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Рэпер Vacio, который разгуливал в одном носке, получил повестку и покинул Россию

Рэпер Vacio, который разгуливал в одном носке, получил повестку и покинул Россию

Автор:
14 мая 2024 18:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: VACIO   голая вечеринка   интересное   рэпер   сбежал из России   фото   шоу бизнес   
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По словам рэпера, его преследовали и не давали работать.

Рэпер Vacio, которого зовут простым именем Николай с фамилией Васильев, прославился после “голой” вечеринки в клубе Мутабор, где собрались почти все звёзды российской эстрады. Ивлеева, которая устроила вечеринку, попросила гостей одеться настолько откровенно, насколько они могут себе этого позволить. Самым развязным стал Васильев, который надел на себя только носок.

После этой тусовки многие столкнулись с трудностями. Однако, рэпер больше всех. Его приговорили к аресту на 15 суток, а потом вручили повестку в армию. Повестка была на 15 число, как вдруг 14 мая Николай исчез. Об этом рассказала его коллега Яна Джалю.

По её словам, Николай уехал и ному об этом не сказал. Сама Джалю узнала об этом от близких друзей, а потом и от него самого.

“Он сказал, что кто-то давит на него. Все уехавшие эту ахинею несут, что на них кто-то давит. Это абсурд — есть какие-то обязательства, ответственность. Мы сами не понимаем, как это произошло”, - сообщает Яна.

Telegram-канал “Осторожно, новости” уточняет, что показатели Васильева в социальных сетях стали падать, люди начали от него отписываться, а реклама плохо продаваться. Он жаловался на притеснения и на отсутствие денег. По словам его друзей, он уехал в Америку.

“Одержимый мыслью, что всё должно получаться легко и само собой в абсолютной свободе, на расслабленном вайбе”, — заявила Джалю.

*вайб - настроение или атмосфера, которую может создать человек, место или ситуация.

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Метки: VACIO   голая вечеринка   интересное   рэпер   сбежал из России   фото   шоу бизнес   
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19  комментариев
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29k
ПаганецЪ 2 часа назад
(С)... его преследовали и не давали работать...(/С)

Он это называет "работать"?
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41k
АнтонПолднев 3 минуты назад
Настоящий ганстащит!
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51
Дмитрий Мальченков 10 минут назад
Ещё одно существо покинуло нашу Страну
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3k
Rhino 15 минут назад
Между получением повестки и явкой в военкомат гражданин является невыездным. Как этот хрен с полпинка улетает аж в США?
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1k
Вера 23 минуты назад
автомат это вам не член. автоматом уметь пользоваться надо
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11k
Билли Полчаса назад
Не давали ему работать? Он знает что это такое?!!
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5k
Василий Афиногенов 41 минуту назад
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43k
Сергей 45 минут назад
Ха-ха, а Носоколя то дырявый оказался.
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19k
Алекс 47 минут назад
он уехал в Америку....потеряли очередную звезду.
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40k
Александр Час назад
А можно всех реперов так?
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21k
Robin Hood Час назад
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babuby Час назад
Ну закрыть ему въезд, лет на 30, и всё.
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14k
Григорий Бабкин Час назад
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3k
PbIBOK Час назад
Вот падла, служить всего 1(один) год...Сука.
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Трям 2 часа назад
Зассыха трусливая! Вся твоя последующая жизнь повторит биографию панина!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5014 постов (4799 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
355830



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