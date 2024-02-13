«Народ подраспустился»: депутат Госдумы посетовал на современную моду и заявил, что мужчины не должны ходить с женскими сумками

Позже Митрофанов назвал ролик шуткой. Он не собирался заниматься модой, хотя некоторые коллеги поддерживают его в борьбе с «п****ими» аксессуарами:

Мне всё равно, выступать с инициативами по дресс-коду я не собираюсь. Видео носило шуточный характер. Там есть две цитаты, одна связана с высказыванием Яровой в адрес депутата Плякина, который вышел в джинсах на трибуну, а другая отсылает к фильму «Приключения барона Мюнхгаузена», где рассуждают на тему того, что с Англией воевать в однобортных костюмах нельзя, надо - в двубортных. Поэтому это такая шутка-рассуждение на тему внешнего вида.

Мне трудно сказать, какой набор признаков делает сумку женской, ну, видимо, длинные ручки, заметные молнии, округлые края, маленькие формы. Мне вот, честно говоря, стрёмно было бы носить такую сумку, но депутаты и просто люди с такими сумками ходят. Сейчас мировая мода и производитель старается выпускать нечто бесполое. Некоторые коллеги мне так и заявили: действительно, что это такое, мужики стали ходить с п***скими сумками.

Есть люди, которые воспринимают такую моду как тренд на снижение мужественности в стране. Ну это как, когда обувь надевают на мини-носочки, создаётся эффект, что туфли надеты на босую ногу, тоже выглядит довольно смешно. Я понимаю, что это мода, с этим бороться бесполезно. Но я с женскими сумками не хожу. Они мне кажутся непрактичными. Я вижу, что это движение в сторону размытия границ между мужским аксессуаром и женским. То, над чем я сегодня постебался, абсолютно бестолковые предметы, никакой функциональности, чистая мода. Но кому-то нравится ходить с женской сумочкой, может, когда гуляешь с девушкой или женой по магазинам, то вообще будет выглядеть гармонично: ты не голубой, ты просто помогаешь девушке идти с её сумочкой.