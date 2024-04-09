14 партнёров за всю жизнь – много? Исследователи назвали самые развратные страны

Вообще мы не любим писать про всякий там сексуальный туризм и т.п., хотя и в этом плане имидж той или иной страны влияет на интерес к ней путешественников.

Исследовательская платформа World Population Review несколько лет проводила опросы в разных странах и выкатила результаты исследования, определившего "самые сексуально раскрепощенные страны мира" (ну название подобрали максимально политкорректное, конечно).

В ходе исследования у жителей стран спрашивали, сколько у них было партнёров. Оказалось, что у среднего жителя Турции – более 14 партнёров. Далее идут Австралия и Новая Зеландия – там респонденты "отчитались" о 13 партнёрах за всю свою жизнь (и вряд ли это спрашивали стариков).

Забавно, что с тем же показателем в 13 партнёров своё место в топе заняла Исландия. Вообще население этой страны – менее 400 тысяч человек.