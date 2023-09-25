Российскую феминистку, которая боролась с домашним насилием, убил в Турции её жених

А ещё пару недель назад она говорила, что нашла «самого заботливого зайчика».
Анастасия Емельянова была борцом за права женщин и автором YouTube-канала «Феминистки поясняют». Продвигала идеи о равноправии, сильных, независимых женщинах и домашнем насилии.
Недавно она познакомилась со студентом из Сирии. В своих соцсетях 32-летняя женщина называла его «самым заботливым зайчиком», который «отдал ей зарплату».
Молодого человека Анастасия всячески нахваливала:
И делилась планами:
Емельянова жила в Турции - переехала туда в прошлом году, там и познакомилась со своим парнем. А с 20 сентября перестала выходить на связь. Её тело обнаружили через несколько дней, с признаками насильственной смерти.
Мы искали её последние два дня. Полиция не хотела принимать заявление еще вчера. Настю нашли. Она убита, - сообщила подруга девушки.
Главный подозреваемый - тот самый «заботливый зайчик», он уже задержан. Его мотивы пока неизвестны.
Источник:
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А на что в России женщина не имеет права, на что есть право у мужика?
О чем пела, на то и налетела.
"Ошейник плетёный На шее надет.
Собака не наша. Такой у нас нет!"
Каких только чудес в природе не бывает...
Типа если довы.бывалась бери палатку и спи в ней ?
Там же жовтным по блакитному указана её политическая ориентация. Спорим, её нашли в окровавленных трусах (у них это модно)?
Ну и псевдоним Бафомет'ка очень хорошо сочетается с жовто-блакитными сердечками, а так же андрогинность бафомета сочетается с социальными предпочтениями.