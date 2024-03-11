Это неполноценный механизм: в России предложили дать право выбирать, сдавать ЕГЭ или нет

По данным официальных опросов, более 60% россиян хотят, чтобы ЕГЭ отменили.
По данным “Интерфакса”, больше половины россиян выступают за отмену ЕГЭ. Больше всего несогласных среди сограждан в возрасте от 45 лет (73%). Среди молодёжи до 34 лет - почти каждый четвертый (23%) хотел бы отменить ЕГЭ. Положительно о ЕГЭ высказываются всего 17% россиян. Всего было опрошено 1800 россиян из 373 населенных пунктов РФ, во всех федеральных округах.
Обратив внимание на растущий негатив к ЕГЭ, в ЛДПР предложили дать ученикам возможность выбрать единым государственным экзаменом и традиционными выпускными испытаниями. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов участвовал в разработке законопроекта и рассказал ТАСС о том, что об этом думает. Если кратко: кто хочет - пусть сдает.
И официальные опросы, и любая встреча в любой аудитории показывают, что ЕГЭ не любят. Это затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания. Мы надеемся, что рано или поздно тот вредный механизм, который сегодня существует и мучает детей, будет скорректирован, а лучше - вообще со временем устранен, - подчеркнул Нилов.
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Все экзамены которые можно формализовать надо сдавать только через егэ.
ЕГЭ хорошая идея. По своей сути хорошая.
Что ты сдаешь экзамены по месту жительства и подаешь доки в желаемые вузы это отлично.
Есть вопросы к чисто методическому наполнению отдельных частей самих экзаменационных испытай.
Так исправьте это. А саму систему оставьте.