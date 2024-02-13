«Народ подраспустился»: депутат Госдумы посетовал на современную моду и заявил, что мужчины не должны ходить с женскими сумками

По словам парламентария, нам грозит «подрыв скрепности».
Депутат Госдумы Михаил Матвеев.
Сегодня он выложил видео, которое снял по дороге на работу. В ролике парламентарий поразмышлял о странной современной моде, когда мужики ходят с женскими сумками. И сказал о том, что «народ подраспустился», это похоже на «подрыв скрепности» и надо бы заняться вопросом.
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Позже Митрофанов назвал ролик шуткой. Он не собирался заниматься модой, хотя некоторые коллеги поддерживают его в борьбе с «п****ими» аксессуарами:
Мне всё равно, выступать с инициативами по дресс-коду я не собираюсь. Видео носило шуточный характер. Там есть две цитаты, одна связана с высказыванием Яровой в адрес депутата Плякина, который вышел в джинсах на трибуну, а другая отсылает к фильму «Приключения барона Мюнхгаузена», где рассуждают на тему того, что с Англией воевать в однобортных костюмах нельзя, надо - в двубортных. Поэтому это такая шутка-рассуждение на тему внешнего вида.
Мне трудно сказать, какой набор признаков делает сумку женской, ну, видимо, длинные ручки, заметные молнии, округлые края, маленькие формы. Мне вот, честно говоря, стрёмно было бы носить такую сумку, но депутаты и просто люди с такими сумками ходят. Сейчас мировая мода и производитель старается выпускать нечто бесполое. Некоторые коллеги мне так и заявили: действительно, что это такое, мужики стали ходить с п***скими сумками.
Есть люди, которые воспринимают такую моду как тренд на снижение мужественности в стране. Ну это как, когда обувь надевают на мини-носочки, создаётся эффект, что туфли надеты на босую ногу, тоже выглядит довольно смешно. Я понимаю, что это мода, с этим бороться бесполезно. Но я с женскими сумками не хожу. Они мне кажутся непрактичными. Я вижу, что это движение в сторону размытия границ между мужским аксессуаром и женским. То, над чем я сегодня постебался, абсолютно бестолковые предметы, никакой функциональности, чистая мода. Но кому-то нравится ходить с женской сумочкой, может, когда гуляешь с девушкой или женой по магазинам, то вообще будет выглядеть гармонично: ты не голубой, ты просто помогаешь девушке идти с её сумочкой.
Депутат добавил, что ролик снял просто для стёба:
Это видео я записал по дороге от служебного автобуса до входа в Думу. Оно заняло у меня 1 минуту 20 секунд, я не потратил время своих избирателей. Я шёл и просто стебался, развлекался.
А закончил Матвеев на том, он «демократичный человек, а не кондовый консерватор».
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Называли его сумку ридикюлем.
Работал подземным электрослесарем.
частности, он сказал:
- Недавно была свадьба в доме товарища Полянского. Молодым подарили
абстрактную картину. Я такого искусства не понимаю...
Затем он сказал:
- Как уже говорилось, в доме товарища Полянского была недавно свадьба.
Все танцевали этот... как его?... Шейк. По-моему, это ужас...
Наконец он сказал:
- Как вы знаете, товарищ Полянский недавно сына женил. И на свадьбу
явились эти... как их там?.. Барды. Пели что-то совершенно невозможное...
Тут поднялась Ольга Берггольц и громко сказала:
- Никита Сергеевич! Нам уже ясно, что эта свадьба - крупнейший источник
познания жизни для вас!