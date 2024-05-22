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Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб

Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб

Автор:
22 мая 2024 17:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Ильдар Аляутдинов   СПЧ   запрет   кирилл кабанов   мусульмане   муфтий   никаб   
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Высказался и муфтий Москвы - у него возможный запрет вызывает вопросы.

Недавно глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил запретить в России ношение никаба. Это головной убор с платком, закрывающим лицо.

Осторожно, мат:

Возможный запрет прокомментировал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По его мнению, это может вызвать вопросы и у местных мусульман, и у мировой общественности.

Никаб - это личный выбор каждой женщины, девушки. Но в то же время Духовное управление мусульман Российской Федерации не пропагандирует ношение никаба в современном обществе и считает, что в условиях светского государства более правильно соблюдать общепринятые религиозные правила и выбирать одежду, которая, соответствуя основным требованиям ислама, не будет вызывать негативного отношения у окружающих.

В то же время есть опасения, что попытки подвергнуть цензуре традиционные позиции богословов могут встретить непонимание у местной и мировой мусульманской общественности. Большая вероятность, что запрет на никаб в России даст повод внешним врагам для разжигания ненависти в обществе и разрушения целостности страны.

А ещё один член СПЧ, Кирилл Кабанов, считает, что запрет обоснован. Он ссылается на пример Чечни, ношение никаба не приветствуется.

Никабы не являются традиционной одеждой мусульман России и мусульман Средней Азии. Вы знаете, что сейчас во всех странах Средней Азии, откуда приезжают к нам люди, которые носят никабы в России, у них эти никабы запрещаются, как нетрадиционная одежда и как проявление религиозного радикализма.

Также Кабанов заявил, что никаб мешает установить личность человека. А это уже затрагивает вопросы террористических угроз и национальной безопасности.

У нас в законодательстве есть понятие идентификация личности, у нас есть антитеррористическая задача. Был принят закон в Москве, о нём никто не говорит. Когда пошли массовые выступления нашей уличной, неформальной оппозиции, запретили закрывать лицо, чтобы идентифицировать можно было. Людей задерживали, когда молодые люди надевали маски. Почему-то их задерживали, а к радикалам у нас такое отношение.

Дискуссия идёт полным ходом. Возможно, никаб могут действительно запретить. Как в Египте, Индии, Индонезии, Узбекистане, Алжире, Франции, Нидерландах, Швейцарии и других странах.

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Метки: Ильдар Аляутдинов   СПЧ   запрет   кирилл кабанов   мусульмане   муфтий   никаб   
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15  комментариев
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5k
Василий Афиногенов 46 минут назад
пускай тогда все эти безнациональные вешалки для бороды и иностранные специалисты и бороды свои сбривают!
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10k
Vалѣнтиныч Минуту назад
Баба (а может и не баба) в никабе позволяет себе пасть разевать в присутствии двух мужчин !? Чистая провокация! Там , где носят паранджу, её бы ушатали с ноги, как только она достала смартфон... А потом долго закидывали камнями тело, привязанное к засохшему древу и плевали на покойницу.
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29k
ПаганецЪ 9 минут назад
(С)...Никаб - это личный выбор каждой женщины, девушки.(/С)

Да-да, можно подумать, им дают возможность выбирать.

(С) Большая вероятность, что запрет на никаб в России даст повод внешним врагам для разжигания ненависти в обществе и разрушения целостности страны.(/С)

Ислам - вот угроза целостности страны!
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18k
тов.Suhov 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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252
r3mba4 16 минут назад
Тут или баба крокодил и у её мужа комплексы. Или муж не мужчина, а слабак у которого запросто можно увести жену. Это как с шортами. Почему туристов боятся с голыми коленками? Да потому что горячие южные красотки прохода им не дадут. А их ваххабиты уже исчерпали свои жизненные силы на себя и соседского ослика.
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43k
Сергей 18 минут назад
По мнению муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, это может вызвать вопросы и у местных мусульман, и у мировой общественности.
Этот муфтий Москвы дурак-дураком или прикидывается, какие могут быть вопросы от местных которые никогда лицо не скрывали, а мировую общественность слать на три буквы.
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20k
banzai7 Полчаса назад
А можно ходить в Балаклаве?
И ещё с пАлицей.
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6
TradeMoney Полчаса назад
В постели также не снимают никаб - они не красивые, и как следствие их тянет на овец
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16k
Ёшкин кот Полчаса назад
"вызвать вопросы и у местных мусульман, и у мировой общественности." (с)

Нам точно нужно знать мнение мировой общественности?
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41k
albedo Полчаса назад
Россия СВЕТСКОЕ государство.
Должен быть или деловой или свободный стиль в одежде.
Хочешь носить паранджу, Никаб - шагай до мечети в обычной одежде и у мечети переодевайся, если твои соверцы иначе в мечеть не пускают.

А вот по улице ходи как все, без всякой религиозной принадлежности.
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7k
Трям Полчаса назад
Муфтий пусть песдует из Москвы на родную землю, а еще лучше - на аравийский полуостров, где и придумали эту террористическую религию!
Я вообще сторонник запрета любых религий! Кроме пастафарианства.
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5k
Горожанин 39 минут назад
Заявите, что это против ковида. Сразу будет прогрессивно и продвинуто.
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634
mik6059 43 минуты назад
Под этими никабами очень часто скрываются мужики азиатские. Под таким одеянием можно хучу туеву оружия незаметно перевезти из точки А в точку Б. Нравится никаб - издуйте на историческую родину, если не нравятся наши правила. А можно я тогда в балаклаве ходить буду? Моя религия требует его ношения))))))))))
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August
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  • 2956 постов (2909 в горячем)

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