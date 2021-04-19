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15 дизайнеров, у которых фантазия разгулялась не на шутку

15 дизайнеров, у которых фантазия разгулялась не на шутку (16 фото)

Автор:
19 апреля 2021 23:20
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Не на шутку   Примеры   Разыгралась   воображение   дизайнеры   необычное   фантазия   
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Для того, чтобы создать что-то интересное и необычное, художники ждут вдохновения. И, когда оно наконец приходит, многие из них дают слишком большую волю своему воображению. В этом посте вы увидите примеры, ну очень креативного мышления!

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Метки: Не на шутку   Примеры   Разыгралась   воображение   дизайнеры   необычное   фантазия   
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1k
denis karablev 3 часа назад
https://www.1stdibs.com/furniture/seating/sofas/lawless-sofa-evan-fay/id-f_13471622/https://www.1stdibs.com/furniture/seating/sofas/lawless-sofa-evan-fay/id-f_13471622/
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13k
Роман 44 минуты назад
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2k
SNZV 2 часа назад
Почему непонятная вещь? Жоп@ с руками или руки из Ж.. автопортрет наверно )
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2k
Иван Алексеев 2 часа назад
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Alexei Fil 2 часа назад
Так это концептуальная фигня. Кто хочет, тот и оттягивается. В общем не для всех.
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