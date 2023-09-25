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Российскую феминистку, которая боролась с домашним насилием, убил в Турции её жених

Российскую феминистку, которая боролась с домашним насилием, убил в Турции её жених

Автор:
25 сентября 2023 14:32
Сообщество : Криминал
Метки: Анастасия Емельянова   Турция   жених   права женщин   убийство   феминистка   
2515
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А ещё пару недель назад она говорила, что нашла «самого заботливого зайчика».

Анастасия Емельянова была борцом за права женщин и автором YouTube-канала «Феминистки поясняют». Продвигала идеи о равноправии, сильных, независимых женщинах и домашнем насилии.

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Недавно она познакомилась со студентом из Сирии. В своих соцсетях 32-летняя женщина называла его «самым заботливым зайчиком», который «отдал ей зарплату».

Молодого человека Анастасия всячески нахваливала:

И делилась планами:

Емельянова жила в Турции - переехала туда в прошлом году, там и познакомилась со своим парнем. А с 20 сентября перестала выходить на связь. Её тело обнаружили через несколько дней, с признаками насильственной смерти.

Мы искали её последние два дня. Полиция не хотела принимать заявление еще вчера. Настю нашли. Она убита, - сообщила подруга девушки.

Главный подозреваемый - тот самый «заботливый зайчик», он уже задержан. Его мотивы пока неизвестны.

Источник:

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Метки: Анастасия Емельянова   Турция   жених   права женщин   убийство   феминистка   
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36  комментариев
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1k
Провокатор 59 минут назад
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3k
Daimos 3 минуты назад
Защита прав женщин в России?
А на что в России женщина не имеет права, на что есть право у мужика?
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Anners 3 минуты назад
Ну, сама на себя и накликала.
О чем пела, на то и налетела.
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30k
Григорий 5 минут назад
Я верно разлядел, что у нее черный пояс по м.инету?
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34k
koleos72 6 минут назад
Каждой феминистке по зайчику, каждому фемирасту по зайцу!
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448
Человек Наблюдающий 7 минут назад
За что боролись, на то и напоролись....
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12k
Krapiv 7 минут назад
глядя на ее фото, стихотворение вспомнилось:
"Ошейник плетёный На шее надет.
Собака не наша. Такой у нас нет!"
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32k
Slonyash 10 минут назад
Ну что тут скажешь... Лучше промолчу...
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30k
Юрьевич 13 минут назад
Интересно... Боролась за права женщин в РФ (кто б мог подумать что у женщин тут прав нет), нашла в инете себе сирийского "зайчика" в Турции, уехала туда выйти за него замуж и была там прибита...
Каких только чудес в природе не бывает...
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27k
Matrosskin 14 минут назад
А что женщина не человек что ли ? Так же имеет полное право быть убитой. За что боролось...
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32k
MatveiVainrub 15 минут назад
Походу кострюлеголовая
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22k
Виталий Касандров 18 минут назад
Хрен с законном но как рыбацкая палатка может спасти от домашнего насилия?
Типа если довы.бывалась бери палатку и спи в ней ?
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356
Сергей 19 минут назад
Да что у нее на плакате написано?!
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7k
Slowly 23 минуты назад
А чё, у женщин не прав в РФ? И чё она там боролась за них в Турции? Уже давно известно, что феминизм - это диагноз маргинальных зажравшихся полупокеров, но нет! Социум не перестаёт создавать благоприятную среду для появления вот таких... новодворских.
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470
Konstantin Lebedev Полчаса назад
Ну, если феминистка, тогда не "борец", а "борцовка"!
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3k
Хачик Полчаса назад
А говорят, что феминистка...
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5k
driver71 36 минут назад
Всегда удивляло, почему феминистки такие стремные, страшные и тупые. Может есть какая-то связь?
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354
Ирина Петрова driver71 Полчаса назад
А зачем симпатичной и адекватной женщине это юродство маргинальных извращенок?
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5k
Дмитрий ! 38 минут назад
Рей на минималках.
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7k
Pravednik84 40 минут назад
Ну и какая же она русская?
Там же жовтным по блакитному указана её политическая ориентация. Спорим, её нашли в окровавленных трусах (у них это модно)?
Ну и псевдоним Бафомет'ка очень хорошо сочетается с жовто-блакитными сердечками, а так же андрогинность бафомета сочетается с социальными предпочтениями.
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20k
speaktr-st 41 минуту назад
Все чего не делают эти психи, всё у них идёт наперекосяк.
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6k
Alex 45 минут назад
Типичная судьба феминистки.
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