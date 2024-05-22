Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб

Высказался и муфтий Москвы - у него возможный запрет вызывает вопросы.
Недавно глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил запретить в России ношение никаба. Это головной убор с платком, закрывающим лицо.
Осторожно, мат:
Источник:
Источник:
Возможный запрет прокомментировал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По его мнению, это может вызвать вопросы и у местных мусульман, и у мировой общественности.
Никаб - это личный выбор каждой женщины, девушки. Но в то же время Духовное управление мусульман Российской Федерации не пропагандирует ношение никаба в современном обществе и считает, что в условиях светского государства более правильно соблюдать общепринятые религиозные правила и выбирать одежду, которая, соответствуя основным требованиям ислама, не будет вызывать негативного отношения у окружающих.
В то же время есть опасения, что попытки подвергнуть цензуре традиционные позиции богословов могут встретить непонимание у местной и мировой мусульманской общественности. Большая вероятность, что запрет на никаб в России даст повод внешним врагам для разжигания ненависти в обществе и разрушения целостности страны.
А ещё один член СПЧ, Кирилл Кабанов, считает, что запрет обоснован. Он ссылается на пример Чечни, ношение никаба не приветствуется.
Никабы не являются традиционной одеждой мусульман России и мусульман Средней Азии. Вы знаете, что сейчас во всех странах Средней Азии, откуда приезжают к нам люди, которые носят никабы в России, у них эти никабы запрещаются, как нетрадиционная одежда и как проявление религиозного радикализма.
Также Кабанов заявил, что никаб мешает установить личность человека. А это уже затрагивает вопросы террористических угроз и национальной безопасности.
У нас в законодательстве есть понятие идентификация личности, у нас есть антитеррористическая задача. Был принят закон в Москве, о нём никто не говорит. Когда пошли массовые выступления нашей уличной, неформальной оппозиции, запретили закрывать лицо, чтобы идентифицировать можно было. Людей задерживали, когда молодые люди надевали маски. Почему-то их задерживали, а к радикалам у нас такое отношение.
Дискуссия идёт полным ходом. Возможно, никаб могут действительно запретить. Как в Египте, Индии, Индонезии, Узбекистане, Алжире, Франции, Нидерландах, Швейцарии и других странах.
Источник:
- Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага
- В Таиланде собираются снова запретить каннабис
- «Это борьба за скрепы и всё такое»: в калужской деревне установили знак запрета на въезд для мужеложцев
- В Таджикистане готовы официально запретить ношение хиджаба и большое количество машин в свадебном кортеже
- В ночные клубы Сургута перестали пускать мигрантов и лиц неславянской национальности
Да-да, можно подумать, им дают возможность выбирать.
(С) Большая вероятность, что запрет на никаб в России даст повод внешним врагам для разжигания ненависти в обществе и разрушения целостности страны.(/С)
Ислам - вот угроза целостности страны!
Этот муфтий Москвы дурак-дураком или прикидывается, какие могут быть вопросы от местных которые никогда лицо не скрывали, а мировую общественность слать на три буквы.
================
Звучит как "начальник железнодорожной стрелки".
В исламе человек обращается к богу (аллаху) напрямую.
В исламе нет священнослужителей, как в христианстве.
В исламе муфтий=толкователь корана, то есть он обычный мусульманин как и все.
Типа глава ОПГ определенного направления ислама и не более того.
И ещё с пАлицей.
Нам точно нужно знать мнение мировой общественности?
Должен быть или деловой или свободный стиль в одежде.
Хочешь носить паранджу, Никаб - шагай до мечети в обычной одежде и у мечети переодевайся, если твои соверцы иначе в мечеть не пускают.
А вот по улице ходи как все, без всякой религиозной принадлежности.
Я вообще сторонник запрета любых религий! Кроме пастафарианства.