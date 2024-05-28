В Туле пенсионер заплатит 15 тысяч за убийство кота по кличке Котэ, который съел его еду

Суд в Туле вынес приговор пенсионеру, который до смерти забил кота, забравшегося к нему на участок. В материалах дела указано, что кот был породы "метис" по кличке Котэ. В июне прошлого кота пушистый залез на дачу пенсионера и начал кушать его еду со стола. Мужчина не потерпел такой наглости и огрел котика метлой. На этом он не остановился. Пенсионер ещё около пяти раз ударил кота, пока тот не умер.

Согласно результатам исследования, мужчина причинил животному множественные несовместимые с жизнью травмы, что повлекло его гибель, - рассказали в пресс-службе суда.

На заседании мужчина раскаялся в содеянном и признал свою вину.