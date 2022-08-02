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19 случаев, когда прогулка по лесу заканчивалась интересной находкой

19 случаев, когда прогулка по лесу заканчивалась интересной находкой

Автор:
02 августа 2022 08:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   лес   люди   находка   удивительно   фото   
4627
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Лес — удивительное место, хранящее в себе множество тайн. Отправляясь туда на прогулку, нужно быть предельно внимательным, чтобы не пропустить всё самое интересное и увлекательное. Ведь если смотреть только себе под ноги, то никакого приключения не получится.

Герои подборки знали об этом, поэтому не теряли бдительность ни на мгновение. Их награда — невероятные находки, которыми они любезно поделились через интернет с теми, кто пока только мечтает об активном отдыхе и увлекательном времяпрепровождении.


Цивилизация проникла в лес

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Лесная находка. J20 найден на моём недавно купленном участке


Наткнулся на это заброшенное здание в лесу, двери и все окна были заколочены и заперты


Нашёл это в лесу


Гомер не прятался в кустах, он стал кустом.


Нашёл старое пианино в лесу


Жуткая фигура на дереве


Авторикша, оставленная в лесу


Нашли в лесу во время похода


Странная штука, найденная в лесу во Франции


Это выглядит почти как окно кабины, хотя я могу ошибаться.


Большие бетонные блоки, которые я нашёл в лесу в Швейцарии

На фото противотанковые сооружения, которые называются «зубы дракона».


Нашли огромный якорь


Нашёл древесную кость

Древесная кость или сувель — это каплевидный или шарообразный нарост на дереве, который образуется за счёт воздействия климатических условий. Из него можно делать различные подделки — бижутерию, сувениры, фигурки.


Кто-нибудь терял камеру где-то 80 лет назад в
Игл-Крик?


Алло? Есть кто на связи?


Старинный паровоз, который бросили в лесу


Брошенный финский Saab J-35F где-то в лесу


Массивные каменные сферы

Несколько лет назад археолог Семир Османагич неподалёку от города Завидовичи в Боснии и Герцеговине нашёл в лесу огромный каменный шар. По одной из его версий, на этой территории ранее существовала весьма развитая цивилизация, её представители и создавали такие шары, а также строили пирамиды.


Брошенная лодка посреди леса в Вашингтоне

Природа берёт своё, Уттар-Прадеш, Индия

Источник:

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Метки: в мире   интересно   лес   люди   находка   удивительно   фото   
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5  комментариев
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Александр 37 минут назад
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806
uid-5j7c27kq 4 минуты назад
Лодка стоит на дороге, скорее всего упала с прицепа, а поднять обратно уже не смогли. Да и территории и дорога наверняка частные
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377
Александр Зотов 6 минут назад
Старинный паровоз, который бросили в лесу
-----
если я ничё не путаю, это паровая лесопилка, а не паровоз
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5k
Coott 22 минуты назад
так это же домик из сериала Halo!!!
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5k
slesarnick Полчаса назад
На первом фото свинья какая-то пришла в лес, а не цивилизация...
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