За убийство бездомного котика в Турции живодёра приговорили к рекордному тюремному сроку

По делу Келоглана состоялось повторное заседание. Мужчину приговорили к двум с половиной годам условного срока, также запретив выезд из страны. На суде мужчина заявил, что у него случился нервный срыв.

Я повторяю свои предыдущие показания. Я не криминальная машина. Из-за мгновенного психологического срыва, который у меня был, в состоянии гнева и безумия, я совершил ошибку, которую не забуду всю свою жизнь. Однако после того, как обо мне было принято решение после инцидента, я при каждом удобном случае покупал корм в горных и сельских районах и кормил животных, — приводит телеканал NTV слова обвиняемого.