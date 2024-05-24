Мужчина сделал из своего авто самодельный поезд: теперь вся железная дорога к его услугам

Изобретатель Мэтт Спирс превратил свой электрический трехколесный автомобиль в самодельный поезд, используя лишь дешевые запчасти для картинга. Результат трансформации мужчина показал на своем YouTube-канале.

По словам блогера, передняя часть транспортного средства полностью состоит из пенопласта, поскольку безопасность была для него в приоритете во время проектирования.

Чтобы ездить по железнодорожным путям, Мэтт прикрепил к машине большие колеса, как у поезда, а также специально изготовил несколько расширенных подвесок и добавил вспомогательные шасси на заднюю ось.

Спирс провел первый тест-драйв своего абсурдного самодельного изобретения, выехав на заброшенные железнодорожные пути.