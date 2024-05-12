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Обыкновенный уж: самая адекватная змея, которую не стоит бояться вообще

Обыкновенный уж: самая адекватная змея, которую не стоит бояться вообще

Автор:
12 мая 2024 09:11
Сообщество : Животные
Метки: животные   змея   природа   уж   факты   фото   
1138
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Люди часто принимают ужей нестандартной расцветки за гадюк и каких-то других страшно ядовитых змей (которые, кстати, у нас не водятся). Стараются поскорее расправиться с беззащитной рептилией. Не надо так! Змеи полезны все без исключения, а ужи так тем более — они наши верные помощники и защитники.

Обыкновенный уж — самый типичный, широко распространённый и при этом безопасный представитель рептильной фауны не только России, но и почти всей Европы, Восточной и Центральной Азии. Отличить от всех остальных чешуйчатых его довольно просто: ярко-оранжевые пятнышки на щечках, чёрная окраска тушки — все эти приметы мы знаем с детства. Однако нередко встречаются полностью чёрные ужи-меланисты, совсем светлые альбиносы и даже серо-пятнистые особи без опознавательных пятен вообще. Их-то и принимают за ядовитых гадов!

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Отличить такого необычного ужа можно по двум критериям: форма головы и глаза. В отличие от опасных гюрз и условно опасных гадюк, форма ужиной головы овальная, а не треугольная. Глаза добрые и спокойные. А ещё зрачок в них круглый, а не вертикальный, как у кошек.

Сами змеи к человеческому соседству относятся лояльно, чем на протяжении многих лет пользовались люди. И сейчас пользуются, просто уже неблагодарно. Раньше в некоторых культурах ужи считались чуть ли не священным животным. Их специально селили в домах и выделяли им свой уголок — как кошкам или собакам. Первопричина такой заботы проста: рептилии отлично справлялись со всеми вредителями и требовали взамен минимум заботы. Сегодня такие питомцы живут разве что в специально оборудованном террариуме, да и то, всю пользу от ужа в дикой природе понимают лишь единицы.

На самом же деле без этих чешуйчатых супергероев сразу развалятся все экосистемы мелких прудов и речушек, а вас атакуют полчища мышей и жаб. Ужи — как золотая серединка пищевой цепи: они поедают всех, что мельче и проворнее, но сами становятся добычей для крупных хищных птиц и некоторых зверей. И заметьте: такую важную нишу рептилии смогли занять без яда и без каких-то там нокаутирующих силовых приёмов и сверхспособностей! Но как тогда?

Всё просто, ужи — очень выносливые приспособленцы. Не зря почти половина из всех известных науке змей относится к семейству ужеобразных! Эти рептилии могут достаточно долго переносить плохие условия окружающей среды, питаться чем получится и оставаться вполне бодрыми. К примеру, в одном не самом гуманном эксперименте ужика не кормили вообще ничем почти целый год. И что вы думаете? После завершения опытов змей прекрасно покушал и спокойно переварил всё съеденное!

При этом сами змеи становиться чьей-то добычей не торопятся. Если хищник рискнёт устроить ужин из ужа, его ждёт профессиональный перфоманс. Сначала рептилия покажет предсмертные конвульсии, перевернется вверх пузом и даже высунет язык для правдоподобности. Если это не сработает, в ход пойдет зловонная жидкость сами знаете откуда. Говорят, она воняет чесноком и очень плохо отмывается.

Но если вдруг не сработает, у ужей есть ещё один козырь. Они притворяются коброй! Змей раздувает щёки, шею, встаёт в позу, злобно шипит и даже делает выпады. Вроде логично — прикинуться злобной ядовитой змеёй. Но! На всём ареале ужа никаких кобр сейчас и в помине нет! Жили они там раньше, но на сегодня все давно уже вымерли. А привычка, видимо, осталась и вполне работает.

Приспосабливаться рептилии умеют и в вопросах размножения. Со спариванием у них всё просто, а вот с откладкой яиц могут быть проблемки: найти подходящую кучу гниющей листвы не так-то просто. Поэтому змеемамы кооперируются и производят потомство совместно. Говорят, однажды нашли кладку с целой тысячей яиц! При том, что одна ужиха может отложить максимум 16-20 яиц, такое количество очень впечатляет!

Через 8 неделек, примерно в начале осени, из кучи яиц появится не меньшая куча змеят. Шороху они не наводят — мелочь старается как можно больше кушать и поскорее найти место для спячки. Зима близко, так что чем раньше они это сделают, тем больше шансов на выживание. Зрелости они достигнут годам к трём, но доживут до этого возраста лишь единицы. Будем надеяться, что после этой статьи шансы на выживание ужей повысятся — ведь теперь вы в курсе, что они наши верные помощники!

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Метки: животные   змея   природа   уж   факты   фото   
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11k
Билли 17 минут назад
Мой дед в 70-х годах на рыбалку ходил в одно и то же место и к нему всегда один и тот же уж приползал и находился у его ног в ожидании угощениея мелкой плотвой
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4k
Барсук Полминуты назад
Иногда, пытаясь напугать врага, ужик может "раздуть уши", пытаясь "закосить" под ядовитую змею. Форма головы становится не совсем овальная. Зрачок, конечно, остается овальным, но кто ж в такие моменты в глаза заглядывает

Ссылка www.youtube.com
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Parizhanka
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