Горячая десятка кроватей, цена которых зашкаливает, а набор опций удивляет.
Инсталляции, придуманные художниками в качестве произведений искусства, мы в расчет не берем. Все-таки у творчества другая цена и ценность. Мы собрали для вас кровати, которые действительно можно купить. Располагая определенной суммой, конечно. Cуммы эти немаленькие — начиная от 50 тысяч долларов и заканчивая миллионами.
«Сфера» от Карима Рашида
Цена: $50 000
Кровать, вписанную в куб, разработал Карим Рашид, один из самых известных в мире промышленных дизайнеров. Разместить ее в обычной комнате проблематично, а вот в помещении с размахом такая мини-спальня создаст эффект комнаты в комнате. Цвет обивки можно выбрать по собственному вкусу. Что касается «начинки», в сооружение встроены светодиодная подсветка, зеркало, подставка под шампанское и телевизор. А если захочется экран побольше, менять телевизор придется… вместе с кроватью!
Кровать, распознающая храп
Цена: $50 000
Высокотехнологичную модель Starry Night Sleep Technology Bed выпустила компания Leggett & Platt. В нее встроены специальные сенсоры, которые умеют распознавать вибрации, которые мы с вами воспринимаем как рокочущие звуки храпа. Как только спящий человек начинает храпеть, кровать самостоятельно меняет угол наклона на 7 градусов. Храп прекращается, и чудо-техника возвращает матрас в исходное положение. В набор опций также входят система регулирования температуры (с разных сторон матрас может быть подогрет по-разному) и интернет-портал с множеством настроек.
Космические ощущения
Цена: $60 000
Хотите оказаться на месте героев фильма про космические путешествия, которые обычно спят в суперудобных капсулах? Специально для этого придумана Cosmovoide Bed. За шесть десятков тысяч долларов можно приобрести островок сновидений, в который встроены светодиодное освещение, телефон, DVD. Комфорт обеспечивают подвесные пружины и особая электросистема релаксации.
Мания величия
Цена: $85 000
Название модели Majesty переводится как величие или величество. А главный секрет кровати ручной работы Majesty VI-Spring — это сделанный по секретной технологии матрас из шести тысяч пружин. Разумеется, повышенной комфортности. Все прочие части кровати сделаны из дорогих и исключительно натуральных материалов, текстильные детали — из хлопка, шелка и кашемира. Что касается декора, без напыления золотом и серебром, конечно, не обошлось. Кстати, матрас по технологии VI-Spring можно купить и в России. Минимальная цена за полуторный — от 1 млн 300 тысяч рублей. Матрас 2 х 2 метра стоит уже больше трех миллионов.
Кровать-бункер
Жуткого вида кровать существует в единственном экземпляре.
Цена: $177 600
А вот это — вовсе не дизайнерский ход. Модель кровати, напоминающей гроб, разработана на случай ядерной войны или еще какого-нибудь катаклизма. Причем не в качестве гипотетической модели! Кровать-бункер реально предлагают купить в США за $177,6 тысяч, а если повезет, то со скидкой 12% — «всего» за $156,3 тысяч. В случае покупки ее специально изготовят и доставят в пределах страны за 10–14 недель. Впрочем, ажиотажа и очереди из желающих не наблюдается. Изобретатель Джеф Воллинг придумал многофункциональный агрегат еще в 2001 году и дал ему красивое название Quantum Sleeper — «Квантовая спальня», однако почти за 20 лет был изготовлен единственный экземпляр, и тот деревянный — по сути, только прототип кровати, защищающей от всего: урагана, торнадо, наводнения, газовой или химической атаки, нападения грабителей…
Что же входит в комплектацию «самого безопасного места отдыха»? Стальная рама с пуленепробиваемым покрытием, система циркуляции воздуха с биохимическими фильтрами, средства защиты органов дыхания, сенсорные датчики движения, дыма и приближения, системы аварийной связи, внешнего и дистанционного управления, резервные батареи. А также механизм закрытия убежища в чрезвычайной ситуации, зеркальное покрытие над головой, обеспечивающее видимость только изнутри, места для хранения запасов еды и автономный санузел.
Закат сновидений
Цена: $210 000
Sunset Bed — почти произведение искусства, картина в практичной форме. Изголовье действительно напоминает диск солнца на закате: собрано оно из 78 клиньев, изготовленных из редких пород дерева. Главный дизайнер мебельного дома Parnian Furniture придумывал необычную модель два года. Еще 8 месяцев ушло, чтобы мастера компании изготовили первый образец из эбенового дерева, африканского дерева сапеле и особой разновидности клена. Основа конструкции — нержавеющая сталь, детали декора — золото. «Кровать заката» не раз отмечали престижными наградами в сфере мебельного дизайна, при этом модель вполне доступна для заказа. Если, конечно, вы располагаете парой сотен тысяч долларов.
Золотой остров развлечений
Цена: $676 000
Размеры Gold Bed (буквально «золотая кровать») от немецкой компании Jado Steel Style — три на три метра. Но не это делает ее одной из самых дорогих. Во-первых, это пример кричащей роскоши: декоративные вставки сделаны из кристаллов Сваровски и самого дорогого золота — 24-каратного (чистое золото высшей пробы, без добавления других металлов). И второе — кровать буквально напичкана всевозможной техникой: DVD-плеер с аудиосистемой Bose, плеер Blu-Ray, игровая приставка Sony Playstation 3, плазменная телевизионная панель и встроенная панель Busch Jaeger Control, с помощью которой можно управлять всеми развлекательными функциями. Есть также доступ в интернет, а вишенка на всем этом технологическом торте — кулер для вина. Словом, все для комфортного отдыха. За «скромную» сумму — без малого 700 тысяч долларов.
Парящая кровать
Цена: $1 600 000
Преодолеть притяжение удалось создателям Magnetic Floating Bed. Благодаря системе мощных магнитов кровать парит на высоте 40 см от пола, при этом выдерживает вес до 900 кг. Победу над законами гравитации одержал датский архитектор Janjaap Ruijssenaars, который представил свое творение на Ярмарке Миллионеров в бельгийском Кортрейке еще в 2006 году. Почему мы все до сих пор не спим на этом необыкновенном изобретении? Все дело в трех недостатках. Во-первых, парящую кровать нужно привязывать к стенам тонкими тросами, натянутыми, как струна. Во-вторых, неизвестно, как может подействовать на организм длительное пребывание в магнитном поле. Наконец, третий недостаток — цена: за летающую кровать придется выложить $1,6 млн. Но есть и более экономичное решение: можно приобрести экземпляр размером в одну пятую часть выставочного образца. Такая покупка обойдется в $153 000.
Роскошь под балдахином
Цена: $6 300 000
В модели Baldacchino Supreme от дизайнера Стюарта Хьюза, выполненной в стиле декаданс, только золота — больше центнера! 107 кг чистого драгметалла с патинированием. Спинка из дерева каштана декорирована алмазами и другими драгоценными камнями, балдахин из итальянского шелка и хлопка расположился на каркасе из ясеня. Всего существует два экземпляра, каждый из которых мастера компании Hebanon делали примерно 3 месяца. Первый стоил $4 000 000, но на аукционе между покупателями развернулась нешуточная борьба, так что цена подскочила более чем в полтора раза. Подозреваем, что как раз после этого и был изготовлен второй экземпляр: спрос, как известно, рождает предложение.
Кровать Марии-Антуанетты
Цена: держится в секрете.
Эту уникальную кровать теоретически тоже можно приобрести. Если, конечно, нынешний хозяин Никас Сафронов надумает ее продавать. Ложе супруги короля Франции Людовика XVI, казненной в конце XVIII века, стоит в спальне 17-комнатной квартиры в Брюсовом переулке. Художник несколько лет ремонтировал апартаменты площадью в 1000 квадратных метров, а затем обставил второй этаж антикварной мебелью, превратив в готический дворец в центре Москвы. Кровать — это часть целого гарнитура из покоев французской королевы. Никас признается, что сам он на ней никогда не спит, чтобы не беспокоить дух монаршей особы. Предмет интерьера накрыт раритетным покрывалом и волчьими шкурами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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больше на анус негритянки похоже
Кровать создана чтобы поспать, ну или по тр аха ться