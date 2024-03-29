В Китае одна семья 23 раза женилась друг на друге

А все потому что местные власти решили сделать грамотное переселение жителей из ветхого жилья в рамках реставрации поселка. И правление города Лишуй выдавала одну 40-ка метровую квартиру на семью, если у той нет другой собственности.

Главное, чтобы это была отдельная семья и успеть подать заявку до 10 апреля.