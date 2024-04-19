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В активном поиске: о девушках, которые ищут своё счастье на просторах интернета

В активном поиске: о девушках, которые ищут своё счастье на просторах интернета

Автор:
19 апреля 2024 14:20
Метки: Девушка   активный поиск   анкета   женщина   знакомства   отношения   
1937
16

Перед вами одинокие сердца (почти все), которые точно знают, какой спутник по жизни им нужен. Единственное, они совершили серьезную ошибку - начали свой путь поиска в интернете. Их анкеты быстренько стали достоянием общественности.

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Метки: Девушка   активный поиск   анкета   женщина   знакомства   отношения   
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27k
сеньор Леонсио Час назад
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2k
Демьян 20 минут назад
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14k
motorocker 23 минуты назад
"Товар" здесь часто выкладывают и ценник примерно одинаков, мне хочется посмотреть на покупателей данного товара, кто "ЭТО" покупает?
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17k
Kostick 42 минуты назад
вечный холивар)
Ссылка youtu.be
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1k
Darki Час назад
11-будет на работе????Что???
4-готова на всё за 8500.
Я надеюсь эти все анкеты в шутку,так же не может быть,ну прям столько шмар в одном месте.
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1025 постов (1070 в горячем)

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