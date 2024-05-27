В Тайской гинекологии женщинам выдают карнавальные маски

В общем, я бы никогда даже с сотого раза не угадала, что это фотографии из гинекологического отделения в простой больнице в Таиланде! А все потому что Гинекологическое отделение больницы Нонг Крот в провинции Кампхенг Пхет так решило вопрос отказа женщин проходить обследование.

Зачем им всем там маски!?

Потому что было женщины не могут позволить себе сдать мазок по Папаниколау, как слишком интимный.

Это мазок для выявления аномальных клеток шейки матки, которые могут привести к раку шейку матки. Берется он, естественно, прямо оттуда при помощи длинной кисти. Для женщин из провинции это позор и бесчестие, позволить какому-то мужчине засовывать им что-то туда.