Российскую феминистку, которая боролась с домашним насилием, убил в Турции её жених

Емельянова жила в Турции - переехала туда в прошлом году, там и познакомилась со своим парнем. А с 20 сентября перестала выходить на связь. Её тело обнаружили через несколько дней, с признаками насильственной смерти.

Мы искали её последние два дня. Полиция не хотела принимать заявление еще вчера. Настю нашли. Она убита, - сообщила подруга девушки.