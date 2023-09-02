Юная американка зарезала ровесницу во время ссоры из-за соуса в McDonald's

Адвокат обвиняемой утверждает, что она действовала в пределах самообороны - дескать, в тот момент на неё напрыгнули другие подростки, поэтому девушка стала размахивать ножом. А уж то, что случилось убийство, да еще и не участвовавшей в потасовке - досадная случайность. Однако прокуроры оспорили это заявление, т.к. на записи с видеокамер отчётливо видно, что убийца бросилась на знакомую, когда та шла к машине. В тот момент драка уже закончилась.

Мировой судья Верховного суда Вашингтона, округ Колумбия, распорядился, чтобы подозреваемая, обвиняемая в нанесении ножевых ранений 16-летней девушке, содержалась в охраняемом учреждении для несовершеннолетних до следующего слушания в пятницу. Кстати, обвиняемая тоже чернокожая, которая, видимо, не прочувствовала лозунг "жизни чёрных имеют значение".