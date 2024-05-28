Охота на милфу: женщины старше 35 лет, которые сегодня очень популярны

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Удивительно, но молодые парни сейчас буквально фанатеют от женщин прилично старше себя. В чем секрет? Вы искали ответы - мы их нашли!
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Милфа это женщина с которой у тебя может быть секс но разница в возрасте такая что она могла иметь сына твоего возраста.
Сейчас Милфами называют всех кто страше 35.
для меня милфа это вот
Спросите у Прохора псевдо - Шаляпина
Потому как те у кого прицепы, чаще всего были брошены мужьями, которые либо отправились в мир иной, не выдержав издевательств, либо тупо ушли отдыхать, потому что не вывезли этого. А те кто без них, изначально с е.б.цой и если не выскочили замуж к 40 годам, то это уже всё.