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"Он один из нас!": британцев умилил дырявый носок принца Чарльза

"Он один из нас!": британцев умилил дырявый носок принца Чарльза

Автор:
12 февраля 2023 11:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Британия   гардероб   дырявый носок   лондон   монарх   носок   одежда   принц чарльз   фото   шоу бизнес   
2468
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Монарх вместе с женой Камиллой недавно посетил мечеть в Лондоне и, следуя традициям, снял перед входом обувь. В объектив фотографа попали ноги принца Чарльза. Оказалось, что тот не гнушается носить дырявые носки.

Принц Чарльз известен своей привязанностью к вещам. Так, в его гардеробе есть пальто, которое он носит две трети своей жизни!


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Острословы шутят, что жён монарх меняет чаще, чем одежду. И, кажется, в этом замечании есть доля истины.


Совсем недавно многие СМИ Британии облетело фото Короля Великобритании в дырявом носке.


Такой досадный промах мог бы смутить кого угодно, но не Чарльза. А британцы и вовсе умилились этой дырке, и увидели в ней знак того, что монарх-то сделан из того же теста, что и они!

Хотя некоторые уверены, что это была пиар-акция. Ну не может такая высокопоставленная особа не знать, что в его гардеробе что-то не так. Живи Чарльз в России, можно было бы предположить, что он намекает на подарок к грядущему 23 февраля. А в Британии, наверное, хочет стать ближе к народу, потому что пока отношение обществу к принцу тёплым не назовёшь.

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Метки: Британия   гардероб   дырявый носок   лондон   монарх   носок   одежда   принц чарльз   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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13k
Александр Час назад
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27k
Юрий Минуту назад
Нечего было с хохлами водиться.
Укропрезидент (бывший) тоже дырками щеголял.
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1k
raael13 13 минут назад
У него есть пальцы ? Я думал он ящерица
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1k
Сергей Зайцев Полчаса назад
Если фото не фейковое, то очень странное место разрыва. Можно предложить, что брак попался на шве. Но никогда не видел там дырок. Либо в начале либо на пятке. У меня иногда образуется дырка на резинке сверху, когда отрываешь бирку ))
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1k
КАКАнгел 41 минуту назад
носки имеют свойство рваться в теченье дня , особенно у тех кто пальцами шевелит , у меня так иногда и ботинки рвутся .
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 50 минут назад
зато классические брюки со стрелками...и с подворотами...его Величество-клоун.
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30k
Dobry vojak Svejk 51 минуту назад
Мамы нет - следить некому ))
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3k
александр 51 минуту назад
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3k
lekha-fil 56 минут назад
Столько наивных людей - ну просто удивление: вы серьёзно считаете, что в королевской семье носки разбросаны по дворцу и на ногу попадает тот носок который попался под руку? Да ещё и дырявый? В КОРОЛЕВСКОЙ семье?!!!
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214
mosazer Час назад
Точно дырка продуманная, в таком месте, никогда не рвется и для фото удобно расположена))
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2M
Иван Кемеров Час назад
Итак, свои дырявые носки или протёртые до дыр ботинки тупым плебеям демонстрировали:

Пол Вулфовиц, глава Всемирного банка, дырявые носки (Турция, 2007)
Пётр Порошенко, президент украины, дырявые носки, 2016
Принц Гарри, дыра в подошве ботинка, 2018
Принц Уильям, дыра в подошве ботинка, 2019
Риши Сунак, будущий премьер-министр Великобритании, на дебаты с Лиз Трасс пришёл в дырявом ботинке (2022)
Король Карл III, дырявые носки (2023)

А тупая чернь посмеётся, посмеётся, но на подкорке останется: "Наш король-то, вона какой, экономный, почти как мы".

(Это навскидку, крайне лениво составлять полное досье этого старого, как мир, трюка для плебеев. Можете поинтересоваться, как ушлые американские пиарщики на атомы разобрали "кейс" с дырявой подошвой Эдлая Стивенсона, дважды кандидата от Демократической партии на президентских выборах 1952 и 1956 годов. Там Билл Галлахер, фотограф Флинт Джорнел, целого Пулитцера отхватил за фотографию с дырявой подошвой).

Крайне забавно смотреть, как люди хихикают - мол, какие тупые эти миллиардеры, принцы и короли.
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5k
CruelAsm Час назад
Так принц или король?
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2k
friday2009 Час назад
Мамка просто раньше зашивала, а теперь некому
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73k
Viktor 2 часа назад
Могли бы и победнее нарисовать!

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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
«А британцы и вовсе умилились этой дырке, и увидели в ней знак того, что монарх-то сделан из того же теста, что и они!»

Как просто «умилить» обывателя.
Правда материал из которого изготовлен дядюшка Чарли, вовсе не тесто
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