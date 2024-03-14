За убийство бездомного котика в Турции живодёра приговорили к рекордному тюремному сроку

Сначала суд назначил убийце пушистого 1,5 года условного срока, но потом изменил своё решение из-за общественного резонанса.
В Стамбуле разразился скандал из-за смерти бездомного кота по кличке Эрос. По данным местных СМИ, котик обитал в жилом комплексе. Он был всеобщим любимчиком, его подкармливали и любили. 1 января котика обнаружили мёртвым. Его убил местный житель Ибрагим Келоглан. Он запинал котика до смерти и оставил во дворе жилого комплекса. Когда люди нашли мёртвого любимца, они тут же посмотрели записи с камер и вычислили убийцу.
Живодёра задержали. Эта история разлетелась по социальным сетям и набрала более миллиона реакций. Суд над мужчиной состоялся. Сначала живодёра приговорили к полутора годам тюремного заключения, но вскоре реальный срок заменили условным. Это настолько взбесило общественность, что люди стали выходить на митинги.
По делу Келоглана состоялось повторное заседание. Мужчину приговорили к двум с половиной годам условного срока, также запретив выезд из страны. На суде мужчина заявил, что у него случился нервный срыв.
Я повторяю свои предыдущие показания. Я не криминальная машина. Из-за мгновенного психологического срыва, который у меня был, в состоянии гнева и безумия, я совершил ошибку, которую не забуду всю свою жизнь. Однако после того, как обо мне было принято решение после инцидента, я при каждом удобном случае покупал корм в горных и сельских районах и кормил животных, — приводит телеканал NTV слова обвиняемого.
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