"Он один из нас!": британцев умилил дырявый носок принца Чарльза

Хотя некоторые уверены, что это была пиар-акция. Ну не может такая высокопоставленная особа не знать, что в его гардеробе что-то не так. Живи Чарльз в России, можно было бы предположить, что он намекает на подарок к грядущему 23 февраля. А в Британии, наверное, хочет стать ближе к народу, потому что пока отношение обществу к принцу тёплым не назовёшь.