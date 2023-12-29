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Последняя подборка мемов про голую вечеринку

Последняя подборка мемов про голую вечеринку

Автор:
29 декабря 2023 19:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Mutabor   balenciaga   Вечеринка   Киркоров   Мемы   голые   ивлеева   извинения   носок   соцсети   
8580
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4

Правда последняя. Завтра уже никто не вспомнит ни про "Мутабор", ни про отмену Киркорова и Билана. Ну а пока всё ещё смешно.


Узнать последние новости по теме можно по этой ссылке. А предыдущую серию мемов и реакции соцсетей смотрите по этой ссылке.


Источник:

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Метки: Mutabor   balenciaga   Вечеринка   Киркоров   Мемы   голые   ивлеева   извинения   носок   соцсети   
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26  комментариев
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2k
KE2646 12 часов назад
За последнее- реально спасибо.
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68k
doker 8 часов назад
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1k
Chlorpikrin 8 часов назад
Достаточно много людей нейтрально относятся, аргументирая тем, что на эстраде и не такое бывало, пенкин, леонтьев, моисеев, на-на и прочие.
Было конечно! И даже круче.
Но по одиночке.
Но согласитесь! Разом прихлопнуть этот, всем надоевший, клоповник вместе, одним ударом-дорогого стоит!
Я только за армяноеврея бердосовича в ноги кланяюсь.
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8k
serega57_ 9 часов назад
Клуб "Мутабор" переименовали в "Мудабар" (но это не точно...)
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9k
TitaniumAngelSmiht 9 часов назад
Как будто это единственная вечеринка. Это происходит на регулярной основе. Это был посыл русскому обществу, с фотографами и блоггерами. Типа-"Нам насрать на вашу войну!"
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363
Павел Верещагин 9 часов назад
Думаю,нужно не штрафовать,а по примеру хохлов,привязать к столбам в голом виде , в публичных местах всех участников этого шоу..раз они так любят обнажаться-пусть их все видят
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1k
Alex Zx 11 часов назад
а вот о последнем, за "слово говнаря" - благодарочка, хорошее дело сделали. Такова жизнь, необъяснимый парадокс!
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1k
Александр 11 часов назад
"Последняя" - в смысле - "всё" или Вы из санлайта))
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2k
Alex 11 часов назад
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1k
Alex Zx 11 часов назад
все черти сгорят в аду - забвение!
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4k
sailor_cool 11 часов назад
Давеча была вот такая тема:

Общественный Комитет "За нравственное возрождение Отечества" призывает всех христиан протестовать против показа в России кощунственного и богохульного фильма "Код да Винчи".

Мы призываем каждого исполнить свой христианский и гражданский долг, направив в адрес Генерального Прокурора РФ Устинова В.В. (копию М. Швыдкому) телеграмму, письмо, или лично вручить в Приемной Генеральной Прокуратуры (Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а, ст. метро "Чеховская", "Пушкинская", "Тверская").

Предполагаемый текст письма протеста ниже:

Заявление

Требую (требуем) незамедлительно принять решение о запрете показа в нашей стране фильма "Код да Винчи". Его показ попирает наши права и свободы. Он станет пощечиной всем христианам России, надругательством над демократией и законом. Сюжет фильма оскорбителен для нас, жестоко издевается над нашими религиозными чувствами, направлен на возбуждение религиозной и социальной вражды.
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13k
ron 11 часов назад
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374
iskra ron 10 часов назад
Мдя.. Интересно было бы почитать, кем работают жены Шойгу,Герасимова,Суровикина..
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1k
Gadova 11 часов назад
И что в итоге? Ивлеевой - штраф 100 т.р., Филю звания не лишают. Наверное и из новогодних передач никого вырезать не станут.
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56k
Опиум для народа 11 часов назад
-" Завтра уже никто не вспомнит ни про "Мутобор", ни про отмену Киркорова и Билана."-
-ага, такие говноавторы дадут пожалуй забыть...
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4k
Харон 12 часов назад
Реально задолбали напоминать об этих уродах.
Забыть их всех. Для них это самое страшное.
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4k
Василий Афиногенов 12 часов назад
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Николай Дмитрич

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