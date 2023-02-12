"Он один из нас!": британцев умилил дырявый носок принца Чарльза

Монарх вместе с женой Камиллой недавно посетил мечеть в Лондоне и, следуя традициям, снял перед входом обувь. В объектив фотографа попали ноги принца Чарльза. Оказалось, что тот не гнушается носить дырявые носки.
Принц Чарльз известен своей привязанностью к вещам. Так, в его гардеробе есть пальто, которое он носит две трети своей жизни!
Острословы шутят, что жён монарх меняет чаще, чем одежду. И, кажется, в этом замечании есть доля истины.
Такой досадный промах мог бы смутить кого угодно, но не Чарльза. А британцы и вовсе умилились этой дырке, и увидели в ней знак того, что монарх-то сделан из того же теста, что и они!
Хотя некоторые уверены, что это была пиар-акция. Ну не может такая высокопоставленная особа не знать, что в его гардеробе что-то не так. Живи Чарльз в России, можно было бы предположить, что он намекает на подарок к грядущему 23 февраля. А в Британии, наверное, хочет стать ближе к народу, потому что пока отношение обществу к принцу тёплым не назовёшь.
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Пол Вулфовиц, глава Всемирного банка, дырявые носки (Турция, 2007)
Пётр Порошенко, президент украины, дырявые носки, 2016
Принц Гарри, дыра в подошве ботинка, 2018
Принц Уильям, дыра в подошве ботинка, 2019
Риши Сунак, будущий премьер-министр Великобритании, на дебаты с Лиз Трасс пришёл в дырявом ботинке (2022)
Король Карл III, дырявые носки (2023)
А тупая чернь посмеётся, посмеётся, но на подкорке останется: "Наш король-то, вона какой, экономный, почти как мы".
(Это навскидку, крайне лениво составлять полное досье этого старого, как мир, трюка для плебеев. Можете поинтересоваться, как ушлые американские пиарщики на атомы разобрали "кейс" с дырявой подошвой Эдлая Стивенсона, дважды кандидата от Демократической партии на президентских выборах 1952 и 1956 годов. Там Билл Галлахер, фотограф Флинт Джорнел, целого Пулитцера отхватил за фотографию с дырявой подошвой).
Крайне забавно смотреть, как люди хихикают - мол, какие тупые эти миллиардеры, принцы и короли.
Как просто «умилить» обывателя.
Правда материал из которого изготовлен дядюшка Чарли, вовсе не тесто