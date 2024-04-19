В активном поиске: о девушках, которые ищут своё счастье на просторах интернета

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Перед вами одинокие сердца (почти все), которые точно знают, какой спутник по жизни им нужен. Единственное, они совершили серьезную ошибку - начали свой путь поиска в интернете. Их анкеты быстренько стали достоянием общественности.
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4-готова на всё за 8500.
Я надеюсь эти все анкеты в шутку,так же не может быть,ну прям столько шмар в одном месте.