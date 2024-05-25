Мужчины нашли неизвестную статую посреди таиландского леса: ученые озадачены

Скульптура, высеченная на наклонной поверхности скалы, изображает женщину в полный рост. Она имеет длинные волосы, традиционную одежду, включая длинную юбку и тяжелый платок на шее, и, похоже, держит ветку над головой. Некоторые считают, что скульптура датируется периодом Дваравати, королевства Юго-Восточной Азии, которое существовало с VI по XI век, и что она представляет Майю Деви, мать Сиддхартхи Гаутамы, который стал Буддой.

Однако эта теория не общепринята. Чедха Тингсанчали, искусствовед из Университета Силпакорн в Таиланде, предполагает, что скульптура может быть более поздней. Он утверждает, что скульптор, вероятно, подражал древнеиндийскому искусству, но создал свою работу гораздо позже.

Тингсанчали указывает на то, что черты лица скульптуры, такие как брови и губы, не совпадают с теми, которые присущи эпохе Дваравати. Кроме того, он отмечает, что изображение Майи Деви с ветвью фигового дерева (священной смоковницы) не было распространенным в регионе в ту эпоху.