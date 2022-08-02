19 случаев, когда прогулка по лесу заканчивалась интересной находкой

Лес — удивительное место, хранящее в себе множество тайн. Отправляясь туда на прогулку, нужно быть предельно внимательным, чтобы не пропустить всё самое интересное и увлекательное. Ведь если смотреть только себе под ноги, то никакого приключения не получится.
Герои подборки знали об этом, поэтому не теряли бдительность ни на мгновение. Их награда — невероятные находки, которыми они любезно поделились через интернет с теми, кто пока только мечтает об активном отдыхе и увлекательном времяпрепровождении.
Цивилизация проникла в лес
Лесная находка. J20 найден на моём недавно купленном участке
Наткнулся на это заброшенное здание в лесу, двери и все окна были заколочены и заперты
Нашёл это в лесу
Гомер не прятался в кустах, он стал кустом.
Нашёл старое пианино в лесу
Жуткая фигура на дереве
Авторикша, оставленная в лесу
Нашли в лесу во время похода
Странная штука, найденная в лесу во Франции
Это выглядит почти как окно кабины, хотя я могу ошибаться.
Большие бетонные блоки, которые я нашёл в лесу в Швейцарии
На фото противотанковые сооружения, которые называются «зубы дракона».
Нашли огромный якорь
Нашёл древесную кость
Древесная кость или сувель — это каплевидный или шарообразный нарост на дереве, который образуется за счёт воздействия климатических условий. Из него можно делать различные подделки — бижутерию, сувениры, фигурки.
Кто-нибудь терял камеру где-то 80 лет назад в
Игл-Крик?
Алло? Есть кто на связи?
Старинный паровоз, который бросили в лесу
Брошенный финский Saab J-35F где-то в лесу
Массивные каменные сферы
Несколько лет назад археолог Семир Османагич неподалёку от города Завидовичи в Боснии и Герцеговине нашёл в лесу огромный каменный шар. По одной из его версий, на этой территории ранее существовала весьма развитая цивилизация, её представители и создавали такие шары, а также строили пирамиды.
Брошенная лодка посреди леса в Вашингтоне
Природа берёт своё, Уттар-Прадеш, Индия
Источник:
АНТИФИШКИ
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если я ничё не путаю, это паровая лесопилка, а не паровоз