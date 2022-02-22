Что можно ожидать от соседей

Как оказывается, от соседей можно ожидать самых невероятных вещей, многие из которых очень сложно назвать радостными. Это и неуважительное отношение к соседскому участку, и просто какие-то случайные происшествия, которых сами соседи и не ожидали… Вот такими кадрами делятся те, кто живёт неподалёку с источником удивления и проблем.

Быть соседями — не значит быть друзьями