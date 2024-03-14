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За убийство бездомного котика в Турции живодёра приговорили к рекордному тюремному сроку

За убийство бездомного котика в Турции живодёра приговорили к рекордному тюремному сроку

Автор:
14 марта 2024 19:06
Сообщество : Животные
Метки: Суд   Турция   жестокость   животные   приговор   убийство   убийство животных   
1566
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Сначала суд назначил убийце пушистого 1,5 года условного срока, но потом изменил своё решение из-за общественного резонанса.

В Стамбуле разразился скандал из-за смерти бездомного кота по кличке Эрос. По данным местных СМИ, котик обитал в жилом комплексе. Он был всеобщим любимчиком, его подкармливали и любили. 1 января котика обнаружили мёртвым. Его убил местный житель Ибрагим Келоглан. Он запинал котика до смерти и оставил во дворе жилого комплекса. Когда люди нашли мёртвого любимца, они тут же посмотрели записи с камер и вычислили убийцу.

Живодёра задержали. Эта история разлетелась по социальным сетям и набрала более миллиона реакций. Суд над мужчиной состоялся. Сначала живодёра приговорили к полутора годам тюремного заключения, но вскоре реальный срок заменили условным. Это настолько взбесило общественность, что люди стали выходить на митинги.

По делу Келоглана состоялось повторное заседание. Мужчину приговорили к двум с половиной годам условного срока, также запретив выезд из страны. На суде мужчина заявил, что у него случился нервный срыв.

Я повторяю свои предыдущие показания. Я не криминальная машина. Из-за мгновенного психологического срыва, который у меня был, в состоянии гнева и безумия, я совершил ошибку, которую не забуду всю свою жизнь. Однако после того, как обо мне было принято решение после инцидента, я при каждом удобном случае покупал корм в горных и сельских районах и кормил животных, — приводит телеканал NTV слова обвиняемого.

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Метки: Суд   Турция   жестокость   животные   приговор   убийство   убийство животных   
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15  комментариев
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6k
Lexx 2 часа назад
Выместил свою злобу на беззащитной животине. Такие не могут раскаиваться, априори. Его если даже самого отпинать до полусмерти, до него всё ровно ничего не дойдёт. Человек-говно с гнилой душонкой.
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2k
integral11 2 минуты назад
Сука! Пей бром, если ты козел тупой!
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3k
Александр Долматов 9 минут назад
Нервный срыв... Сегодня ему кот под руку попался, а завтра во время нервного срыва он старушку или ребёнка угандошит.
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6k
Wadim 14 минут назад
Приговор надо поменять "от3.14здить уё.бка жителями этого жилого комплекса до смерти"
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5k
Евгений 16 минут назад
А у нас проводница убила кота и ничего, работает дальше
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5k
Александр 19 минут назад
А в следующий раз рядом будет беспомощьный старик или не дай Бог ребенок... и будет нервный срыв...
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14k
Григорий Бабкин 42 минуты назад
Что интересно. Турки, как и любые чурбаны, народец - говно. Злобные, хитрожопые, жестокие. Человека зарезать - как два пальца обосцать. Но вот к котикам у них совершенно какое-то "родственное", что-ли отношение. Даже бездомных повсеместно подкармливают и не обижают. Я совершенно не знаком с традициями Турции. Просто очень много где про это пишут. Может какие поверья у них?
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31k
Axel Час назад
Тварь поганая. В чем котик виноват. Уничтожить ублюдка однозначно. Можно потом на органы. Это не человек
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20k
Robin Hood Час назад
На кол педераста!
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376
ivandike Час назад
Так же запинать до смерти эту мразь, котик даже ведь не знал за что, как же жалко
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141k
parallax Час назад
За убийство беззащитного и доверчивого людям существа, надо давать не условку, а реальный срок.
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8k
Alex 2 часа назад
Я бы на кол посадил урода
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Е/б*н*у/т*ых хватает по всему миру: у нас проводницу с гамном смешали... .
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5k
Горожанин 2 часа назад
В итоге два с половиной года условного срока... Мало. Мало дали! Можно сказать ничего.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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