10 известных фильмов, которые были неожиданно сняты на основе книг и заслужили внимания

Ни для кого не секрет, что режиссёры вдохновляются как классикой, так и свежими бестселлерами, и такие фильмы зачастую заслуживают внимания. Примерами подобного успеха стали «Великий Гэтсби» (2013, по одноимённому роману Ф.С. Фицджеральда), «Форрест Гамп» (1994, по одноимённому роману У. Грума) и другие. Эти адаптации завоевали симпатии среди зрителей и членов жюри кинопремий. В нашей подборке представлены фильмы, которые были сняты на основе произведений, но мы об этом не подозревали. Некоторые из них также уже получили свои награды, некоторым только предстоит.

«Однажды в Америке» (1984)