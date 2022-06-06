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Любопытные и пугающие находки, обнаруженные во время прогулок по лесу

Любопытные и пугающие находки, обнаруженные во время прогулок по лесу

Автор:
06 июня 2022 09:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   лес   любопытно   находка   удивительно   фото   
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Прогулка по лесу не только полезна для здоровья и душевного состояния. Во время неё можно заметить массу любопытных вещей, которые могут заинтересовать или даже напугать.

В глуши можно обнаружить как необычные природные объекта, так и следы присутствия человека, которые там увидеть не ожидалось. Мы собрали для вас несколько фотографий таких случаев.


Смотритель леса

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Гнездо офисного сотрудника

Нашел остатки машины во время прогулки по лесу

Жилище феи и гнома

Необычный камень из леса

Старая киноплёнка, найденная в лесу

Старый капот грузовика Ford, на который я наткнулся в лесу

Знак «Бумеры» на дереве

Мой папа нашёл это в лесах Вирджинии

В комментариях предположили, что это кладка яиц насекомых, возможно, осы или богомола.


Странный лесной ритуал с тележками

Фонтан в лесной глуши

Змея, вырезанная из сломанного дерева в лесу

Нашёл в лесу этот кассетный магнитофон

Во время прогулки нашёл в лесу микроволновку

Я нашёл в лесу разбитый шар для боулинга

Огромное гнездо шершней, которое мы с папой нашли в лесу

Нашёл этот лагерь в глубине леса во время прогулки

Источник:

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Метки: в мире   лес   любопытно   находка   удивительно   фото   
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