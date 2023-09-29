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17 скульптур и статуй, найденных в разных уголках мира, для которых слово «странные» — слишком мягкое описание

17 скульптур и статуй, найденных в разных уголках мира, для которых слово «странные» — слишком мягкое описание

Автор:
29 сентября 2023 12:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Странные   в мире   дизайн   креатив   скульптура   статуя   фото   
1377
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Человек неразрывно связан с желанием творить. Вдохновение, возникающее в творческом порыве, позволяет создавать удивительные произведения искусства, среди которых не только картины и книги, но и невероятные скульптуры.

Рукотворные монументы бывают не только величественными и прекрасными, но и откровенно странными (а иногда даже пугающими). Авторы частенько вкладывают в них глубинные смыслы, которые заставляют нас задумываться о вечном и насущном. Некоторые же предпочитают не объяснять свои задумки, предлагая людям самостоятельно расшифровать увиденное.


Странная статуя в Кейптауне, ЮАР

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Когда твой друг говорит тебе, что у тебя на воротнике какое-то насекомое.


Сразу и непонятно, как реагировать на такой шедевр


Одна из необычных скульптур, расположенных в Лондоне


Жутковатая статуя в Ванкувере

Скульптура называется «Гордость молодости» и создана китайским скульптором. Очевидно, предполагается, что она должна вдохновлять людей выпустить наружу своего внутреннего ребенка.


В Австралии всё не так, как у остальных


На территории Стэнфордского университета есть скульптура греко-римского песчаного червя


Искусство может учить разному


Статуя в Чехии. Что-то на языке ужасов


«Вес мысли», Калифорния


«Биби на шаре», парк Авеню, Нью-Йорк


Скульптура «Фантастическое путешествие» в Гаване

Это одна из самых необычных скульптур, о которой часто упоминают туристы. К сожалению, никто не знает, что именно имел в виду автор, создавая её. Он разместил свой шедевр на городской площади без каких-либо объяснений.


Вертикальный бык в Милане

Концептуальный памятник писателю Францу Кафке в Праге

Диковинный пёс на Вацлавской площади, Прага

Жутковато, наверное, встретить такое чудо поздней ночью.


Гигантская статуя с кукурузной палочкой, Чидл, Англия

Выглядит такое изваяние хоть и странно, но очень аппетитно.


Гигантская скульптура выползает из-под земли, Будапешт, Венгрия


Огромный далматинец у больницы Хассенфилда, Нью-Йорк

Высота этой удивительной скульптуры составляет почти 12 метров. На носу у собаки расположен настоящий Prius без мотора.

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Метки: Странные   в мире   дизайн   креатив   скульптура   статуя   фото   
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1  комментарий
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ruslan d 2 часа назад
В Праге крутые уличные скульптуры , Давид Черный хорош .
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