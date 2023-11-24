В Коми мужик замёрз насмерть после того, как его высадили из автобуса

Почему водитель так с ним поступил - разбирается следствие.
13 ноября этого года мужчина ехал по рабочим делам на автобусе. По дороге у него возникли какие-то разногласия с водителем и тот высадил его на маршруте Сыктывкар-Визинга, возле одного из посёлков. И 35-летнему пассажиру:
Пришлось идти пешком в полной темноте и по холоду, что привело к его переохлаждению и гибели.
Как сообщил брат погибшего:
Это был муниципальный перевозчик, а в чём дело было, нас полностью не проинформировали. Нам звонят, пишут (очевидцы). Он, грубо говоря, второй раз ехал. Он по работе туда ехал.
Этим делом занялся Следственный комитет. Он же разбирается с конторой, которой принадлежит автобус. Предположительно, это «Комиавтотранс». Её представители заявили:
Пока идут следственные действия, не вправе комментировать ситуацию.
Вероятно, комментарии появятся позже - когда СК установит, почему мужика высадили на пустынной трассе в такой холод.
Источник:
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Был трезв, выглядел нормально, адекватно, оснований удерживать его в салоне не имелось
.
у погибшего уже не спросишь, что там было.