14 партнёров за всю жизнь – много? Исследователи назвали самые развратные страны

Россия – совершенно отсталая страна, всего лишь в третьем десятке рейтинга "самых развратных стран". А на первом месте оказалась Турция (хотя казалось бы).
Вообще мы не любим писать про всякий там сексуальный туризм и т.п., хотя и в этом плане имидж той или иной страны влияет на интерес к ней путешественников.
Исследовательская платформа World Population Review несколько лет проводила опросы в разных странах и выкатила результаты исследования, определившего "самые сексуально раскрепощенные страны мира" (ну название подобрали максимально политкорректное, конечно).
В ходе исследования у жителей стран спрашивали, сколько у них было партнёров. Оказалось, что у среднего жителя Турции – более 14 партнёров. Далее идут Австралия и Новая Зеландия – там респонденты "отчитались" о 13 партнёрах за всю свою жизнь (и вряд ли это спрашивали стариков).
Забавно, что с тем же показателем в 13 партнёров своё место в топе заняла Исландия. Вообще население этой страны – менее 400 тысяч человек.
Это страна, в которой придумали специальное мобильное приложение, чтобы можно было проверить при знакомстве, не являетесь ли вы родственниками. Тем не менее, вот такая активность...
Впрочем, совсем немного ниже показатели соседних (ну почти соседних, конечно) Норвегии и Финляндии – там у граждан в среднем насчитали 12 партнёров за их жизнь. Тем же показателем может похвастаться только ЮАР.
Чуть-чуть тут уступает ещё одна северная страна - Швеция. Зато её жители в одной "силовой категории" с южными итальянцами и швейцарцами, которые похвастались наличием 11 партнёров на каждого человека (в среднем, напомним). Это вот был топ-10.
Интересно, что, к примеру, имидж "горячих бразильцев" и "прошаренных в сексе французов" не очень подтверждается.
Они не попали в топ-10 "самых развратных стран", как и жители Франции, опять же, несмотря на определённый имидж самих французов. Эти страны даже оказались ниже, чем США, граждане которых "похвастались" в среднем ровно 10 партнёрами за свою жизнь.
Что же в России? Исследователи выяснили, что у нас на одного человека приходится в среднем всего 9 партнёров. За всю жизнь. Много это или мало? Как говорится, всё познаётся в сравнении – вот и сравнивайте.
Кстати, в самом конце списка "плетётся" Индия. Говорят, в стране Камасутры помехой сексуальной активности является кастовость общества.
Хотя там внутри любой касты людей в любом случае больше, чем во всей Исландии. Но причины именно такой статистики – это уже другая тема.
Источник:
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Турки просто приврать любят.
Женщине до брака нельзя. Проституция под запретом, кого они там пялить могут?
Друг друга, разве что.
Или под "партнёрами" подразумевают овец, осликов и т.п.
Так что вполне допускаю выводы аффтара поста.
Так что всё сходиться)
И с туркам много общаюсь. Страна действительно повернулась к Западу со времен Ататюрка. Но, к стати, сейчас фундаменталисты поднимают голову и началось закручивание мусульманских гаек.
Еще раз повторю - мужчине до брака можно. Но с кем? Девушке нельзя, и этот запрет соблюдается. Не-девушку за муж не возьмут.
Именно поэтому на курортах турецкие аниматоры е*ут все, что движется (иностранок естественно). Однако сколько таких аниматоров по сравнению с населением всей страны? Поэтому не верю.
Или опрос проводился исключительно среди таких "аниматоров" или это брехня. Просто "мужчине-джигиту" очень стыдно сказать, что он трахал только жену (ну, двух жен).
А в Европе такого стыда нет, поэтому скорее всего отвечают правдиво...