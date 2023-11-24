В Коми мужик замёрз насмерть после того, как его высадили из автобуса

Как сообщил брат погибшего:

Это был муниципальный перевозчик, а в чём дело было, нас полностью не проинформировали. Нам звонят, пишут (очевидцы). Он, грубо говоря, второй раз ехал. Он по работе туда ехал.

Этим делом занялся Следственный комитет. Он же разбирается с конторой, которой принадлежит автобус. Предположительно, это «Комиавтотранс». Её представители заявили:

Пока идут следственные действия, не вправе комментировать ситуацию.

Вероятно, комментарии появятся позже - когда СК установит, почему мужика высадили на пустынной трассе в такой холод.