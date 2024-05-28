В Туле пенсионер заплатит 15 тысяч за убийство кота по кличке Котэ, который съел его еду

Соседский пушистик слишком много себе позволил, по мнению мужчины.
Суд в Туле вынес приговор пенсионеру, который до смерти забил кота, забравшегося к нему на участок. В материалах дела указано, что кот был породы "метис" по кличке Котэ. В июне прошлого кота пушистый залез на дачу пенсионера и начал кушать его еду со стола. Мужчина не потерпел такой наглости и огрел котика метлой. На этом он не остановился. Пенсионер ещё около пяти раз ударил кота, пока тот не умер.
Согласно результатам исследования, мужчина причинил животному множественные несовместимые с жизнью травмы, что повлекло его гибель, - рассказали в пресс-службе суда.
На заседании мужчина раскаялся в содеянном и признал свою вину.
На заседании суд вынес приговор. Пенсионер должен выплатить 15 тысяч рублей в качестве штрафа. К тому же он находится под подпиской о невыезде. Также в суде отметили, что владельцы Котэ хотят взыскать с пенсионера также моральный ущерб. Вопрос о размере возмещения гражданского иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
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