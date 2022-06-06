Любопытные и пугающие находки, обнаруженные во время прогулок по лесу

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Прогулка по лесу не только полезна для здоровья и душевного состояния. Во время неё можно заметить массу любопытных вещей, которые могут заинтересовать или даже напугать.
В глуши можно обнаружить как необычные природные объекта, так и следы присутствия человека, которые там увидеть не ожидалось. Мы собрали для вас несколько фотографий таких случаев.
Смотритель леса
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Гнездо офисного сотрудника
Нашел остатки машины во время прогулки по лесу
Жилище феи и гнома
Необычный камень из леса
Старая киноплёнка, найденная в лесу
Старый капот грузовика Ford, на который я наткнулся в лесу
Знак «Бумеры» на дереве
Мой папа нашёл это в лесах Вирджинии
В комментариях предположили, что это кладка яиц насекомых, возможно, осы или богомола.
Странный лесной ритуал с тележками
Фонтан в лесной глуши
Змея, вырезанная из сломанного дерева в лесу
Нашёл в лесу этот кассетный магнитофон
Во время прогулки нашёл в лесу микроволновку
Я нашёл в лесу разбитый шар для боулинга
Огромное гнездо шершней, которое мы с папой нашли в лесу
Нашёл этот лагерь в глубине леса во время прогулки
Источник:
АНТИФИШКИ
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