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Это неполноценный механизм: в России предложили дать право выбирать, сдавать ЕГЭ или нет

Это неполноценный механизм: в России предложили дать право выбирать, сдавать ЕГЭ или нет

Автор:
11 марта 2024 18:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   егэ   лдпр   опрос   отмена ЕГЭ   школьники   экзамены   
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По данным официальных опросов, более 60% россиян хотят, чтобы ЕГЭ отменили.

По данным “Интерфакса”, больше половины россиян выступают за отмену ЕГЭ. Больше всего несогласных среди сограждан в возрасте от 45 лет (73%). Среди молодёжи до 34 лет - почти каждый четвертый (23%) хотел бы отменить ЕГЭ.    Положительно о ЕГЭ высказываются всего 17% россиян. Всего было опрошено 1800 россиян из 373 населенных пунктов РФ, во всех федеральных округах.

Обратив внимание на растущий негатив к ЕГЭ, в ЛДПР предложили дать ученикам возможность выбрать единым государственным экзаменом и традиционными выпускными испытаниями. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов участвовал в разработке законопроекта и рассказал ТАСС о том, что об этом думает. Если кратко: кто хочет - пусть сдает.

И официальные опросы, и любая встреча в любой аудитории показывают, что ЕГЭ не любят. Это затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания. Мы надеемся, что рано или поздно тот вредный механизм, который сегодня существует и мучает детей, будет скорректирован, а лучше - вообще со временем устранен, - подчеркнул Нилов.


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Метки: Россия   егэ   лдпр   опрос   отмена ЕГЭ   школьники   экзамены   
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6  комментариев
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6k
пирожок Полчаса назад
Отменить хотят те кто не может сдать. Слишком хорошо балаболы живут.
Все экзамены которые можно формализовать надо сдавать только через егэ.
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22k
Mike Miller 16 минут назад
Сейчас есть механизм, как толковому ученику из провинции без взяток попасть в хороший ВУЗ. Даже нет необходимости тратить деньги на дорогу.
ЕГЭ хорошая идея. По своей сути хорошая.
Что ты сдаешь экзамены по месту жительства и подаешь доки в желаемые вузы это отлично.
Есть вопросы к чисто методическому наполнению отдельных частей самих экзаменационных испытай.
Так исправьте это. А саму систему оставьте.
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25k
SolomonA 18 минут назад
Введение ЕГЭ фактически уничтожило советскую систему образования, которая была лучшей в мире даже по признанию врагов. Те, кто вводил ЕГЭ, нанесли больше ущерба стране, чем все санкции вместе взятые.
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8k
Alex Час назад
Отменить нахер этот ЕГЭ
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