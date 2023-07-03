В Коми нефтесодержащая жидкость вылилась в реку

FISHKINET
Представлен первый российский электромотоцикл (4 фото) Представлен первый российский электромотоцикл (4 фото) "Ведёте себя, как ошпаренные макаки": доктор Бородень отчитал украинцев, помешавших читать ему лекцию в Грузии "Ведёте себя, как ошпаренные макаки": доктор Бородень отчитал... В Техасе беременная женщина подстрелила грабителя В Техасе беременная женщина подстрелила грабителя Короткий разговор французских силовиков с мародерами Короткий разговор французских силовиков с мародерами Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Дворник отбился от наркомана с ножом с помощью триммера Дворник отбился от наркомана с ножом с помощью триммера Беспорядки с погромами и поджогами во Франции перекинулись на Швейцарию Беспорядки с погромами и поджогами во Франции перекинулись на... "Понапивались": птицы опьянели от абрикосов "Понапивались": птицы опьянели от абрикосов В Кабардино-Балкарии местный житель услышал голоса в голове и подпалил Коран прямо в мечети В Кабардино-Балкарии местный житель услышал голоса в голове и... Грузину так надоела соседка, что он открыл в себе талант человека-паука Грузину так надоела соседка, что он открыл в себе талант... 10+ обычных на первый взгляд фото, способных удивить 10+ обычных на первый взгляд фото, способных удивить Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР В Перми у борца с наркотиками нашли 200 грамм запрещённых веществ на продажу В Перми у борца с наркотиками нашли 200 грамм запрещённых веществ... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Забавные демотиваторы для хорошего настроения Забавные демотиваторы для хорошего настроения 14 примеров того, что природа - мощь, и она всегда возьмёт своё 14 примеров того, что природа - мощь, и она всегда возьмёт своё 20 уличных произведений искусства, когда художников вдохновили котики 20 уличных произведений искусства, когда художников вдохновили котики Из-за акции в поддержку ЛГБТ спортклуб "Барселона" лишился около полумиллиона подписчиков Из-за акции в поддержку ЛГБТ спортклуб "Барселона" лишился около... Человеческие зоопарки: позорная страница истории Человеческие зоопарки: позорная страница истории
В Коми нефтесодержащая жидкость вылилась в реку

В Коми нефтесодержащая жидкость вылилась в реку

Автор:
03 июля 2023 09:34
Метки: Коми   Россия   авария   нефть   река   чрезвычайное происшествие   
1108
4

В Республике Коми произошел разлив нефти. На территории округа Усинск введен режим повышенной готовности. Часть нефтепродуктов попала в реку Колва.

Тонна нефтесодержащей жидкости вылилась в реку Колва в республике Коми. На месторождении произошла разгерметизация трубы.


Всё случилось в 180 км от города Усинск. На промысловом трубопроводе Южно-Ошского месторождения лопнула труба. Помимо попадания в реку, загрязнения нефтесодержащей жидкости на земле составляет четыре квадратных километра.

Трубопровод принадлежащит компании ООО "Нобель-Ойл", сейчас он перекрыт. Выставлены заграждения на реке, чтобы нефть не растекалась дальше.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Коми   Россия   авария   нефть   река   чрезвычайное происшествие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
an-bask Полчаса назад
опять коми
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

772261



Другие посты автора
Популярное
Йожика картинки Выпуск 360
Йожика картинки Выпуск 360
Подборка автоприколов на пятницу
Подборка автоприколов на пятницу
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Работы фотографа Ильи Мелихова
Работы фотографа Ильи Мелихова
Представлен первый российский электромотоцикл (4 фото)
Представлен первый российский электромотоцикл (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стандарты красоты

Лучшие демотиваторы
Когда старость в радость

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#полиция#Прикол#кино#дети#картинки#протесты#факты
#история#люди#франция#подборка#фильм#животные#Китай#сарказм#песня
#в мире#СССР#Юмор#Россия#Дагестан#искусство#комментарии#США
Представлен первый российский электромотоцикл (4 фото) Представлен первый российский электромотоцикл (4 фото) Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться