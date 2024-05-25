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Мужчины нашли неизвестную статую посреди таиландского леса: ученые озадачены

Мужчины нашли неизвестную статую посреди таиландского леса: ученые озадачены

Автор:
25 мая 2024 11:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Таиланд   в мире   лес   наука   находка   статуя   фото   
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Недавно таиландские грибники нашли каменную скульптуру женщины, похожую на мать Будды, и сообщили о находке исследователям. Несмотря на отдаленный регион находки, у археологов возникли сомнения относительно происхождения статуи.

В начале этого месяца трое тайских мужчин, которые искали грибы в заповеднике Донг Яй, наткнулись на каменную скульптуру женщины посреди леса. Находка уже успела вызвать дебаты среди ученых, которые пытаются датировать статую.


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Прамул Конгкраток, один из мужчин, что нашли статую, поделился этой находкой в социальных сетях, выразив свое удивление и восхищение от того, что нашел скульптуру в месте, которое он знал так давно. Он назвал это благословением.

Крестьяне сообщили о своей находке в Департамент национальных парков, дикой природы и сохранения растений Таиланда. Чиновники провели исследование и нашли скульптуру вблизи камбоджийской границы в провинции Бурирам. Ее точный возраст остается неизвестным, и Департамент искусства Таиланда намерен провести детальное расследование.

Скульптура, высеченная на наклонной поверхности скалы, изображает женщину в полный рост. Она имеет длинные волосы, традиционную одежду, включая длинную юбку и тяжелый платок на шее, и, похоже, держит ветку над головой. Некоторые считают, что скульптура датируется периодом Дваравати, королевства Юго-Восточной Азии, которое существовало с VI по XI век, и что она представляет Майю Деви, мать Сиддхартхи Гаутамы, который стал Буддой.

Однако эта теория не общепринята. Чедха Тингсанчали, искусствовед из Университета Силпакорн в Таиланде, предполагает, что скульптура может быть более поздней. Он утверждает, что скульптор, вероятно, подражал древнеиндийскому искусству, но создал свою работу гораздо позже.

Тингсанчали указывает на то, что черты лица скульптуры, такие как брови и губы, не совпадают с теми, которые присущи эпохе Дваравати. Кроме того, он отмечает, что изображение Майи Деви с ветвью фигового дерева (священной смоковницы) не было распространенным в регионе в ту эпоху.

Фиговое дерево происходит из Юго-Восточной Азии и имеет религиозное значение для буддистов и индуистов. Интересно, что скульптуру обнаружили менее чем в двух километрах от древнего буддийского храма Ват Па Ка Кра Джао. Кроме этого, группа монахов, известных своими художественными навыками, жила в этом районе всего несколько десятилетий назад, что может объяснить происхождение скульптуры.

Источник: Facebook (запрещён в РФ)

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Метки: Таиланд   в мире   лес   наука   находка   статуя   фото   
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Андрей Иванов 2 часа назад
Хера себе, у них там грибы какие агрессивные - за грибами с автоматами ходят
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АнтонПолднев 2 часа назад
Мужчины нашли неизвестную статую посреди таиландского леса(с)
Барельеф (фр. bas-relief низкий рельеф) вид рельефной скульптуры, в котором изображение выступает над плоскостью фона не более, чем на половину своего объёма.(с) вики.
Мастерам заголовка привет!
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Alorous
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