17 скульптур и статуй, найденных в разных уголках мира, для которых слово «странные» — слишком мягкое описание

Человек неразрывно связан с желанием творить. Вдохновение, возникающее в творческом порыве, позволяет создавать удивительные произведения искусства, среди которых не только картины и книги, но и невероятные скульптуры.
Рукотворные монументы бывают не только величественными и прекрасными, но и откровенно странными (а иногда даже пугающими). Авторы частенько вкладывают в них глубинные смыслы, которые заставляют нас задумываться о вечном и насущном. Некоторые же предпочитают не объяснять свои задумки, предлагая людям самостоятельно расшифровать увиденное.
Странная статуя в Кейптауне, ЮАР
Когда твой друг говорит тебе, что у тебя на воротнике какое-то насекомое.
Сразу и непонятно, как реагировать на такой шедевр
Одна из необычных скульптур, расположенных в Лондоне
Жутковатая статуя в Ванкувере
Скульптура называется «Гордость молодости» и создана китайским скульптором. Очевидно, предполагается, что она должна вдохновлять людей выпустить наружу своего внутреннего ребенка.
В Австралии всё не так, как у остальных
На территории Стэнфордского университета есть скульптура греко-римского песчаного червя
Искусство может учить разному
Статуя в Чехии. Что-то на языке ужасов
«Вес мысли», Калифорния
«Биби на шаре», парк Авеню, Нью-Йорк
Скульптура «Фантастическое путешествие» в Гаване
Это одна из самых необычных скульптур, о которой часто упоминают туристы. К сожалению, никто не знает, что именно имел в виду автор, создавая её. Он разместил свой шедевр на городской площади без каких-либо объяснений.
Вертикальный бык в Милане
Концептуальный памятник писателю Францу Кафке в Праге
Диковинный пёс на Вацлавской площади, Прага
Жутковато, наверное, встретить такое чудо поздней ночью.
Гигантская статуя с кукурузной палочкой, Чидл, Англия
Выглядит такое изваяние хоть и странно, но очень аппетитно.
Гигантская скульптура выползает из-под земли, Будапешт, Венгрия
Огромный далматинец у больницы Хассенфилда, Нью-Йорк
Высота этой удивительной скульптуры составляет почти 12 метров. На носу у собаки расположен настоящий Prius без мотора.
Источник:
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