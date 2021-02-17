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Столкнул с обрыва ради страховки: в Турции арестовали мужчину, убившего беременную жену

Столкнул с обрыва ради страховки: в Турции арестовали мужчину, убившего беременную жену (5 фото)

Автор:
17 февраля 2021 13:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Турция   муж и жена   несчастный случай   опасный отдых   страховка   убийство   
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40-летний житель Турции Хакан Айсал был арестован за убийство своей 32-летней жены Семры Айсал и их будущего ребенка. Убийство произошло в июне 2018 года в Долине бабочек в городе Мугла, куда пара отправилась в отпуск. Прокуратура утверждает, что мужчина спланировал убийство, предварительно оформив личную страховку от несчастного случая на имя жены.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Турция   муж и жена   несчастный случай   опасный отдых   страховка   убийство   
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26k
Acu900 54 минуты назад
Все доказательства косвенные. Прямых улик нет. Нет ни камер ни свидетелей. Следов насилия тоже нет. В правовом государстве это еще не достаточно для осуждения по такой серьезной статье как "умышленное убийство". Хотя это Турция, там долго разбираться не будут, приговорят сразу к смертной казни и через пару дней после приговора повесят. На Нетфликс есть фильм на эту тему , "чудо в камере номер 7" называется, стоит посмотреть...
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79
Племянник Путина 14 минут назад
на Каху похож ))
а по делу, если нет улик или свидетелей, как он её столкнул, то всё остальное это косвенные улики.
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34k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Ну хз, пока не доказана его вина - он не убийца. ДА и сумма, не такая уж и огромная, чтоб мочить жену и будущего ребёнка. Ладно, жену, она могла и заколебать сильно, но убить ребёнка.. тут нужен особый склад ума и психологии чтоб на такое решиться. В общем, нет ничего криминального в том чтоб страховать кого-то от несчастных случаев, особенно при поездах в другие страны.
Думаю, следствию надо просто изучить финансовые аспекты жизни семьи, не было ли крупных долгов, карточных проигрышей, кредитов, предложений выгодно вложиться в стартап.. И если ничего такого нету, то и обвинять человека нельзя, вдруг он реально любящий семьянин который самым трагическим потерял семью, а ему такие предъявы выкатывают.
"Лучше оправдать виновного, чем осудить невинного"
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14
Sergey Mikula 49 минут назад
Мда, я не настолько крут, как этот мужик. Но при такой красавице жене, я сам бы спрыгнул со скалы не дожидаясь её беременности.
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3k
Димка Смола/67 Час назад
МудАК он ! Мир сошел с ума, представь себе на одной чаше весов семья, жена, ребенок, потом внуки............... а на другой чаше ёпанные бумажки... Смерть ему слишком легкое наказание, это конечно в том случае если он виновен, так как страховые тоже имеют связи с полицией и дать взятку что бы не выплачивать возмещение это норма.
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70k
Смешная собачка. Час назад
Я как то жену столкнул по молодости с кровати..
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1k
lekha-fil Смешная собачка. 40 минут назад
Зачет. Есть куда расти.
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