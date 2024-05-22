Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб

Никаб - это личный выбор каждой женщины, девушки. Но в то же время Духовное управление мусульман Российской Федерации не пропагандирует ношение никаба в современном обществе и считает, что в условиях светского государства более правильно соблюдать общепринятые религиозные правила и выбирать одежду, которая, соответствуя основным требованиям ислама, не будет вызывать негативного отношения у окружающих.

В то же время есть опасения, что попытки подвергнуть цензуре традиционные позиции богословов могут встретить непонимание у местной и мировой мусульманской общественности. Большая вероятность, что запрет на никаб в России даст повод внешним врагам для разжигания ненависти в обществе и разрушения целостности страны.