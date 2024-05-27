В Тайской гинекологии женщинам выдают карнавальные маски

Выглядит, как общество анонимных алкоголиков. Или собрание свидетелей по политическому делу, которые хотят остаться неузнанными. Или собрание жертв насилия, чтобы им легче было говорить о своей травме.
В общем, я бы никогда даже с сотого раза не угадала, что это фотографии из гинекологического отделения в простой больнице в Таиланде! А все потому что Гинекологическое отделение больницы Нонг Крот в провинции Кампхенг Пхет так решило вопрос отказа женщин проходить обследование.
Зачем им всем там маски!?
Потому что было женщины не могут позволить себе сдать мазок по Папаниколау, как слишком интимный.
Это мазок для выявления аномальных клеток шейки матки, которые могут привести к раку шейку матки. Берется он, естественно, прямо оттуда при помощи длинной кисти. Для женщин из провинции это позор и бесчестие, позволить какому-то мужчине засовывать им что-то туда.
Но они понимают важность теста и здоровья. И больница решила за них проблему стыда вот так оригинально. Притом маски принесли, какие кто нашел, кто-то для игры в мафию, кто-то карнавально-новогодние, смотреть весело!
Ни о какой анонимности речи не идет, все женщины показывают свои документы, чтобы потом можно было дать им результаты анализов. Им главное – скрыть лицо, чтобы не сгорать от стыда перед товарками и самим врачом.
Вдохновение в телепередаче
Врачи часто сталкивались с отказами сдать такой анализ, даже если по государственной акции его проводили бесплатно. И когда выяснили причины, то не могли найти решения, кроме постоянных уговоров, что это для здоровья женщины, и ей же лучше.
Но потом одна медсестра предложила сделать, как в ее любимом шоу «Певец в маске» (у нас вроде тоже что-то подобное есть, но там прямо в костюме ростовом).
Удивительно, но приток женщин на анализы, когда им стали выдавать маски при входе, значительно возрос.
Персонал, кстати, тоже носит маски, чтобы их пациентки не стеснялись. Медсестре это скорее веселит, меньше рутины – больше карнавала на работе!
И никто их не поругал за нарушение норм санитарии. Губернатор субрайона Суван Супакийчареон назвал эту инициативу большим успехом, когда увидел, СКОЛЬКО женщин прошло тесты после такого нововведения.
Правда фотографии такого собрании анонимных сдавателей теста на рак шейки матки очень быстро разлетелись по социальным сетям. Так что не все смогли сохранить анонимность. Но зато все в стране узнали о такой госпрограмме лучше, чем через государственные оповещения.
Выглядит смешно, но если это работает, значит, это скорее гениально.
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