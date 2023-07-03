В Коми нефтесодержащая жидкость вылилась в реку

В Республике Коми произошел разлив нефти. На территории округа Усинск введен режим повышенной готовности. Часть нефтепродуктов попала в реку Колва.
Тонна нефтесодержащей жидкости вылилась в реку Колва в республике Коми. На месторождении произошла разгерметизация трубы.
Всё случилось в 180 км от города Усинск. На промысловом трубопроводе Южно-Ошского месторождения лопнула труба. Помимо попадания в реку, загрязнения нефтесодержащей жидкости на земле составляет четыре квадратных километра.
Трубопровод принадлежащит компании ООО "Нобель-Ойл", сейчас он перекрыт. Выставлены заграждения на реке, чтобы нефть не растекалась дальше.
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