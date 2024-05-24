Мужчина сделал из своего авто самодельный поезд: теперь вся железная дорога к его услугам

Мэтт Спирс прикрепил к машине большие колеса, чтобы ездить по железнодорожным путям, а также специально изготовил несколько расширенных подвесок и добавил вспомогательные шасси.
Изобретатель Мэтт Спирс превратил свой электрический трехколесный автомобиль в самодельный поезд, используя лишь дешевые запчасти для картинга. Результат трансформации мужчина показал на своем YouTube-канале.
По словам блогера, передняя часть транспортного средства полностью состоит из пенопласта, поскольку безопасность была для него в приоритете во время проектирования.
Чтобы ездить по железнодорожным путям, Мэтт прикрепил к машине большие колеса, как у поезда, а также специально изготовил несколько расширенных подвесок и добавил вспомогательные шасси на заднюю ось.
Спирс провел первый тест-драйв своего абсурдного самодельного изобретения, выехав на заброшенные железнодорожные пути.
"Ладно, сейчас я проталкиваюсь через отбойник. Ого! Я чувствую, что мы входим в поворот, а он едет прямо и подпрыгивает. Это действительно страшно", — комментирует автор видео.
Все было хорошо до того момента, пока экспериментальное изобретение не остановилось, застряв на рельсах.
"Интересно, что случилось? Все шло нормально, а теперь мы застряли. Наверное, у нас есть повреждения", — размышляет Мэтт в кадре.
После небольшого ремонта вторая попытка завершилась успехом, и блогер промчался по мосту над ужасным ущельем.
Подписчики Мэтта были поражены от увиденного в кадре.
- "Безусловно, нужны еще гудки, как у поездов";
- "Вы должны сделать вагоны для него немедленно!";
- "Ты собираешься съехать с чертового моста в овраг, это противозаконно";
- "Надеюсь, во время съемок этого видео никто не пострадал";
- "Отличная работа, круто".
Его видео за несколько дней собрало более 180 тысяч просмотров и множество лайков от зрителей.
Источник:
Источник:
- 12 фото с кладбища старых роскошных авто, которое обнаружили в Шотландии
- Турецкая компания Baykar представила летающий автомобиль
- Самая длинная «Американская мечта» в мире
- Бабуля на кабриолете стала личным водителем омского чиновника
- Российский внедорожник «Уран» с двигателем от БМП поразил американцев
Или для тебя применение автомобилей с навесным рельсовым оборудованием на железной дороге до этого была секретом, и ты так удивился, что аж пост родил?
Запчастей к виду спорта не бывает. "Картинг", это вид спорта. Автомобильчик – "карт".
наверняка в расписании и на картах эта погремушка не зарегана