Обыкновенный уж: самая адекватная змея, которую не стоит бояться вообще

Через 8 неделек, примерно в начале осени, из кучи яиц появится не меньшая куча змеят. Шороху они не наводят — мелочь старается как можно больше кушать и поскорее найти место для спячки. Зима близко, так что чем раньше они это сделают, тем больше шансов на выживание. Зрелости они достигнут годам к трём, но доживут до этого возраста лишь единицы. Будем надеяться, что после этой статьи шансы на выживание ужей повысятся — ведь теперь вы в курсе, что они наши верные помощники!