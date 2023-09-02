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Юная американка зарезала ровесницу во время ссоры из-за соуса в McDonald's

Юная американка зарезала ровесницу во время ссоры из-за соуса в McDonald's

Автор:
02 сентября 2023 10:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: McDonald's   Видео   США   макдональдс   полиция   соус   ссора   убийство   
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Подростки не сошлись во мнении о кисло-сладком соусе. Итогом прений стало убийство 16-летней девушки.


Группа подростков в Уилдорфе (штат Мэриленд) заехала в McDonald's и взяла еду на вынос. В машине начался спор из-за соуса. Тинейджеры сначала орали друг на друга, после вышли из авто, чтобы продолжить перепалку на свежем воздухе. Слово за слово - дошло до рукоприкладства. Особенно усердствовали две девицы, а третья от греха подальше решила сесть в машину. Но не успела, получив в потасовке несколько ударов карманным ножом. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти не смогли. Ранения в грудь и живот оказались смертельными.16-летняя Наима Лиггон скончалась.


Напавшую задержала полиция. Сейчас девушке предъявлено обвинение в убийстве второй степени (в подростковом возрасте)" - сообщает телеканал Fox 5 DС.




Адвокат обвиняемой утверждает, что она действовала в пределах самообороны - дескать, в тот момент на неё напрыгнули другие подростки, поэтому девушка стала размахивать ножом. А уж то, что случилось убийство, да еще и не участвовавшей в потасовке - досадная случайность. Однако прокуроры оспорили это заявление, т.к. на записи с видеокамер отчётливо видно, что убийца бросилась на знакомую, когда та шла к машине. В тот момент драка уже закончилась.


Мировой судья Верховного суда Вашингтона, округ Колумбия, распорядился, чтобы подозреваемая, обвиняемая в нанесении ножевых ранений 16-летней девушке, содержалась в охраняемом учреждении для несовершеннолетних до следующего слушания в пятницу. Кстати, обвиняемая тоже чернокожая, которая, видимо, не прочувствовала лозунг "жизни чёрных имеют значение".

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Метки: McDonald's   Видео   США   макдональдс   полиция   соус   ссора   убийство   
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2  комментария
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5k
Sanar Полчаса назад
За соус и двор, бью в упор)
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44k
Цыц тут у меня 14 минут назад
Негры, хуле...
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