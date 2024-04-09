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14 партнёров за всю жизнь – много? Исследователи назвали самые развратные страны

14 партнёров за всю жизнь – много? Исследователи назвали самые развратные страны

Автор:
09 апреля 2024 08:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   исследователи   люди   отношения   партнеры   самые развратные страны   фото   
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Россия – совершенно отсталая страна, всего лишь в третьем десятке рейтинга "самых развратных стран". А на первом месте оказалась Турция (хотя казалось бы).

Вообще мы не любим писать про всякий там сексуальный туризм и т.п., хотя и в этом плане имидж той или иной страны влияет на интерес к ней путешественников.

Исследовательская платформа World Population Review несколько лет проводила опросы в разных странах и выкатила результаты исследования, определившего "самые сексуально раскрепощенные страны мира" (ну название подобрали максимально политкорректное, конечно).

В ходе исследования у жителей стран спрашивали, сколько у них было партнёров. Оказалось, что у среднего жителя Турции – более 14 партнёров. Далее идут Австралия и Новая Зеландия – там респонденты "отчитались" о 13 партнёрах за всю свою жизнь (и вряд ли это спрашивали стариков).

Забавно, что с тем же показателем в 13 партнёров своё место в топе заняла Исландия. Вообще население этой страны – менее 400 тысяч человек.

Это страна, в которой придумали специальное мобильное приложение, чтобы можно было проверить при знакомстве, не являетесь ли вы родственниками. Тем не менее, вот такая активность...

Впрочем, совсем немного ниже показатели соседних (ну почти соседних, конечно) Норвегии и Финляндии – там у граждан в среднем насчитали 12 партнёров за их жизнь. Тем же показателем может похвастаться только ЮАР.

Чуть-чуть тут уступает ещё одна северная страна - Швеция. Зато её жители в одной "силовой категории" с южными итальянцами и швейцарцами, которые похвастались наличием 11 партнёров на каждого человека (в среднем, напомним). Это вот был топ-10.

Интересно, что, к примеру, имидж "горячих бразильцев" и "прошаренных в сексе французов" не очень подтверждается.

Они не попали в топ-10 "самых развратных стран", как и жители Франции, опять же, несмотря на определённый имидж самих французов. Эти страны даже оказались ниже, чем США, граждане которых "похвастались" в среднем ровно 10 партнёрами за свою жизнь.

Что же в России? Исследователи выяснили, что у нас на одного человека приходится в среднем всего 9 партнёров. За всю жизнь. Много это или мало? Как говорится, всё познаётся в сравнении – вот и сравнивайте.

Кстати, в самом конце списка "плетётся" Индия. Говорят, в стране Камасутры помехой сексуальной активности является кастовость общества.

Хотя там внутри любой касты людей в любом случае больше, чем во всей Исландии. Но причины именно такой статистики – это уже другая тема.

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Метки: в мире   исследователи   люди   отношения   партнеры   самые развратные страны   фото   
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Владимир 8 минут назад
Есть ложь, есть наглая ложь, и есть статистика.
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390
DuckTales 10 минут назад
Должно быть ровно столько, сколько хочется
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146
Abloy_Vlg Полчаса назад
Простите, а о чем пост?
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63k
Олег Полчаса назад
Это за всю жизнь? Бывало в молодости что я такую статистику за месяц портил......
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10k
vasilykopkov 42 минуты назад
14 партнёров у турок? В мусульманской стране? Да не смешите.
Турки просто приврать любят.
Женщине до брака нельзя. Проституция под запретом, кого они там пялить могут?
Друг друга, разве что.
Или под "партнёрами" подразумевают овец, осликов и т.п.
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96
Винокуров vasilykopkov Полчаса назад
поживите в турции хотябы с месяцок, и в поймете что страна довольно таки светская. Да много очень красивых мечетей, по часам мулла поет молитвы, но это совершенно не значит что все в турции поголовно ходят в паранже и соблюдают все заветы корана и законы шариата.
Так что вполне допускаю выводы аффтара поста.
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390
DuckTales vasilykopkov 9 минут назад
Туристок, при том запросто
, некоторые туда ради этого и едут.
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2328 постов (2284 в горячем)

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