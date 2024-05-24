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Мужчина сделал из своего авто самодельный поезд: теперь вся железная дорога к его услугам

Мужчина сделал из своего авто самодельный поезд: теперь вся железная дорога к его услугам

Автор:
24 мая 2024 10:20
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   машина   рельсы   самодельный поезд   удивительно   фото   
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Мэтт Спирс прикрепил к машине большие колеса, чтобы ездить по железнодорожным путям, а также специально изготовил несколько расширенных подвесок и добавил вспомогательные шасси.

Изобретатель Мэтт Спирс превратил свой электрический трехколесный автомобиль в самодельный поезд, используя лишь дешевые запчасти для картинга. Результат трансформации мужчина показал на своем YouTube-канале.

По словам блогера, передняя часть транспортного средства полностью состоит из пенопласта, поскольку безопасность была для него в приоритете во время проектирования.

Чтобы ездить по железнодорожным путям, Мэтт прикрепил к машине большие колеса, как у поезда, а также специально изготовил несколько расширенных подвесок и добавил вспомогательные шасси на заднюю ось.

Спирс провел первый тест-драйв своего абсурдного самодельного изобретения, выехав на заброшенные железнодорожные пути.

"Ладно, сейчас я проталкиваюсь через отбойник. Ого! Я чувствую, что мы входим в поворот, а он едет прямо и подпрыгивает. Это действительно страшно", — комментирует автор видео.

Все было хорошо до того момента, пока экспериментальное изобретение не остановилось, застряв на рельсах.

"Интересно, что случилось? Все шло нормально, а теперь мы застряли. Наверное, у нас есть повреждения", — размышляет Мэтт в кадре.

После небольшого ремонта вторая попытка завершилась успехом, и блогер промчался по мосту над ужасным ущельем.

Подписчики Мэтта были поражены от увиденного в кадре.

  • "Безусловно, нужны еще гудки, как у поездов";
  • "Вы должны сделать вагоны для него немедленно!";
  • "Ты собираешься съехать с чертового моста в овраг, это противозаконно";
  • "Надеюсь, во время съемок этого видео никто не пострадал";
  • "Отличная работа, круто".

Его видео за несколько дней собрало более 180 тысяч просмотров и множество лайков от зрителей.

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Метки: Видео   авто   машина   рельсы   самодельный поезд   удивительно   фото   
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31k
Serg2001 Час назад
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Остап_Бендер_Задунайский 57 секунд назад
А нахрена столько оленей набил? Ещё и чучела развесил...
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1k
kirill15 9 минут назад
Автор, я так и не понял, а что такого "изобрёл" мамкин "изобретатель"?
Или для тебя применение автомобилей с навесным рельсовым оборудованием на железной дороге до этого была секретом, и ты так удивился, что аж пост родил?
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7k
Александр 11 минут назад
Колёсная пара могла бы решить все его проблемы.. В чём беда-колёсики малы. И он их ракрепил неподвижно.. Они должны иметь ход. Рельсы, хоть и кажутся параллельными, но иногда заворачивают. И колёсная пара на это реагирует жёсткой подвеской и поворотным редуктором. У него нет ни того, не другого... Плюс надо иметь люлечный компенсатор, который не позволит паре разъехаться в разные стороны.. Короче, братан, учиться тебе ещё и учиться...
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11k
sedoisever 19 минут назад
Пару замечаний. "Вся железная дорога к его услугам", слишком громкое заявление.
Запчастей к виду спорта не бывает. "Картинг", это вид спорта. Автомобильчик – "карт".
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7k
Lexx 38 минут назад
Я такое в кино видел.
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1k
Glassy 57 минут назад
Изобретатель, б***ть!
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37k
Юрий Час назад
У наших военных уже давно это изобретено...
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1k
Друг Час назад
будет интересно когда на встречу поедет скоростной...
наверняка в расписании и на картах эта погремушка не зарегана
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36k
Teodor 2 часа назад
Это не поезд, а дрезина... и весьма хлипкая.
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2481 пост (2421 в горячем)

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