В Коми автоледи на BMW разъезжала по городу с пенсионером на капоте

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Эту странную картину заметили прохожие. На просьбы остановиться женщина не реагировала.
В итоге ради спасения пожилого человека иномарку девушки пришлось заблокировать другим авто. Один из водителей-очевидцев обогнал BMW и перекрыл ей путь.
Выяснилось, что автоледи по имени Юлия была пьяна и отказывалась объясняться в чем-либо, из-за чего ей в итоге выбили окно и выволокли из машины насильно.
Известно, что дама не первый раз творит дичь. На днях она улетела в кювет на собственном авто.
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и тут транс какое-то
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очередная автопьянь с претензией на "невиданную крутизну", а по факту какая-нить содержанка с дипломом по диптроутингу.
Может она его наняла в качестве свадебного пупса? А сегодня типа тренировочный заезд?
Как видим, даже после остановки авто, он не собирается слезать.
А если без шуток - похоже она его сбила, судя по разбитому стеклу. Но дед упорный попался, "поймал" её и нее отпускал до приезда гайцов...
Автобыдло