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Охота на милфу: женщины старше 35 лет, которые сегодня очень популярны

Охота на милфу: женщины старше 35 лет, которые сегодня очень популярны

Автор:
28 мая 2024 13:16
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   анкета   женщина   знакомства   милфа   отношения   
5460
15

Удивительно, но молодые парни сейчас буквально фанатеют от женщин прилично старше себя. В чем секрет? Вы искали ответы - мы их нашли!

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Метки: Девушка   Юмор   анкета   женщина   знакомства   милфа   отношения   
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28  комментариев
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11k
Олегbl4 2 часа назад
Тот возраст, когда уже милфы это малолетки...
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31k
Aqueronte 20 минут назад
Что за дебилизм!
Милфа это женщина с которой у тебя может быть секс но разница в возрасте такая что она могла иметь сына твоего возраста.
Сейчас Милфами называют всех кто страше 35.
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8k
KarabasBarabas Полчаса назад
Первые две картинки, какие-то влажные фантазии инцела-зумера. ИМХО,
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1k
Kra Полчаса назад
"Милфы Древней Греции" - это хорошо
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9k
Шамсуддин 48 минут назад
мне в июне 55
для меня милфа это вот

Ссылка www.youtube.com
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1k
Quantimus Час назад
Если совсем придираться, то, насколько я помню, эта аббревиатура означает "Мамочка, которую я бы трахнул", про возраст там речи нет. Мамочка может быть и 25 летней...
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3k
Остап_Бендер_Задунайский Час назад
Эх было кино в своё время)))

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3k
Igor Grishaev Час назад
"В чем секрет?"
Спросите у Прохора псевдо - Шаляпина
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63k
Андрей Час назад
Милфы хороши только на [мат]..ся. Всё остальное это полный треш, это я как тот, для кого они ровесницы говорю. Там огромное количество тараканов в голове, причём настолько упитанных, что их с ломом не выковырять. У одной один или два прицепа и теперь она требует чуть ли не завтра похода в ЗАГС, у другой в башке феминизм терминальной стадии, у третьей загоны на тему саморазвития и она пытается поделиться рассказами про разговоры со вселенной.
Потому как те у кого прицепы, чаще всего были брошены мужьями, которые либо отправились в мир иной, не выдержав издевательств, либо тупо ушли отдыхать, потому что не вывезли этого. А те кто без них, изначально с е.б.цой и если не выскочили замуж к 40 годам, то это уже всё.
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16k
Александр 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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512
АНАТОЛИЙ 2 часа назад
Лучшая МИЛФА на Земле.
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1059 постов (1105 в горячем)

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