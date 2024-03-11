Это неполноценный механизм: в России предложили дать право выбирать, сдавать ЕГЭ или нет

Обратив внимание на растущий негатив к ЕГЭ, в ЛДПР предложили дать ученикам возможность выбрать единым государственным экзаменом и традиционными выпускными испытаниями. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов участвовал в разработке законопроекта и рассказал ТАСС о том, что об этом думает. Если кратко: кто хочет - пусть сдает.