Столкнул с обрыва ради страховки: в Турции арестовали мужчину, убившего беременную жену

40-летний житель Турции Хакан Айсал был арестован за убийство своей 32-летней жены Семры Айсал и их будущего ребенка. Убийство произошло в июне 2018 года в Долине бабочек в городе Мугла, куда пара отправилась в отпуск. Прокуратура утверждает, что мужчина спланировал убийство, предварительно оформив личную страховку от несчастного случая на имя жены.
В Сеть попали фотографии, на которых убийца позирует рядом с жертвой. Романтические снимки были сделаны на вершине утеса за несколько минут до того, как мужчина столкнул женщину вниз. Семра и ребенок (она находилась на седьмом месяце беременности) погибли мгновенно.
Поначалу Хакан Айсал изображал безутешного вдовца и дело рассматривалось как несчастный случай, но следствие продолжало свою работу и пришло к выводу, что это на самом деле было запланированное убийство.
Поначалу Хакан Айсал изображал безутешного вдовца и дело рассматривалось как несчастный случай, но следствие продолжало свою работу и пришло к выводу, что это на самом деле было запланированное убийство.
В обвинительном заключении, подготовленном по делу об умышленном убийстве, говорится, что мужчина спланировал убийство своей жены, сначала оформив от ее имени личную страховку от несчастных случаев с гарантией в 400 000 турецких лир (4 млн 200 тыс. руб.), где единственным бенефициаром был он сам.
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Прокуратура утверждает, что единственная причина, по которой пара просидела на вершине утеса три часа, заключалась в том, что убийца ждал, пока вокруг точно не будет ни одного свидетеля. Как только он понял, что они одни, он осуществил задуманное.
В обвинительном заключении отмечается также, что Айсал потребовал страховую выплату некоторое время спустя после "несчастного случая", но она была отклонена из-за того, что расследование еще не закончилось.
Мужчина по-прежнему отрицает свою причастность к смерти жены. По поводу страховки он рассказал следующее: "Я увлекаюсь экстремальными видами спорта с 2014 года - парашютный спорт, банджи-джампинг, рафтинг. Вот почему у меня было страхование жизни еще до свадьбы". Кода его спросили, почему в страховке от несчастного случая на имя Семры наследником указан он, Айсал ответил, что документы оформляли в банке, а он не особенно в них вникал, просто принес жене на подпись. "Я и не знал, что там есть такой пункт", - заявил он.
Хасан отрицает свою ответственность за смерть жены. Он утверждает, что они хорошо проводили время, отдыхали, фотографировались. Жена положила телефон в сумку, а спустя некоторое время попросила достать его и передать ей. Он поднялся и пошел к сумке - и тут услышал крики жены позади. Повернулся - а ее нет. "Я не сталкивал жену с обрыва", - уверяет подозреваемый.
Следствие продолжается.
Хасан отрицает свою ответственность за смерть жены. Он утверждает, что они хорошо проводили время, отдыхали, фотографировались. Жена положила телефон в сумку, а спустя некоторое время попросила достать его и передать ей. Он поднялся и пошел к сумке - и тут услышал крики жены позади. Повернулся - а ее нет. "Я не сталкивал жену с обрыва", - уверяет подозреваемый.
Следствие продолжается.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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а по делу, если нет улик или свидетелей, как он её столкнул, то всё остальное это косвенные улики.
Думаю, следствию надо просто изучить финансовые аспекты жизни семьи, не было ли крупных долгов, карточных проигрышей, кредитов, предложений выгодно вложиться в стартап.. И если ничего такого нету, то и обвинять человека нельзя, вдруг он реально любящий семьянин который самым трагическим потерял семью, а ему такие предъявы выкатывают.
"Лучше оправдать виновного, чем осудить невинного"