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Сообщество Без кота и жизнь не та 2408 постов • 517 подписчиков подписаться
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В Туле пенсионер заплатит 15 тысяч за убийство кота по кличке Котэ, который съел его еду

В Туле пенсионер заплатит 15 тысяч за убийство кота по кличке Котэ, который съел его еду

Автор:
28 мая 2024 19:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: СУД   дачник   жестокое обращение с животными   кот   котэ   убил кота   штраф   
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Соседский пушистик слишком много себе позволил, по мнению мужчины.

Суд в Туле вынес приговор пенсионеру, который до смерти забил кота, забравшегося к нему на участок. В материалах дела указано, что кот был породы "метис" по кличке Котэ. В июне прошлого кота пушистый залез на дачу пенсионера и начал кушать его еду со стола. Мужчина не потерпел такой наглости и огрел котика метлой. На этом он не остановился. Пенсионер ещё около пяти раз ударил кота, пока тот не умер.

Согласно результатам исследования, мужчина причинил животному множественные несовместимые с жизнью травмы, что повлекло его гибель, - рассказали в пресс-службе суда.

На заседании мужчина раскаялся в содеянном и признал свою вину.

На заседании суд вынес приговор. Пенсионер должен выплатить 15 тысяч рублей в качестве штрафа. К тому же он находится под подпиской о невыезде. Также в суде отметили, что владельцы Котэ хотят взыскать с пенсионера также моральный ущерб. Вопрос о размере возмещения гражданского иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

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Метки: СУД   дачник   жестокое обращение с животными   кот   котэ   убил кота   штраф   
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3  комментария
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Игорь Час назад
Ну огрел метой и хватит... что с животного взять... Дед хоть и старый, но ума так и не набрался...
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Alex 55 минут назад
На кол урода.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5064 поста (4849 в горячем)
Pika-Pika?
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