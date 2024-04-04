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Манипулятор с прицепом ищет мужика: как знакомятся девушки в сети

Манипулятор с прицепом ищет мужика: как знакомятся девушки в сети

Автор:
04 апреля 2024 16:53
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   анкета   женщина   запросы   знакомства   отношения   
934
16

Молодые, дерзкие, самоуверенные - это пост про тех, кто ищет свою любовь (и не только) на просторах всевозможных специальных приложений и социальных сетей. С кем бы из них вы познакомились?

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Метки: Девушка   Юмор   анкета   женщина   запросы   знакомства   отношения   
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8  комментариев
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11k
Дмитрий Полчаса назад
Просветите! Что такое ТГ, да ещё и премиум?
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KotSkripaley Минуту назад
Бабшеринг дешевле и разнообразнее получится, чем содержать одну шкуру...
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Robin Hood 3 минуты назад
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Александр 12 минут назад
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Том Сойер 15 минут назад
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1020 постов (1067 в горячем)

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