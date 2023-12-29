Последняя подборка мемов про голую вечеринку

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Правда последняя. Завтра уже никто не вспомнит ни про "Мутабор", ни про отмену Киркорова и Билана. Ну а пока всё ещё смешно.
4. Этот персонаж "Джентльменов удачи" заходил не в ту дверь до того, как это стало мейнстримом
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5. А вот ещё один классический заход не в ту дверь
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6. В жизни героя "Полицейской академии" тоже был такой момент
14. Кстати, "Мутобор" уже был в сказке "Халиф-Аист" Гауфа. Этот кадр из советского мультика "Халиф-Аист" отлично иллюстрирует скандальную вечеринку
15. В сказке, произнеся волшебное слово "мутабор" и понюхнав волшебного порошка, можно было превратиться в любое животное
16. Кроссовер двух главных тем декабря
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Было конечно! И даже круче.
Но по одиночке.
Но согласитесь! Разом прихлопнуть этот, всем надоевший, клоповник вместе, одним ударом-дорогого стоит!
Я только за армяноеврея бердосовича в ноги кланяюсь.
Общественный Комитет "За нравственное возрождение Отечества" призывает всех христиан протестовать против показа в России кощунственного и богохульного фильма "Код да Винчи".
Мы призываем каждого исполнить свой христианский и гражданский долг, направив в адрес Генерального Прокурора РФ Устинова В.В. (копию М. Швыдкому) телеграмму, письмо, или лично вручить в Приемной Генеральной Прокуратуры (Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а, ст. метро "Чеховская", "Пушкинская", "Тверская").
Предполагаемый текст письма протеста ниже:
Заявление
Требую (требуем) незамедлительно принять решение о запрете показа в нашей стране фильма "Код да Винчи". Его показ попирает наши права и свободы. Он станет пощечиной всем христианам России, надругательством над демократией и законом. Сюжет фильма оскорбителен для нас, жестоко издевается над нашими религиозными чувствами, направлен на возбуждение религиозной и социальной вражды.
про этот фильм заява?
давеча-это недавно.
опять машинка барахлит?
Не путай кремлеботов с гражданами.
Да ты и так видишь - параллели здесь не уместны.
Где это сегодня?
За рост цен на яйца воевать? За миллиарды Сечиных и Потаниных?
Вот так нацистское рагульё и вскрывается.
Так что только так.
Вот если бы они там раков живьем варили, то тогда можно было применить жестокое обращение с животными.
.
Стесняюсь спросить.. а их где-то в дохлом виде варят? ))
-ага, такие говноавторы дадут пожалуй забыть...
Забыть их всех. Для них это самое страшное.