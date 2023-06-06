Внутри заброшенной закусочной McDonald's, застывшей во времени

Ретро-McDonald's был изображен покрытым пылью, с полупустыми стаканами для молочного коктейля, оставленными на столах, как будто посетители уходили в спешке.



Поскольку тарелки и столовые приборы разбросаны по столам на четыре персоны, а меню все еще остаются открытыми, ресторан выглядит так, как будто в нем все еще может быть оживленное обслуживание.