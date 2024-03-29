В Китае одна семья 23 раза женилась друг на друге

Сначала мужчина из провинции Чжэцзян развелся, чтобы жениться на своей невестке, затем бросил невестку ради второй невестки. Потом взял в жены двоюродную сестру. Что там за Санта-Барбара у них в Чжэцзяне такая?!
Это не потому что у него в деревне никакая другая семья не живет. В семье Пан из 11 человек не женились ни на ком, кроме друг друга, а всего за две недели разводились и женились 23 раза!
Что за ужас там творился?
А все потому что местные власти решили сделать грамотное переселение жителей из ветхого жилья в рамках реставрации поселка. И правление города Лишуй выдавала одну 40-ка метровую квартиру на семью, если у той нет другой собственности.
Главное, чтобы это была отдельная семья и успеть подать заявку до 10 апреля.
Власти думали, что ограниченное время подачи заявки защитит их попыток мошенничества, но хитрых китайцев так не сломить.
Сложная семейная схема
Семья в спешном порядке начала создавать отдельные мини-семьи внутри одной большой семьи. Создавать, регистрироваться как житель деревни, а затем разводиться и жениться заново.
Переженились все, кто только мог! Братья на кузинах, мужья на сестрах своей жены. Потрясающая сплоченность, им удалось уговорить всю семью принять участие в афере и даже разводиться со своими супругами.
Вот это криминальное единение!
Жадность сгубила
Офис, отвечающий за проект реконструкции, внезапно обнаружил, что жилья-то у него не хватает, хотя изначально рассчитывали, сколько людей придется расселить, сможет ли администрация Лишуй понести такие затраты.
В поисках вариантов уплотнения и сокращения расходов администратор и заметил, что один мужчина был участником сразу нескольких семей. И сразу же обратился в полицию.
А ведь если бы не делали 23 брака, а ограничились 2-3 квартирами сверх обещанной нормы, все бы прокатило. Например, просто поженились бы между кузенами фиктивно, без повторных разводов.
Полиция сразу же арестовала все 11 аферистов, но в итоге за решеткой остались только 4 самых активных участников фиктивных браков. Остальных отпустили под залог дожидаться решения суда. Потому что, внезапно, брачного закона она не нарушили. Их вина в том, что они просто подавали заявления
Старший из семьи Пан заявил, что не думает, что делал что-то незаконное.
«Они сказали, семейным парам, мы подали заявление на каждую пару. Все было по закону, разве незаконно хотеть получить больше компенсации?».
Вот такая простота хуже воровства, зато всех в Китае они знатно позабавили. Даешь комедию положений в китайском стиле. Скорее всего отделаются штрафом.
Кстати, как вам китайские фильмы? Пока у меня в списке нет особо сильных кроме тех, что в сотрудничестве с иностранными студиями. Слишком уж китайцы ориентированы на внутренний рынок, нет универсального умения рассказать историю.
Источник:
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