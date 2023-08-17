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10 известных фильмов, которые были неожиданно сняты на основе книг и заслужили внимания

10 известных фильмов, которые были неожиданно сняты на основе книг и заслужили внимания

Автор:
17 августа 2023 10:27
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   книга   роль   съемка   фильм   фото   
1784
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Многие из этих фильмов вы знаете, некоторые захотите посмотреть. Только что сначала выберете: нажать на кнопку просмотра или открыть книгу? Ведь каждая из этих кинокартин снята на основе произведения.

Ни для кого не секрет, что режиссёры вдохновляются как классикой, так и свежими бестселлерами, и такие фильмы зачастую заслуживают внимания. Примерами подобного успеха стали «Великий Гэтсби» (2013, по одноимённому роману Ф.С. Фицджеральда), «Форрест Гамп» (1994, по одноимённому роману У. Грума) и другие. Эти адаптации завоевали симпатии среди зрителей и членов жюри кинопремий. В нашей подборке представлены фильмы, которые были сняты на основе произведений, но мы об этом не подозревали. Некоторые из них также уже получили свои награды, некоторым только предстоит.


«Однажды в Америке» (1984)

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Последняя работа режиссёра Серджо Леоне была частично снята на основе автобиографической книги «Бандиты» Гарри Грэя. Хотя фильм и не получил наград за режиссуру и актёрскую игру, он всё ещё входит в список 100 лучших фильмов по версии IMDb.


«Вестсайдская история» (1961)

Драма разворачивается на улицах Манхэттена: американские Ромео и Джульетта отчаянно любят друг друга. Несмотря на классический сюжет шекспировской трагедии, который где только не использовался, в мюзикле Роберта Уайза и Джерома Роббинса он звучит совсем по-иному, но всё так же цепляет за душу. В своё время фильм получил «Оскар» сразу в 10 номинациях.


«Славные парни» (1990)

Мартин Скорсезе снял не только этот фильм на основе книги Николоса Пиледже («Умник»), но и фильм «Казино» на основе его же одноимённого романа. Фильм стал победителем в пяти номинациях «Британской академии», а «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана получил Джо Пеши.


«Оппенгеймер» (2023)

Свеженашумевший фильм Кристофера Нолана снят на основе книги Кая Бёрда и Мартина Шервина «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея», вышедшей в свет в 2005 году и получившей Пулитцеровскую премию за биографию или автобиографию. Ждём наград за фильм!


«Не может быть!» (1975)

Фильм Леонида Гайдая по произведениям Михаила Зощенко (комедии «Преступление и наказание», рассказу «Забавное приключение» и пьесе «Свадьба»). Для советского зрителя экранизация некогда запрещённого писателя стала сама по себе большим впечатлением, а талантливый на сатиру и юмор актёрский состав не оставляет без внимания фильм и по сей день.


«Автостопом по галактике» (2005)

Фильм Гарта Дженнингса снят на основе серии юмористических романов Дугласа Адамса, повествующем о приключениях невезучего англичанина Артура Дента (Мартин Фриман, слева), который чудом спасся при разрушении его родной планеты, Земли.


«Петровы в гриппе» (2020)

Фантасмагория провинциальной, семейной жизни, сюрреализм самосознания. И целая гора отсылок на знакомую всем культуру: от античности до Егора Летова («Гражданская оборона»). Всё это — экранизация Кирилла Серебренникова романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова.


«Искупление» (2007)

Мелодрама Джо Райта, снятая по одноимённому роману Иэна Макьюэна. Фильм победил в номинации «лучший фильм» премий «Золотой глобус» и «Британская академия».


«Шпион, выйди вон!» (2011)

Детектив Томаса Альфредсона, снятый по одноимённому роману Джона Ле Карре, повествующий о британском агенте Джордже Смайле (Гэри Олдмен), который пытается разоблачить советского шпиона. Экранизация также была осуществлена и ранее — телеканалом Би-би-си в 1979 году.


«Изображая жертву» (2006)

Экранизация одноимённой пьесы братьев Пресняковых, в которой исполнили роли Лия Ахеджакова, Фёдор Добронравов, Александр Ильин младший и другие известные актёры. За невероятно комичными персонажами и мелкими деталями жизни скрывается удручающе трагическая реальность, про которую лучше и не скажешь: «Смех сквозь слёзы».


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Метки: актеры   кино   книга   роль   съемка   фильм   фото   
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5  комментариев
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19k
Bill 2 часа назад
Говорят что вот этот вот фильм тоже снят по какой-то книге.
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553
ruslan d 21 минуту назад
Бандитов скачал
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445
Vergüenza Ajena Час назад
Не самая лучшая подборка.
Чисто на от*убись и ради лайков.
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21k
Corvus Corax 2 часа назад
"В нашей подборке представлены фильмы, которые были сняты на основе произведений, но мы об этом не подозревали."

Не "мы", а вы. Правда, такое как пресняковы и серебрянниковы я не читал и не слышал в самом деле, чему только радуюсь.

"экранизация некогда запрещённого писателя"
Не так долго он был "запрещен", в 60-х дома была довольно толстая книга его произведений...
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