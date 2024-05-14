Рэпер Vacio, который разгуливал в одном носке, получил повестку и покинул Россию

По словам рэпера, его преследовали и не давали работать.
Рэпер Vacio, которого зовут простым именем Николай с фамилией Васильев, прославился после “голой” вечеринки в клубе Мутабор, где собрались почти все звёзды российской эстрады. Ивлеева, которая устроила вечеринку, попросила гостей одеться настолько откровенно, насколько они могут себе этого позволить. Самым развязным стал Васильев, который надел на себя только носок.
Рэпер Vacio, плясавший на голой вечеринке Ивлеевой в одном носке, получил повестку в военкомат (4 фото + 1 видео)
После этой тусовки многие столкнулись с трудностями. Однако, рэпер больше всех. Его приговорили к аресту на 15 суток, а потом вручили повестку в армию. Повестка была на 15 число, как вдруг 14 мая Николай исчез. Об этом рассказала его коллега Яна Джалю.
По её словам, Николай уехал и ному об этом не сказал. Сама Джалю узнала об этом от близких друзей, а потом и от него самого.
“Он сказал, что кто-то давит на него. Все уехавшие эту ахинею несут, что на них кто-то давит. Это абсурд — есть какие-то обязательства, ответственность. Мы сами не понимаем, как это произошло”, - сообщает Яна.
Telegram-канал “Осторожно, новости” уточняет, что показатели Васильева в социальных сетях стали падать, люди начали от него отписываться, а реклама плохо продаваться. Он жаловался на притеснения и на отсутствие денег. По словам его друзей, он уехал в Америку.
“Одержимый мыслью, что всё должно получаться легко и само собой в абсолютной свободе, на расслабленном вайбе”, — заявила Джалю.
*вайб - настроение или атмосфера, которую может создать человек, место или ситуация.
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Он это называет "работать"?