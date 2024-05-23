30 фото соседей, с которыми точно не соскучишься

Соседи бывают разные: каких-то мы тихо ненавидим, а других только рады видеть. Бывают и такие соседи, с которыми точно не соскучишься! Никогда не знаешь, какие забавные и креативные вещи они вытворят в очередной раз. В этой подборке как раз собраны такие случаи, которыми поделились пользователи соцсетей.
1. "Мой сосед постриг дерево так, чтобы ему было удобнее проходить"
2. Кто-то сделал шедевр из упавшего дерева
3. "Увидел из окна, как мой 65-летний сосед построил себе снежную крепость. Детей рядом не было"
4. "Сосед наконец закончил работу над своим Бэтмобилем, который он делал 9 лет"
5. "А мой сосед устроил вечер с фильмами для своих детей"
7. "Наши соседи соорудили мини-домик"
8. Люди нескучно живут, однако
9. "Вот что наши соседи придумали вместо того, чтобы обрубать деревья"
10. "Мой сосед с детьми соорудил эту снежную статую"
12. Украшения на Хэллоуин бывают разными
15. "Мой сосед залил каток на своём заднем дворе"
16. "А мой - превратил свой гараж в своё местечко для уединения"
17. "DeLorean моего соседа, который он переделал по мотивам "Назад в будущее"
18. А здесь для детей построили мини-скейтпарк
19. Ничего особенного, просто кто-то выносит мусор в костюме динозавра
20. Надувной кит в натуральную величину во дворе
21. Идеальные квадратики на чьём-то газоне
22. "Во дворе моего соседа стоит гигантский робот. И держит в руке цветочки"
23. "Дерево пострадало во время грозы. Сосед склеил его обратно"
24. "А вот как мой сосед починил свою машину"
25. Кому-то очень нравятся собачьи статуи
26. "Мой сосед пылесосит свой двор.."
27. Когда хочешь спрятаться от солнца, включается изобретательность
28. "Сосед придумал, как делать барбекю прямо в гостиной"
29. Гильотина на лужайке перед домом
30. "А у моего соседа - не машина, а монстр"
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— переведено специально для fishki.net
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