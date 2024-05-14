Рэпер Vacio, который разгуливал в одном носке, получил повестку и покинул Россию

После этой тусовки многие столкнулись с трудностями. Однако, рэпер больше всех. Его приговорили к аресту на 15 суток, а потом вручили повестку в армию. Повестка была на 15 число, как вдруг 14 мая Николай исчез. Об этом рассказала его коллега Яна Джалю.

По её словам, Николай уехал и ному об этом не сказал. Сама Джалю узнала об этом от близких друзей, а потом и от него самого.