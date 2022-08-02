19 случаев, когда прогулка по лесу заканчивалась интересной находкой

Несколько лет назад археолог Семир Османагич неподалёку от города Завидовичи в Боснии и Герцеговине нашёл в лесу огромный каменный шар. По одной из его версий, на этой территории ранее существовала весьма развитая цивилизация, её представители и создавали такие шары, а также строили пирамиды.

Брошенная лодка посреди леса в Вашингтоне