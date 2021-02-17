Столкнул с обрыва ради страховки: в Турции арестовали мужчину, убившего беременную жену

Мужчина по-прежнему отрицает свою причастность к смерти жены. По поводу страховки он рассказал следующее: "Я увлекаюсь экстремальными видами спорта с 2014 года - парашютный спорт, банджи-джампинг, рафтинг. Вот почему у меня было страхование жизни еще до свадьбы". Кода его спросили, почему в страховке от несчастного случая на имя Семры наследником указан он, Айсал ответил, что документы оформляли в банке, а он не особенно в них вникал, просто принес жене на подпись. "Я и не знал, что там есть такой пункт", - заявил он.



Хасан отрицает свою ответственность за смерть жены. Он утверждает, что они хорошо проводили время, отдыхали, фотографировались. Жена положила телефон в сумку, а спустя некоторое время попросила достать его и передать ей. Он поднялся и пошел к сумке - и тут услышал крики жены позади. Повернулся - а ее нет. "Я не сталкивал жену с обрыва", - уверяет подозреваемый.



Следствие продолжается.