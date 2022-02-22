Что можно ожидать от соседей

Приятно порой получить сюрприз от близких — если только речь не о тех, кто живёт прямо у вас за стенкой и не перестаёт удивлять своими выходками!
Как оказывается, от соседей можно ожидать самых невероятных вещей, многие из которых очень сложно назвать радостными. Это и неуважительное отношение к соседскому участку, и просто какие-то случайные происшествия, которых сами соседи и не ожидали… Вот такими кадрами делятся те, кто живёт неподалёку с источником удивления и проблем.
Быть соседями — не значит быть друзьями
К такому мы были никак не готовы
Наш сосед оставляет свой мусор на площадке и выкидывает, только если ему скажешь
Я косил траву на участке старенького соседа. Сегодня его соседи скосили свой газон
Наши соседи просто попытались выбросить ёлку с балкона
Сосед жаловался, что мой забор не покрашен. Наконец, я его порадовал
Надпись на заборе: «Смотри, Боб! Я покрасил свой забор :)»
Быть соседями — не значит быть друзьями, часть 2
Не зря я в девять вечера слышал, что сосед включает газонокосилку
Соседские дети вечно забрасывают свои игрушки на мой участок. И вот, сегодня утром…
Соседский дог напал на моего ретривера, и сосед должен был мне 288$ за ветеринара
Видимо, кто-то обиделся не на шутку
Тому, кто позвонил в полицию и пожаловался на мой газон, хотя можно было просто со мной поговорить. Ваш ход!
Ветряк на крыше соседа очень шумно работал. Сегодня сосед пошёл проверить, почему он притих…
Момент, когда твоё дерево падает на соседскую машину
Соседи решили, что мой двор — это идеальное место для их горы снега
Новые соседи вчера красили забор. Как выглядит моя машина сегодня
Соседи делают ремонт и поставили временный туалет рядом с нашим гаражом
Источник:
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Хотя контейнеры для мусора стоят прямо напротив подъезда,а не в соседнем городе.
Клёво,да ?