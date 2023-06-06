Внутри заброшенной закусочной McDonald's, застывшей во времени

Турист обнаружил заброшенную закусочную McDonald's, застывшую во времени с тарелками, жутко оставленными на столах и ретро-кабинках.
Бен Джеймс из Кембриджа сделал впечатляющие снимки заброшенной забегаловки, на которую он наткнулся, находясь в Чикаго.
Ретро-McDonald's был изображен покрытым пылью, с полупустыми стаканами для молочного коктейля, оставленными на столах, как будто посетители уходили в спешке.
Поскольку тарелки и столовые приборы разбросаны по столам на четыре персоны, а меню все еще остаются открытыми, ресторан выглядит так, как будто в нем все еще может быть оживленное обслуживание.
Но закусочная в стиле ар-деко была оставлена на произвол стихий, а стулья в постапокалиптической обстановке стояли криво.
32-летний исследовал заброшенную закусочную около двух часов и сумел запечатлеть пустые тарелки и стаканы, а также олдскульный декор.
Закусочная была заброшена с 2017 года, и ходили слухи, что один из тогдашних менеджеров ограбил закусочную и сбежал.
Но хотя на фотографиях Бена интерьер закусочной выглядел достаточно неповрежденным для использования, кухня рассказывала совсем другую историю о том, почему McDonald's, возможно, был быстро заброшен.
Исследователь сказал, что пожар распространился по кухне, сделав ее полностью непригодной для использования.
Хотя закусочная когда-то была популярным, шумным McDonald's, теперь в ней было "неуютно тихо", когда храбрый парень исследовал здание.
Он был удивлен тем, насколько хорошо сохранилась закусочная, учитывая, что она пустовала и собирала пыль более пяти лет.
Но Бен считает, что после небольшой уборки ресторан может быть открыт для работы уже завтра.
Источник:
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Про "храбрых американских парней" которые геройски вошли в закрытый "ресторан".
Убогая закусочная, где подают малосъедобную дешёвую жрачку, окрестили Рестораном.
Чувака который не на заснеженный пик забрался и не на 100 метров в море погрузился и не в пещёру неисследованную вошёл, А В ПУСТУЮ ЗАБЕГАЛОВКУ, называете ХРАБРЫМ ПАРНЕМ....
А если он в сортир без света ночью пойдёт он уже ГЕРОЕМ станет???