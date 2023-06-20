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В Коми автоледи на BMW разъезжала по городу с пенсионером на капоте

В Коми автоледи на BMW разъезжала по городу с пенсионером на капоте

Автор:
20 июня 2023 08:05
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Коми   авто   автоледи   алкоголь   капот   пенсионер   
3893
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Эту странную картину заметили прохожие. На просьбы остановиться женщина не реагировала.

В итоге ради спасения пожилого человека иномарку девушки пришлось заблокировать другим авто. Один из водителей-очевидцев обогнал BMW и перекрыл ей путь.

Выяснилось, что автоледи по имени Юлия была пьяна и отказывалась объясняться в чем-либо, из-за чего ей в итоге выбили окно и выволокли из машины насильно.

Известно, что дама не первый раз творит дичь. На днях она улетела в кювет на собственном авто.

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Метки: BMW   Коми   авто   автоледи   алкоголь   капот   пенсионер   
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45  комментариев
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44k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Что за привычка простую б&ядь называть автоледи?
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17k
RDen 2 минуты назад
надо вспомнить кто ездит на бмв...
и тут транс какое-то
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38k
Aleks 2 минуты назад
Не автоледи, а автобл.ядь!
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−4
судопаров 5 минут назад
не все так однозначно! старый совок мог справоцировать
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14k
Shtoppi 8 минут назад
<<Известно, что дама не первый раз творит дичь. На днях она улетела в кювет на собственном авто.>>
-----------
очередная автопьянь с претензией на "невиданную крутизну", а по факту какая-нить содержанка с дипломом по диптроутингу.
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3k
Капитошка 12 минут назад
Дед почему не слезает? Понравилось?
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8k
Puans-on 14 минут назад
А как пенсионер на капоте оказался?
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3k
Капитошка 14 минут назад
А глаза такие добрые добрые.
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8k
Puans-on 16 минут назад
Ссылка youtu.be
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13k
Павел Бреусов 18 минут назад
Автоледи? А чего пешехода просто "пенсионером" обозвали, чего не "пешелордом с жизненным опытом"? У нас есть граждане и гражданки, ледя с лордами в 1918 закончились, и с тех пор не вводились.
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
Автоледи? Нет! Это автобл**дь! Таких уродов-(док), сажать нужно, лет на 5 минимум с конфискацией ТС! И штраф накладывать в пол миллиона минимум!
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Автолеблядь.
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−19
бухтярёв 38 минут назад
автоледи
шлюшня и пиз да рвань ...
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54k
Igor 43 минуты назад
Тут уже было про "автоледи"?
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6k
vasilykopkov Час назад
Я так и не понял, что делал на капоте пенсионер.
Может она его наняла в качестве свадебного пупса? А сегодня типа тренировочный заезд?
Как видим, даже после остановки авто, он не собирается слезать.

А если без шуток - похоже она его сбила, судя по разбитому стеклу. Но дед упорный попался, "поймал" её и нее отпускал до приезда гайцов...
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7k
rutt Час назад
Кожа вокруг дырки. Стерилизоаать чтоб не плодилась.
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55k
Олег Час назад
а стёкла бить зачем? Облили бензином и подожгли ведьму
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375
Человек Наблюдающий Час назад
Расстреляйте хоть одну мразь и повесьте на городских воротах.
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11k
zlopisec Час назад
Тут позвоночник надо сразу ломать, чтобы дома сидела....
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14k
Мистер Фикс Час назад
Какая еще автоледи?
Автобыдло
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10k
Том Сойер Час назад
Какая это автоледи-то? Мразь обыкновенная, подвид - шалава-защеканка....
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